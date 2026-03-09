聯發科執行長蔡力行 用鐘擺妙喻半導體發展

聯發科（2454）執行長蔡力行在Podcast節目受訪中表示，他不認同，也不相信全球化已經終結，並直言半導體產業具備很好的韌性，雖然相關分配比率可能有所調整，但全球化供應鏈的本質將會繼續保持下去並蓬勃發展。

蔡力行稱讚台灣人很勤奮工作，同時具備靈活性，其實跟矽谷的人滿相像，這也是台灣能推動半導體產業發展的重要因素之一。

相較於之前的全球化，目前半導體發展有區域化的現象，蔡力行認為，這就跟鐘擺效應一樣，當台灣擁有極高的半導體製造能量，就好像鐘擺盪到一個極端，接著有些人會希望嘗試把鐘擺拉向另一端。

但蔡力行強調，他並不認同，也不相信全球化已經終結，「不可能脫離全球化」，全球體系依然存在，這點無庸置疑。鐘擺不可能完全盪回另一側而回到四、五十年前的狀態。

蔡力行指出，其實美國人在產業中的表現很出色，看看整體半導體供應鏈的利潤，其實超過五成都落入美國企業的掌握中。不過現在牽涉到政治議題，可以理解，也必須適應。這個產業具備很好的韌性，依然會發展得很好。雖然相關分配比例可能有所調整，但全球化供應鏈的本質將會繼續保持下去並蓬勃發展。

外界擔憂兩岸情勢可能對半導體產業造成風險的議題，蔡力行也相信，包括台灣、中國與美國這三方的領導人，應當會明智且冷靜地找到共同合作之道，畢竟這個世界上還有很多其他問題需要解決。