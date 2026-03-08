記憶體缺貨 估「漲到年底」

記憶體價格不斷走揚，為了維持利潤，最新智慧型手機新品，已難見到入門款規格。只是，隨著人工智慧（ＡＩ）應用如雨後春筍般推出市場，要跑得動這些ＡＩ應用，３Ｃ終端產品仍需配備至少八ＧＢ以上的記憶體容量，3C產品恐仍會因為反映記憶體價格而持續上漲。

記憶體對３Ｃ終端產品的影響，在最新發表的三星Galaxy S26系列即可見到端倪。

國際研調機構Counterpoint分析，三星取消一二八ＧＢ入門版本，將起售價調整至八九九美元，抵銷記憶體成本上升壓力，而非進行同規格調漲。S26 Plus承擔較多價格調整幅度，各儲存版本價格上調一百至一百八十美元；S26 Ultra 二五六ＧＢ則維持一二九九美元不變，以穩定超高階產品定位。整體而言，S26系列顯示手機品牌業者透過產品組合與價格結構優化，因應記憶體成本變化，同時維持市場價格結構的相對穩定。

ＡＩ蓬勃興起，Counterpoint預期，十二ＧＢ ＤＲＡＭ（動態隨機存取記憶體）逐步成為高階智慧型手機的主流配置，以支援ＡＩ應用。然而，隨著記憶體在物料成本中的占比提高，手機業者更傾向優先進行毛利率管理，而非大幅提升規格。因此，多數旗艦產品線將維持二○二五年記憶體配置水準，較顯著的升級預期集中於超高階機型。

記憶體缺貨何時可解？價格還是再漲嗎？記憶體品牌暨模組廠威剛董事長陳立白在法說會上直言，今年篤定會「從年初漲到年底」，因為供貨真的非常短缺。

陳立白並指出目前記憶體極度短缺的情況下，部分國際大型客戶，就連雲端服務供應商因原廠（指三星、ＳＫ海力士及美光）未能滿足所需的數量，也向記憶體模組廠訂貨，甚至要簽長期供貨合約。

陳立白認為，今年兩大記憶體包括ＤＲＡＭ及儲存型快閃記憶體（NAND Flash）價格將會一路漲價，上半年ＤＲＡＭ漲幅比較強勁；下半年NAND Flash漲勢會高於ＤＲＡＭ，主因隨著生成式ＡＩ、大型語言模型與高效運算架構持續導入企業場域，資料存取與儲存容量需求同步放大。除了高頻寬記憶體（HBM）受關注外，資料中心對高容量NAND的需求也會快速提升。