荷莫茲海峽封鎖 加劇3C通膨

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北報導

三月向來是智慧型手機品牌上半年度發表新品的重要日子，但美伊戰爭無預警開打，荷莫茲海峽封鎖，分析師指出，記憶體原本就造成今年３Ｃ通膨窘境，美國最高法院裁定川普政府對等關稅違憲，又為全球經濟景氣增加不確定性，若美伊戰爭戰線愈拉愈長，不僅３Ｃ產品需求會愈來愈疲弱，３Ｃ市場恐怕也將會進入寒冬。

三星Galaxy S26系列日前才剛發表，蘋果iPhone 17e也在上周亮相，陸系品牌小米、vivo也陸續在台灣上市，卻在此時遇到美伊戰爭、荷莫茲海峽封鎖。分析師初步預期，若石油供應持續中斷，智慧手機新品物流會率先受到影響，接下來，會受到影響的是３Ｃ產品關鍵零組件。

荷莫茲海峽封鎖，油價高升，運輸產業第一個受到影響。以現行市場來說，智慧型手機大多是以空運方式運輸，快速運輸有助避免缺貨與價值折損，尤其是新機上市期間。國際研究調查機構Counterpoint分析師Ahmad Shehab指出，「在新機上市期間，空運運輸尤為重要。若中東危機持續，可能影響全球智慧型手機市場的航線安排、營運成本與庫存規畫。」

Counterpoint指出，當前情勢下，雖然可選擇「改道」來運輸手機新品，但需付出代價。例如，運往歐洲的貨物可能轉向中亞樞紐如塔什干（烏茲別克首都）；運往美國東岸的航線則可能改經東亞與北美。

不過，物流運輸還影響相對比較小。台經院資深產業分析師邱昰芳認為，「目前終端仍有一些庫存，主要是新機鋪貨運送需要一些調整，物流運輸受的影響相對有限。比較值得關注的是，油價若大漲，不僅未來的整體航運成本提高，原物料也會再上漲」。

去年開始，黃金、白銀、銅、鋁已開始漲價，「今年初，白銀有些回檔，但因戰爭再起，漲勢恐再起。」邱昰芳指出，今年終端產品面臨材料、零組件的壓力相當大，一方面是漲價，另一方面是缺料，「這些成本上升都必須反映在售價上。」目前來說，個別業者都不希望漲太多，「價格上升主要是反映成本，業者不希望賠錢，大家都知道，漲價太多，需求會下來。」全球需求下滑，就會影響整體供應鏈。

至於油價持續上漲，還有哪些關鍵零組件會受影響？邱昰芳盤點，「樹脂、化學品會受到影響，這些品類是蝴蝶效應的末端。」油價的上漲，會一步一步反映到石化產業下游，也會產生連鎖效應。

美伊戰爭開打已一周，今年原本就已浮現的３Ｃ通膨恐更加劇烈，但由於美伊戰爭不確定性太高，每天情況都不同，產業普遍擔心，若美伊戰爭最後如同俄烏戰爭一樣，打到現在都還沒結束，戰線拉長恐擴大３Ｃ產品、全球經濟的影響範圍。

