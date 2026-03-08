【專家之眼】人形智慧機器人可助「無人化」農場圓夢

人形智慧機器人在中國大陸今年春晚表演吸引全球眼球，未來應用更可期。中國大陸是全球第一大機器人生產國，機器人專利申請量已占全球總量三分之二，在全球競爭的新賽道上，跑出「加速度」，已躍升成為國家戰略產業。巨浪成於微瀾之間，人形智慧機器人融入各行業，已是指日可待。

隨著科技不斷創新，農業正從傳統面朝黃土背朝天的看天吃飯，仰賴經驗的累積，逐漸轉變為依賴資料、科技自動化、智慧化的生產模式，讓農業的產量，產值呈現大躍進，為人類糧食安全做出巨大貢獻；但是全球糧食危機風險尚在，農業仍然面臨極端氣候侵襲。資源受制約、農村勞動力老化、年輕勞動力短缺、人力成本升高、農產品依賴進口加深、國際糧食市場動盪、區域經貿衝突加劇、智慧型技能普遍不足等等挑戰，成為阻礙未來農業邁向無人化的腳步，須不斷增強農業創新和發展韌性。

未來人形智慧機器人在農業上的運用相當廣泛，且效率更佳，包括：耕地的診斷與修補：優適品種選育、疫病隔離診斷與防治、大型器械、光罩、遮雨棚等操作養護、產量預測、作物採收規畫、智慧物流的運輸和配送。這將可跳出同質化競爭，並幫助農民實現從靠經驗種地轉為靠資料經營，靠演算法增效的新農業生產模式！

但人形智慧機器人賦能無人化農業，仍存在短板，亟待克服主要包括：高品質、標準化的農業大資料建置落後缺乏整合、兼具人形機器人技術與農業知識的複合型人才短缺、企業投資農業科技意願偏低；農業科技成果轉化實質應用落差大、新商業模式未確立、新農技推廣體系薄弱等等，也正因為人形智慧型機器人賦能農業還存在諸多挑戰，也給台灣帶來機遇。

為求早日實現人形智慧機器人賦能無人化農場，應積極朝向以下六大面向：1.將人形智慧機器人賦能農業，納入國家戰略範疇並加速佈局；2.推動農業科技體制全面改革，建構自主高效的農業科技創新體系；3.強化農業大數據的整合和分析，並增強機器人與農業介面技術的研發和運用；4.將教育與科技人才一體化，有系統培養既懂人形智慧機器人技術，又掌握農業相關知識的複合型人才；5.有系統實施新農人培育工程，普遍提升小農應用科技能力；6.鼓勵企業加大資金投入農業科技研發創新暨運用，並推動技術與市場需求精準對接。

無人機、機器人將成為農民不可或缺的「新農具」，也有助於無人化農場的早日實現；農業不再是傳統單一產業，而是發展成承載著經濟功能、生態功能、社會功能與戰略功能的綜合性產業。為此，中國大陸正在為未來產業加速佈局，搶占科技發展制高點，台灣政府別再把「做秀」當「做事」、把「造勢」當「成事」，畢竟未來農業就在不遠的將來！