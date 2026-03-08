AI成平價手機新標竿 專家：Pixel 10a挑戰入門定義

隨著人工智慧（AI）技術更加普及，智慧型手機市場的競爭版圖已從硬體規格戰轉為AI實力較勁。3C專家指出，Google近期上市的平價手機Pixel 10a，AI功能相對齊全，不僅挑戰消費者對入門機的定義，也反映出半導體供應鏈與通膨壓力下的市場新常態。

Pixel 10a採用6.3吋螢幕，峰值亮度從前一代2700尼特提升至3000尼特，在戶外強光下可更清晰呈現內容；螢幕覆蓋玻璃升級為更耐摔的Gorilla Glass 7i；充電效率大幅優化，支援30W有線快速充電與10W無線充電。

不過，Pixel 10a仍採用與前一代Pixel 9a相同的TensorG4處理器晶片，雙鏡頭主相機規格也如出一轍。

3C科技達人、YouTube頻道「壹哥的科技生活」主編壹哥接受中央社記者採訪表示，2026年判定一支平價手機優劣的標準，不再只看處理器核心數或螢幕更新率，而是AI功能的流暢度與實用性，因為用戶已逐漸養成依賴AI處理工作和日常事務的習慣。

壹哥分析，過去入門機價格區間約新台幣7000元至8000元；近年受通貨膨脹影響，已上漲至1萬5000元，被視為AI入門機的起點。

在此價位帶中，Pixel 10a展現出相對齊全的AI功能，包括透過機器視覺辨識提供即時拍照建議的「拍攝指導」、支援流暢對話式AI的「Gemini Live」，以及從旗艦機下放、點擊一次快門就會自動捕捉最佳時刻的「自動完美合照」。

實際測試Pixel 10a，其AI功能的完整度確實令人印象深刻，但在效率上與旗艦系列仍有差距，主要因為Google的晶片策略調整。

不同於搭載台積電代工、效能與功耗表現更佳Tensor G5晶片的Pixel 10旗艦系列。在成本考量下，Pixel 10a沿用上一代由三星代工的Tensor G4晶片，長時間使用AI較容易發熱。

Pixel 10a僅配備8GB記憶體，比Pixel 10的12GB、Pixel 10 Pro的16GB更小。實測AI拍攝指導功能，Pixel 10a的辨識與反應時間稍微久一點，但不影響流暢度，拍照提示及步驟也很明確。

壹哥分析，AI運算的反應時間，涉及手機晶片與記憶體的運作效率。目前全球記憶體資源短缺，廠商傾向把珍貴的記憶體優先用在高單價的旗艦機種，導致像Pixel 10a這類具備完整AI能力的平價手機，未來將變得更搶手。

另一方面，Google正試圖透過整合蘋果生態系吸引果粉。例如Pixel 10a強調與AirDrop的跨平台兼容性，透過「快速分享」功能，可輕鬆在iPhone與Android裝置之間分享照片、影片或其他檔案，不必擔心家中成員使用不同系統的手機而無法傳輸。

只要從Pixel 10a「設定」應用程式的搜尋欄中，輸入「快速分享」，就能選擇要與裝置附近哪些人分享內容，或對所有人分享10分鐘。實測傳輸照片，就像在iPhone之間用AirDrop互傳一樣快速，使用起來相當順暢。

壹哥認為，在記憶體漲價與AI模型需求增加的浪潮下，平價手機的定義正在被重新改寫，Pixel 10a就是很好的例子。如果預算能多負擔3000元至4000元，他建議優先考慮旗艦機Pixel 10，因為就散熱、效能和AI流暢度而言，Pixel 10可以滿足至少3年以上的需求。