DRAM擴產 黃仁勳喊全收…為記憶體產業景氣強力背書

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北報導
輝達執行長黃仁勳。 法新社
外媒報導，輝達執行長黃仁勳表示，記憶體供給短缺，對輝達是「極好的消息（fantastic for us）」，可以讓客戶直接選擇性能最強的解決方案。他更對記憶體廠喊話：「產能擴多少，我們（輝達）就會用多少」。

業界認為，黃仁勳的談話，意味輝達不受記憶體缺貨漲價影響，仍全力掃貨，也為記憶體產業景氣強力背書，其出發點應是為了輝達即將問世的最新Vera Rubin平台需要更多記憶體預作準備。隨著輝達全力衝刺新平台，鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231）等代工廠後市同步喊衝。

科技媒體PCWORLD報導，黃仁勳在摩根士丹利科技大會上表示，隨資源供給受限，客戶會更謹慎選擇零組件，且更會傾向於直接選擇最強的解決方案，以記憶體來說更是如此。

黃仁勳說明，在一個充滿限制的情況下，不論是資料中心、土地、電力及建築都有限，「你就會對選擇更加謹慎。」

黃仁勳更直接對記憶體廠喊話：「DRAM廠儘管去擴產，因為擴增產能多少，我們（輝達）就會用掉多少產能。」

業界指出，輝達的AI晶片方案對記憶體用量極大，以GB300為例，支援的高頻寬記憶體（HBM）容量就高達288GB，比GB200的192GB高出許多。

隨著輝達AI平台即將跨入Vera Rubin世代，支援HBM容量雖然維持288GB，但必須推進到HBM4。然而，HBM4發展至16層堆疊，比前一代HBM3E的12層堆疊更高，其產能自然耗損率也會比HBM3E高，消耗記憶體量會更龐大，將使得DRAM供給短缺更趨嚴重。

即便三星、SK海力士及美光等全球三大DRAM廠都已經開始擴產，然而業界指出，目前三大DRAM廠擴增的產能主要聚焦HBM及企業用DRAM，至少一年內消費性DRAM供給短缺情況仍舊無解，而且HBM及資料中心用LPDDR4與LPDDR5、新世代DDR6價格可能將持續看漲。

法人看好，輝達持續擴大備貨記憶體，衝刺新世代AI平台商機，鴻海、廣達、緯創等夥伴接單動能也將持續升溫。

蘋果折疊機備貨較原訂目標增加二成 鴻海、台積電等受惠大

蘋果下半年將發表首款折疊機「iPhone Fold」，供應鏈傳出，蘋果內部對新機銷售量非常有信心，大幅調高供應鏈備貨量，比原訂目標上調二成，是近年蘋果新機罕見大幅度調升備貨需求，鴻海、大立光、台積電、新日興等協力廠出貨跟著激增。

輝達執行長黃仁勳唱旺記憶體 南亞科、華邦享漲價紅利

輝達執行長黃仁勳唱旺記憶體，喊話記憶體廠「盡量擴產，輝達有多少用多少」。業界認為，輝達大掃貨，將使得記憶體市場出現傾斜效應，即三星、SK海力士、美光會全力衝刺輝達所需的高頻寬記憶體（HBM），無暇增產消費型記憶體，導致消費型記憶體持續短缺，漲勢也會延續。

群創奪輝達、Google 光通訊大單 產品單價高「比面板本業好賺」

群創搶攻矽光子報捷，傳出奪下輝達、Google等雲端大咖光通訊關鍵元件代工大單，搭上輝達新世代Vera Rubin平台全面「以光代銅」，以及Google張量處理器（TPU）持續進化引爆的光通訊大商機，躋身輝達、Google供應鏈，為轉型再加分。

群創董座洪進揚 讓老店新開

群創先後傳出打入SpaceX供應鏈，又拿下輝達、Google光通訊關鍵元件代工大單，伴隨面板本業本季淡季逆勢漲價，顯示董座洪進揚從2018年掌舵以來，立下「突圍轉型．拓展觸角」，要讓群創資產的價值「老店新開」的目標正逐步達陣。

群創的光通訊事業 業界：好戲才剛開始

群創傳出成為輝達、Google這兩大雲端大咖光通訊關鍵元件代工夥伴，伴隨自家先進封裝技術持續邁進，以及攜手康寧進軍玻璃光通道開發，下半年可望進入收成期。還有在光通訊晶片與CPO轉投資效益發酵，業界看好，群創的光通訊事業「好戲才剛開始，即將開鑼。」

