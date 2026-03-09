聽新聞
0:00 / 0:00
蘋果三大策略 力抗記憶體漲價
蘋果傳擴大首款折疊機「iPhone Fold」備貨量，上調幅度高達兩成，在記憶體缺貨大漲價導致各大品牌廠成本壓力大增、各大研調機構普遍看壞今年智慧手機出貨之際，業界分析，蘋果憑藉三大策略，逆勢出招擴大折疊iPhone備貨量。
首先是目前折疊機大多價位帶都偏高，屬於高階手機，與標準機種屬於不同市場，而iPhone Fold的價位帶肯定將落在旗艦機區間，此區間的消費族群對價格的敏感度不若中低階機種高，因此記憶體漲價的成本壓力也能充分轉嫁到終端售價。
其次，儘管蘋果也必須面對記憶體缺貨大漲價帶來的衝擊，但透過「精準砍掉低毛利率產能來確保高毛利率新機」的市場策略，不但能維持獲利表現，若折疊iPhone順利開出銷售紅盤，就能重新定義折疊機市場，達到後發先至的目標。
最後，蘋果的品牌影響力，很有機會跨越記憶體成本壓力所帶來的荊棘。業界人士表示，蘋果自推出iPhone產品線以來，從未推出過折疊機種，因此對許多用戶而言相當新鮮，估計新機問世後，勢必能吸引眾多追求新品設計的果粉埋單。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 Pixel 10a開箱親民價！平面鏡頭 實測拍照、AI生圖順手、還能用AirDrop
📢 蘋果「超強新品」MacBook Neo來了！平價筆電免2萬 4色搶美又輕巧
📢 蘋果最新舊換新Trade in價格出爐！iPhone 16更值錢 13款手機跌價
📢 蘋果iPhone 17e與iPhone 17差在哪？1表全解析 補足MagSafe
📢 LINE免費貼圖！初音未來超可愛、這款「狗沒拿賽」諧音哏滿滿
📢 M4 iPad Air和M3差在哪裡？一圖了解高CP值 果粉在意「萬年60Hz」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。