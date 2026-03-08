快訊

三星NAND 傳Q2漲價一倍

經濟日報／ 編譯黃淑玲、記者朱子呈／綜合報導

韓媒首爾經濟日報報導，三星電子計劃第2季再將NAND價格大幅調高一倍。三星第1季時已經進行類似幅度調漲，這代表僅是三星一家公司，今年上半年就準備把NAND價格調高超過200%。

三星連續兩季將NAND價格翻倍，顯示記憶體短缺危機中，NAND漲價問題恐怕比DRAM嚴重。與DRAM一樣，三星擺明要全面把握因人工智慧（AI）需求帶來的超級紅利。

首爾經濟日報指出，記憶體製造商的定價能力現已提升到前所未有水準，因此需求方將別無選擇，只能接受三星提出的價格。其他製造商，像是南韓另一大廠SK海力士、日本的鎧俠，也打算進一步調漲價格。各記憶體製造商都希望趁價格大好，拿下超大規模雲端業者的大訂單。

雲端 SK海力士 南韓

三月向來是智慧型手機品牌上半年度發表新品的重要日子，但美伊戰爭無預警開打，荷莫茲海峽封鎖，分析師指出，記憶體原本就造成今年３Ｃ通膨窘境，美國最高法院裁定川普政府對等關稅違憲，又為全球經濟景氣增加不確定性，若美伊戰爭戰線愈拉愈長，不僅３Ｃ產品需求會愈來愈疲弱，３Ｃ市場恐怕也將會進入寒冬。

記憶體缺貨 估「漲到年底」

記憶體價格不斷走揚，為了維持利潤，最新智慧型手機新品，已難見到入門款規格。只是，隨著人工智慧（ＡＩ）應用如雨後春筍般推出市場，要跑得動這些ＡＩ應用，３Ｃ終端產品仍需配備至少八ＧＢ以上的記憶體容量，3C產品恐仍會因為反映記憶體價格而持續上漲。

甲骨文資料中心擴建喊卡 傳 Meta考慮接手承租

彭博引述知情人士報導，由於籌資問題及OpenAI的需求不斷變更導致協商久拖不決，甲骨文（Oracle）和OpenAI在德州規模最大的人工智慧（AI）資料中心已取消擴建計畫，半導體股6日聞聲重挫。

台積徵才工程師年薪220萬 對碩士畢業祭出優渥薪資 整體招募8,000人

科技業前進校園大徵才，台積電、台達電、華碩、技嘉、東元、遠傳、康舒等昨（7）日齊聚「2026 台大校園徵才博覽會」，台積電徵8,000人最多，台達電全球近8,000人、台灣1,700人，業界分析，「科技、跨域、國際」人才最搶手。

華碩、和碩 將釋營運展望

品牌大廠華碩及代工大廠和碩將於10日、11日分別舉行法說會，除公布去年財報，釋出今年營運展望外，市場關注，兩大廠商AI伺服器今年表現，以及記憶體、CPU缺貨等影響及應對策略。

