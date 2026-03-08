三星NAND 傳Q2漲價一倍

韓媒首爾經濟日報報導，三星電子計劃第2季再將NAND價格大幅調高一倍。三星第1季時已經進行類似幅度調漲，這代表僅是三星一家公司，今年上半年就準備把NAND價格調高超過200%。

三星連續兩季將NAND價格翻倍，顯示記憶體短缺危機中，NAND漲價問題恐怕比DRAM嚴重。與DRAM一樣，三星擺明要全面把握因人工智慧（AI）需求帶來的超級紅利。

首爾經濟日報指出，記憶體製造商的定價能力現已提升到前所未有水準，因此需求方將別無選擇，只能接受三星提出的價格。其他製造商，像是南韓另一大廠SK海力士、日本的鎧俠，也打算進一步調漲價格。各記憶體製造商都希望趁價格大好，拿下超大規模雲端業者的大訂單。