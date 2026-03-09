快訊

蘋果折疊機備貨較原訂目標增加二成 鴻海、台積電等受惠大

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導
蘋果折疊機 大備貨。 路透
蘋果下半年將發表首款折疊機「iPhone Fold」，供應鏈傳出，蘋果內部對新機銷售量非常有信心，大幅調高供應鏈備貨量，比原訂目標上調二成，是近年蘋果新機罕見大幅度調升備貨需求，鴻海（2317）、大立光（3008）、台積電（2330）、新日興（3376）等協力廠出貨跟著激增。

蘋果看好首款折疊iPhone銷售，從主力代工廠鴻海的態度界可以一窺端倪。

鴻海董事長劉揚偉上周五（6日）在集團開工團拜典禮中即透露：「大客戶對折疊機新品非常有信心」，鴻海也不會缺席，而客戶是世界領先廠商，要求很高，即使折疊機出來的時間稍慢，但主流機種一定會出來，且客戶的產品一直做得非常好。

市場猜測，劉揚偉口中的大客戶就是蘋果，且iPhone Fold雖然問世時間比三星華為都晚，但因品牌力強大，加上軟硬體生態系完整，很有可能後發先至，劍指三星、華為等競爭對手，並再掀折疊機市場洗牌戰。

據悉，蘋果在折疊機項目已開發超過五年，光是設計改版的次數就有雙位數之多，且一直以來都未拍板定案，直到去年下半年才確認全機設計，並開始邁入試產階段。

關鍵零組件將在第2季底至第3季陸續交貨，並在年底前正式上市，而第一代機種的相關供應鏈目前都已大致底定，現階段都已同步正式啟動。

供應鏈方面，鴻海將負責操刀iPhone Fold組裝代工，台積電生產處理器，大立光供應高階鏡頭，新日興擔綱最關鍵的軸承供應商，四家台廠均扮演吃重角色。

其中，在最關鍵的軸承方面，蘋果目前已攜手上述合作夥伴，掌握液態金屬所打造的高強度鉸鏈組件技術，這種材料具有低變形、高韌性特質，理論上能大幅提升折疊耐久度，並保持細緻的持機手感。

外界猜測，蘋果首款折疊iPhone手機裝置將採用7.8吋內頁螢幕，且螢幕折痕深度已壓低至0.15毫米以下，而所謂折痕深度，指的是螢幕折疊處形成的凹槽或壓痕程度，只要數值愈小，代表肉眼與手指觸感愈難察覺。

業界人士認為，iPhone Fold問世，勢必引發折疊機市場洗牌戰，估計未來很可能會是蘋果、三星、華為三強鼎立的局面，台系供應鏈有望受惠最大。

