DRAM擴產 黃仁勳喊全收…為記憶體產業景氣強力背書

外媒報導，輝達執行長黃仁勳表示，記憶體供給短缺，對輝達是「極好的消息（fantastic for us）」，可以讓客戶直接選擇性能最強的解決方案。他更對記憶體廠喊話：「產能擴多少，我們（輝達）就會用多少」。

業界認為，黃仁勳的談話，意味輝達不受記憶體缺貨漲價影響，仍全力掃貨，也為記憶體產業景氣強力背書，其出發點應是為了輝達即將問世的最新Vera Rubin平台需要更多記憶體預作準備。隨著輝達全力衝刺新平台，鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231）等代工廠後市同步喊衝。

科技媒體PCWORLD報導，黃仁勳在摩根士丹利科技大會上表示，隨資源供給受限，客戶會更謹慎選擇零組件，且更會傾向於直接選擇最強的解決方案，以記憶體來說更是如此。

黃仁勳說明，在一個充滿限制的情況下，不論是資料中心、土地、電力及建築都有限，「你就會對選擇更加謹慎。」

黃仁勳更直接對記憶體廠喊話：「DRAM廠儘管去擴產，因為擴增產能多少，我們（輝達）就會用掉多少產能。」

業界指出，輝達的AI晶片方案對記憶體用量極大，以GB300為例，支援的高頻寬記憶體（HBM）容量就高達288GB，比GB200的192GB高出許多。

隨著輝達AI平台即將跨入Vera Rubin世代，支援HBM容量雖然維持288GB，但必須推進到HBM4。然而，HBM4發展至16層堆疊，比前一代HBM3E的12層堆疊更高，其產能自然耗損率也會比HBM3E高，消耗記憶體量會更龐大，將使得DRAM供給短缺更趨嚴重。

即便三星、SK海力士及美光等全球三大DRAM廠都已經開始擴產，然而業界指出，目前三大DRAM廠擴增的產能主要聚焦HBM及企業用DRAM，至少一年內消費性DRAM供給短缺情況仍舊無解，而且HBM及資料中心用LPDDR4與LPDDR5、新世代DDR6價格可能將持續看漲。

法人看好，輝達持續擴大備貨記憶體，衝刺新世代AI平台商機，鴻海、廣達、緯創等夥伴接單動能也將持續升溫。