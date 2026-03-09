快訊

冷氣團南下北台降雨擴大愈晚愈冷 明晚至周三晨低溫探10度以下

聽新聞
0:00 / 0:00

蔡力行：聯發科全力攻 AI 業務 人工智慧正潛移默化改變世界

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導
聯發科執行長蔡力行 。聯合報系資料照
聯發科執行長蔡力行 。聯合報系資料照

聯發科（2454）執行長蔡力行接受全球半導體聯盟（GSA）共同創辦人暨執行長Jodi Shelton訪問時表示，出乎意料地，AI相關投資規模超越之前的網際網路與行動電話服務好幾個等級，這就是讓整個產業感到興奮的原因，聯發科也正全力投入資料中心AI業務。

Jodi Shelton的Podcast節目A Bit Personal近期訪問包括輝達執行長黃仁勳等全球科技業大咖，蔡力行是最新的受訪對象，相關訪談內容近日曝光。針對AI發展趨勢，蔡力行認為，AI確實為人們帶來很多好處，發揮其作用，而且相關影響是以一種潛移默化的方式發生，正在改變世界。而且出乎其意料的是，AI相關投資超越之前的網際網路與行動電話服務可說是好幾個等級，這就是讓整個產業感到興奮的原因。

蔡力行強調，對企業界來說，大家投資AI都持滿理性冷靜的態度，會衡量投資報酬率的情況。至於對於廣大消費者的影響程度，仍有待更多觀察。聯發科也正全力投入資料中心AI業務。這對於整體產業來說，都是極具正向影響的領域。

蔡力行說，大約從三年多前開始思考，雖然聯發科的手機相關業務會持續發展良好，但未來的成長曲線可能將放緩，如果只有單一主要業務支撐，就算不上是出色的公司，因此必須找到新的成長策略，「我們必須從聯網轉向運算」。

蔡力行並透露，輝達執行長黃仁勳曾告知他，運算是一塊很大的市場。雙方在邊緣運算領域找到了合作模式。

延伸閱讀

輝達 網際網路 聯發科

延伸閱讀

ASIC市場熱翻天 聯發科、創意等相關業務今年帶來明顯挹注

輝達秀超強財測 黃仁勳：AI代理應用飆升

聯發科半年配息24.5元

相關新聞

DRAM擴產 黃仁勳喊全收…為記憶體產業景氣強力背書

外媒報導，輝達執行長黃仁勳表示，記憶體供給短缺，對輝達是「極好的消息（fantastic for us）」，可以讓客戶直接選擇性能最強的解決方案。他更對記憶體廠喊話：「產能擴多少，我們（輝達）就會用多少」。

蘋果折疊機備貨較原訂目標增加二成 鴻海、台積電等受惠大

蘋果下半年將發表首款折疊機「iPhone Fold」，供應鏈傳出，蘋果內部對新機銷售量非常有信心，大幅調高供應鏈備貨量，比原訂目標上調二成，是近年蘋果新機罕見大幅度調升備貨需求，鴻海、大立光、台積電、新日興等協力廠出貨跟著激增。

輝達執行長黃仁勳唱旺記憶體 南亞科、華邦享漲價紅利

輝達執行長黃仁勳唱旺記憶體，喊話記憶體廠「盡量擴產，輝達有多少用多少」。業界認為，輝達大掃貨，將使得記憶體市場出現傾斜效應，即三星、SK海力士、美光會全力衝刺輝達所需的高頻寬記憶體（HBM），無暇增產消費型記憶體，導致消費型記憶體持續短缺，漲勢也會延續。

群創奪輝達、Google 光通訊大單 產品單價高「比面板本業好賺」

群創搶攻矽光子報捷，傳出奪下輝達、Google等雲端大咖光通訊關鍵元件代工大單，搭上輝達新世代Vera Rubin平台全面「以光代銅」，以及Google張量處理器（TPU）持續進化引爆的光通訊大商機，躋身輝達、Google供應鏈，為轉型再加分。

群創董座洪進揚 讓老店新開

群創先後傳出打入SpaceX供應鏈，又拿下輝達、Google光通訊關鍵元件代工大單，伴隨面板本業本季淡季逆勢漲價，顯示董座洪進揚從2018年掌舵以來，立下「突圍轉型．拓展觸角」，要讓群創資產的價值「老店新開」的目標正逐步達陣。

群創的光通訊事業 業界：好戲才剛開始

群創傳出成為輝達、Google這兩大雲端大咖光通訊關鍵元件代工夥伴，伴隨自家先進封裝技術持續邁進，以及攜手康寧進軍玻璃光通道開發，下半年可望進入收成期。還有在光通訊晶片與CPO轉投資效益發酵，業界看好，群創的光通訊事業「好戲才剛開始，即將開鑼。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。