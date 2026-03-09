蘋果三大策略 力抗記憶體漲價

蘋果傳擴大首款折疊機「iPhone Fold」備貨量，上調幅度高達兩成，在記憶體缺貨大漲價導致各大品牌廠成本壓力大增、各大研調機構普遍看壞今年智慧手機出貨之際，業界分析，蘋果憑藉三大策略，逆勢出招擴大折疊iPhone備貨量。

首先是目前折疊機大多價位帶都偏高，屬於高階手機，與標準機種屬於不同市場，而iPhone Fold的價位帶肯定將落在旗艦機區間，此區間的消費族群對價格的敏感度不若中低階機種高，因此記憶體漲價的成本壓力也能充分轉嫁到終端售價。

其次，儘管蘋果也必須面對記憶體缺貨大漲價帶來的衝擊，但透過「精準砍掉低毛利率產能來確保高毛利率新機」的市場策略，不但能維持獲利表現，若折疊iPhone順利開出銷售紅盤，就能重新定義折疊機市場，達到後發先至的目標。

最後，蘋果的品牌影響力，很有機會跨越記憶體成本壓力所帶來的荊棘。業界人士表示，蘋果自推出iPhone產品線以來，從未推出過折疊機種，因此對許多用戶而言相當新鮮，估計新機問世後，勢必能吸引眾多追求新品設計的果粉埋單。