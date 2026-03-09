快訊

冷氣團南下北台降雨擴大愈晚愈冷 明晚至周三晨低溫探10度以下

聽新聞
0:00 / 0:00

群創奪輝達、Google 光通訊大單 產品單價高「比面板本業好賺」

經濟日報／ 記者籃珮禎李珣瑛／台北、新竹報導
群創光電。記者李珣瑛／攝影
群創光電。記者李珣瑛／攝影

群創（3481）搶攻矽光子報捷，傳出奪下輝達、Google等雲端大咖光通訊關鍵元件代工大單，搭上輝達新世代Vera Rubin平台全面「以光代銅」，以及Google張量處理器（TPU）持續進化引爆的光通訊大商機，躋身輝達、Google供應鏈，為轉型再加分。

群創近期迎來面板本業淡季報價逆勢調漲，基本盤穩住之後，扇出型面板級封裝（FOPLP）新事業也打入全球低軌衛星龍頭SpaceX供應鏈，如今光通訊布局也有好消息，且傳出單價高，「比面板或LCM模組組裝本業更好賺」，讓群創營運更具多元動能。

對於相關消息，群創昨（8）日表示，不對傳言與臆測做任何評論，請依公司正式發布的訊息為準。群創專注本業與轉型發展並重，以彈性策略規劃，致力優化生產配置及提升整體營運效益，強化集團布局與發展。群創將於本周公布去年財報並舉辦法說會。

輝達年度盛會GTC大會將於3月16日登場，執行長黃仁勳已預告，會中將展示「一款令世界震驚的晶片」。業界傳出，當中一大亮點即啟動光通訊矽光子與共同封裝光學（CPO）技術，點亮「光速革命」。

為此，相關光通訊協力廠均全力啟動生產，然而，目前全球光通訊市場由中際旭創等陸企掌握半壁江山，據悉，這次群創奪單，與輝達等美系AI大咖應川普政府要求，擴大「去中化」有關。

由於輝達需要的光通訊元件需求太大，其中，關鍵的後段光纖分配盒（Shuffle Box）夥伴產能無法因應，因而產生訂單外溢效應，找上群創幫忙。

生產Shuffle Box需要龐大場地與人力，國內電視／面板模組組裝廠因有閒置組裝產能，成為承接相關外溢訂單的首選。群創因而成為輝達Shuffle Box代工組裝廠，並於原竹南LCM廠承接相關代工訂單。

先前有消息傳出，相關Shuffle Box外溢代工訂單也流向電視組裝大廠瑞軒（2489），引起市場高度關注。惟瑞軒表示，無法置評。

業界分析，一個Shuffle Box單價高達6,000美元至8,000美元，輝達對供應鏈下達今年上萬套、明年增加數十倍的需求，其既有供應鏈無法吃下輝達龐大訂單量，因而出現外溢效益。這項代工生意，被視為「比群創面板或LCM業務還好賺」。

延伸閱讀

黃仁勳 供應鏈 低軌衛星

延伸閱讀

奇鋐、群創、臻鼎 談前景 法人緊盯人工智慧業務概況

台新黃文清 液冷鏈閃亮

台美兩廠雙線出擊…台積加速擴建A16最新製程晶片 助攻輝達

Meta傳採用Google TPU 台鏈歡呼…鴻海、廣達、英業達等受惠

相關新聞

DRAM擴產 黃仁勳喊全收…為記憶體產業景氣強力背書

外媒報導，輝達執行長黃仁勳表示，記憶體供給短缺，對輝達是「極好的消息（fantastic for us）」，可以讓客戶直接選擇性能最強的解決方案。他更對記憶體廠喊話：「產能擴多少，我們（輝達）就會用多少」。

蘋果折疊機備貨較原訂目標增加二成 鴻海、台積電等受惠大

蘋果下半年將發表首款折疊機「iPhone Fold」，供應鏈傳出，蘋果內部對新機銷售量非常有信心，大幅調高供應鏈備貨量，比原訂目標上調二成，是近年蘋果新機罕見大幅度調升備貨需求，鴻海、大立光、台積電、新日興等協力廠出貨跟著激增。

輝達執行長黃仁勳唱旺記憶體 南亞科、華邦享漲價紅利

輝達執行長黃仁勳唱旺記憶體，喊話記憶體廠「盡量擴產，輝達有多少用多少」。業界認為，輝達大掃貨，將使得記憶體市場出現傾斜效應，即三星、SK海力士、美光會全力衝刺輝達所需的高頻寬記憶體（HBM），無暇增產消費型記憶體，導致消費型記憶體持續短缺，漲勢也會延續。

群創奪輝達、Google 光通訊大單 產品單價高「比面板本業好賺」

群創搶攻矽光子報捷，傳出奪下輝達、Google等雲端大咖光通訊關鍵元件代工大單，搭上輝達新世代Vera Rubin平台全面「以光代銅」，以及Google張量處理器（TPU）持續進化引爆的光通訊大商機，躋身輝達、Google供應鏈，為轉型再加分。

群創董座洪進揚 讓老店新開

群創先後傳出打入SpaceX供應鏈，又拿下輝達、Google光通訊關鍵元件代工大單，伴隨面板本業本季淡季逆勢漲價，顯示董座洪進揚從2018年掌舵以來，立下「突圍轉型．拓展觸角」，要讓群創資產的價值「老店新開」的目標正逐步達陣。

群創的光通訊事業 業界：好戲才剛開始

群創傳出成為輝達、Google這兩大雲端大咖光通訊關鍵元件代工夥伴，伴隨自家先進封裝技術持續邁進，以及攜手康寧進軍玻璃光通道開發，下半年可望進入收成期。還有在光通訊晶片與CPO轉投資效益發酵，業界看好，群創的光通訊事業「好戲才剛開始，即將開鑼。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。