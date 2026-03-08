聽新聞
0:00 / 0:00
三星NAND 傳Q2漲價一倍
韓媒首爾經濟日報報導，三星電子計劃第2季再將NAND價格大幅調高一倍。三星第1季時已經進行類似幅度調漲，這代表僅是三星一家公司，今年上半年就準備把NAND價格調高超過200%。
三星連續兩季將NAND價格翻倍，顯示記憶體短缺危機中，NAND漲價問題恐怕比DRAM嚴重。與DRAM一樣，三星擺明要全面把握因人工智慧（AI）需求帶來的超級紅利。
首爾經濟日報指出，記憶體製造商的定價能力現已提升到前所未有水準，因此需求方將別無選擇，只能接受三星提出的價格。其他製造商，像是南韓另一大廠SK海力士、日本的鎧俠，也打算進一步調漲價格。各記憶體製造商都希望趁價格大好，拿下超大規模雲端業者的大訂單。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 Pixel 10a開箱親民價！平面鏡頭 實測拍照、AI生圖順手、還能用AirDrop
📢 蘋果「超強新品」MacBook Neo來了！平價筆電免2萬 4色搶美又輕巧
📢 蘋果最新舊換新Trade in價格出爐！iPhone 16更值錢 13款手機跌價
📢 蘋果iPhone 17e與iPhone 17差在哪？1表全解析 補足MagSafe
📢 LINE免費貼圖！初音未來超可愛、這款「狗沒拿賽」諧音哏滿滿
📢 M4 iPad Air和M3差在哪裡？一圖了解高CP值 果粉在意「萬年60Hz」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。