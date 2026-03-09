聽新聞
蔡力行：聯發科全力攻 AI 業務 人工智慧正潛移默化改變世界
聯發科（2454）執行長蔡力行接受全球半導體聯盟（GSA）共同創辦人暨執行長Jodi Shelton訪問時表示，出乎意料地，AI相關投資規模超越之前的網際網路與行動電話服務好幾個等級，這就是讓整個產業感到興奮的原因，聯發科也正全力投入資料中心AI業務。
Jodi Shelton的Podcast節目A Bit Personal近期訪問包括輝達執行長黃仁勳等全球科技業大咖，蔡力行是最新的受訪對象，相關訪談內容近日曝光。針對AI發展趨勢，蔡力行認為，AI確實為人們帶來很多好處，發揮其作用，而且相關影響是以一種潛移默化的方式發生，正在改變世界。而且出乎其意料的是，AI相關投資超越之前的網際網路與行動電話服務可說是好幾個等級，這就是讓整個產業感到興奮的原因。
蔡力行強調，對企業界來說，大家投資AI都持滿理性冷靜的態度，會衡量投資報酬率的情況。至於對於廣大消費者的影響程度，仍有待更多觀察。聯發科也正全力投入資料中心AI業務。這對於整體產業來說，都是極具正向影響的領域。
蔡力行說，大約從三年多前開始思考，雖然聯發科的手機相關業務會持續發展良好，但未來的成長曲線可能將放緩，如果只有單一主要業務支撐，就算不上是出色的公司，因此必須找到新的成長策略，「我們必須從聯網轉向運算」。
蔡力行並透露，輝達執行長黃仁勳曾告知他，運算是一塊很大的市場。雙方在邊緣運算領域找到了合作模式。
