群創傳奪輝達、Google 光通訊代工大單 躋身供應鏈為轉型再加分

經濟日報／ 記者籃珮禎李珣瑛／台北、新竹即時報導

群創（3481）搶攻矽光子報捷，傳出奪下輝達、Google等雲端大咖光通訊關鍵元件代工大單，搭上輝達新世代Vera Rubin平台全面「以光代銅」，以及Google張量處理器（TPU）持續進化引爆的光通訊大商機，躋身輝達、Google供應鏈，為轉型再加分。

群創近期迎來面板本業淡季報價逆勢調漲，基本盤穩住之後，扇出型面板級封裝（FOPLP）新事業也打入全球低軌衛星龍頭SpaceX供應鏈，如今光通訊布局也有好消息，且傳出單價高，「比面板或LCM模組組裝本業更好賺」，讓群創營運更具多元動能。

對於相關消息，群創8日表示，不對傳言與臆測做任何評論，請依公司正式發布的訊息為準。群創專注本業與轉型發展並重，以彈性策略規劃，致力優化生產配置及提升整體營運效益，強化集團布局與發展。群創將於本周公布去年財報並舉辦法說會。

輝達年度盛會GTC大會將於3月16日登場，執行長黃仁勳已預告，會中將展示「一款令世界震驚的晶片」。業界傳出，當中一大亮點即啟動光通訊矽光子與共同封裝光學（CPO）技術，點亮「光速革命」。

為此，相關光通訊協力廠均全力啟動生產，然而，目前全球光通訊市場由中際旭創等陸企掌握半壁江山，據悉，這次群創奪單，與輝達等美系AI大咖應川普政府要求，擴大「去中化」有關。

由於輝達需要的光通訊元件需求太大，其中，關鍵的後段光纖分配盒（Shuffle Box）夥伴產能無法因應，因而產生訂單外溢效應，找上群創幫忙。

生產Shuffle Box需要龐大場地與人力，國內電視／面板模組組裝廠因有閒置組裝產能，成為承接相關外溢訂單的首選。群創因而成為輝達Shuffle Box代工組裝廠，並於原竹南LCM廠承接相關代工訂單。

先前有消息傳出，相關Shuffle Box外溢代工訂單也流向電視組裝大廠瑞軒（2489），引起市場高度關注。惟瑞軒表示，無法置評。

業界人士分析，一個Shuffle Box的單價高達6,000美元至8,000美元，輝達對供應鏈下達今年上萬套、明年增加數十倍的需求，其既有供應鏈無法吃下輝達龐大的訂單量，因而出現外溢效益。這項代工生意，被視為「比群創面板或LCM業務還好賺」。

另外，業界也傳出，Google因應其TPU對光通訊元件需求同步大開，也增量下單相關台鏈，群創也從Google的夥伴拿下部分Shuffle Box訂單，同步大咬Google雲端光通訊大商機。

在AI數據中心與高效能運算（HPC）中，Shuffle Box扮演著「交通樞紐」的角色，是訊號分拆與匯聚的關鍵元件，尤其在 CPO Leaf-Spine 網路架構中，它能將單個交換機芯片的信號平均拆分到多個平面（Planes），或將多個 GPU 的訊號匯聚，實現多路徑傳輸，完成AI資料傳輸。

