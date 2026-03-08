甲骨文資料中心擴建喊卡 傳 Meta考慮接手承租

彭博引述知情人士報導，由於籌資問題及OpenAI的需求不斷變更導致協商久拖不決，甲骨文（Oracle）和OpenAI在德州規模最大的人工智慧（AI）資料中心已取消擴建計畫，半導體股6日聞聲重挫。

The Information報導另指出，甲骨文已為OpenAI在德州阿比林（Abilene）園區租下八棟建物，完工後預計可容納約40萬顆輝達Blackwell GPU。這八棟建物目前只完成兩棟。此外，正如The Information去年4月報導，甲骨文曾爭取OpenAI另外再簽下六棟建物的運算容量，但雙方目前已決定放棄此擴建計畫。CNBC引述知情人士強調，最先已規劃的八棟建物的建設仍照常進行，不受影響。

The Information指出，電力至少需一年左右才能到位。等到電力供應就緒時，輝達已開始銷售下一代Vera Rubin晶片，OpenAI也不願意再擴大現有輝達的Blackwell晶片叢集。知情人士透露，OpenAI傾向將新一代晶片用於別處的資料中心。

彭博報導說，甲骨文和OpenAI去年中一直在和開發商Crusoe洽談，計劃在位於阿比林（Abilene）1.2 GW（百萬瓩）的資料中心園區內擴建至2.0 GW。這園區主要服務OpenAI。金融時報引述知情人士報導，這個原本將為OpenAI新增至少兩棟建物的擴建計畫已告吹。

知情人士透露，這次談判破裂倒也帶給Meta插足並考慮承租擴建廠區的機會。

由Crusoe在阿比林開發的園區，是美國總統川普「星際之門」（Stargate）計畫的一環。彭博指出，基地仍在施工中，且已有部分區域啟用，但Oracle和OpenAI仍決定不推動原先暫定承租擴建區域的計畫。

Oracle和OpenAI目前在「星際之門」計畫採用的是輝達的AI晶片。知情人士指出，Crusoe尋找租戶時輝達便介入協調，以確保該擴建後的資料中心仍是採用自己的產品，而非競爭對手超微（AMD）的產品。知情人士並表示，輝達向Crusoe付了1.5 億美元的訂金，並開始協助遊說Meta成為擴建案的租戶。