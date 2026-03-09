輝達執行長黃仁勳唱旺記憶體 南亞科、華邦享漲價紅利

輝達執行長黃仁勳唱旺記憶體，喊話記憶體廠「盡量擴產，輝達有多少用多少」。業界認為，輝達大掃貨，將使得記憶體市場出現傾斜效應，即三星、SK海力士、美光會全力衝刺輝達所需的高頻寬記憶體（HBM），無暇增產消費型記憶體，導致消費型記憶體持續短缺，漲勢也會延續。

台廠雖然不生產高頻寬記憶體，但在這波AI引爆的記憶體傾斜效應下，南亞科（2408）、華邦（2344）、群聯（8299）等都將搭上這波商機，不僅持續坐享漲價紅利，業績表現也有望再創新高。

群聯執行長潘健成不諱言，原廠3月NAND合約價已調漲五成，顯示缺貨延續。

在此同時，CSP客戶也主動找上門，群聯預計5月開始出貨，首季企業級固態硬碟（SSD）營收占比估達三成，較去年第4季的一成明顯拉升。

南亞科同步看好後市，總經理李培瑛認為，AI發展從雲端訓練逐步擴散至終端推論應用，帶動大量硬體升級需求，加上記憶體廠新增產能有限，在需求大幅增加下，導致這波記憶體缺貨大漲價。

華邦2月營收衝上119.73億元，創單月歷史新高，隨著供給短缺延續，後續仍有機會調漲報價。法人預期，華邦今年業績可望逐季創高，全年獲利力拚改寫新猷。