快訊

冷氣團南下北台降雨擴大愈晚愈冷 明晚至周三晨低溫探10度以下

聽新聞
0:00 / 0:00

輝達執行長黃仁勳唱旺記憶體 南亞科、華邦享漲價紅利

經濟日報／ 記者蘇嘉維朱子呈／台北報導

輝達執行長黃仁勳唱旺記憶體，喊話記憶體廠「盡量擴產，輝達有多少用多少」。業界認為，輝達大掃貨，將使得記憶體市場出現傾斜效應，即三星、SK海力士、美光會全力衝刺輝達所需的高頻寬記憶體（HBM），無暇增產消費型記憶體，導致消費型記憶體持續短缺，漲勢也會延續。

台廠雖然不生產高頻寬記憶體，但在這波AI引爆的記憶體傾斜效應下，南亞科（2408）、華邦（2344）、群聯（8299）等都將搭上這波商機，不僅持續坐享漲價紅利，業績表現也有望再創新高。

群聯執行長潘健成不諱言，原廠3月NAND合約價已調漲五成，顯示缺貨延續。

在此同時，CSP客戶也主動找上門，群聯預計5月開始出貨，首季企業級固態硬碟（SSD）營收占比估達三成，較去年第4季的一成明顯拉升。

南亞科同步看好後市，總經理李培瑛認為，AI發展從雲端訓練逐步擴散至終端推論應用，帶動大量硬體升級需求，加上記憶體廠新增產能有限，在需求大幅增加下，導致這波記憶體缺貨大漲價。

華邦2月營收衝上119.73億元，創單月歷史新高，隨著供給短缺延續，後續仍有機會調漲報價。法人預期，華邦今年業績可望逐季創高，全年獲利力拚改寫新猷。

潘健成 固態硬碟 黃仁勳

延伸閱讀

記憶體價格攀升 小米前高層：最快2028年回穩、手機業迎裁員潮

三星NAND 傳Q2漲價一倍

記憶體缺貨 估「漲到年底」

昨漲停今爆量跌8%！南亞科帶記憶體坐上大怒神 外資仍喊目標價360元

相關新聞

DRAM擴產 黃仁勳喊全收…為記憶體產業景氣強力背書

外媒報導，輝達執行長黃仁勳表示，記憶體供給短缺，對輝達是「極好的消息（fantastic for us）」，可以讓客戶直接選擇性能最強的解決方案。他更對記憶體廠喊話：「產能擴多少，我們（輝達）就會用多少」。

蘋果折疊機備貨較原訂目標增加二成 鴻海、台積電等受惠大

蘋果下半年將發表首款折疊機「iPhone Fold」，供應鏈傳出，蘋果內部對新機銷售量非常有信心，大幅調高供應鏈備貨量，比原訂目標上調二成，是近年蘋果新機罕見大幅度調升備貨需求，鴻海、大立光、台積電、新日興等協力廠出貨跟著激增。

輝達執行長黃仁勳唱旺記憶體 南亞科、華邦享漲價紅利

輝達執行長黃仁勳唱旺記憶體，喊話記憶體廠「盡量擴產，輝達有多少用多少」。業界認為，輝達大掃貨，將使得記憶體市場出現傾斜效應，即三星、SK海力士、美光會全力衝刺輝達所需的高頻寬記憶體（HBM），無暇增產消費型記憶體，導致消費型記憶體持續短缺，漲勢也會延續。

群創奪輝達、Google 光通訊大單 產品單價高「比面板本業好賺」

群創搶攻矽光子報捷，傳出奪下輝達、Google等雲端大咖光通訊關鍵元件代工大單，搭上輝達新世代Vera Rubin平台全面「以光代銅」，以及Google張量處理器（TPU）持續進化引爆的光通訊大商機，躋身輝達、Google供應鏈，為轉型再加分。

群創董座洪進揚 讓老店新開

群創先後傳出打入SpaceX供應鏈，又拿下輝達、Google光通訊關鍵元件代工大單，伴隨面板本業本季淡季逆勢漲價，顯示董座洪進揚從2018年掌舵以來，立下「突圍轉型．拓展觸角」，要讓群創資產的價值「老店新開」的目標正逐步達陣。

群創的光通訊事業 業界：好戲才剛開始

群創傳出成為輝達、Google這兩大雲端大咖光通訊關鍵元件代工夥伴，伴隨自家先進封裝技術持續邁進，以及攜手康寧進軍玻璃光通道開發，下半年可望進入收成期。還有在光通訊晶片與CPO轉投資效益發酵，業界看好，群創的光通訊事業「好戲才剛開始，即將開鑼。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。