甲骨文資料中心擴建喊卡 傳 Meta考慮接手承租

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
甲骨文與OpenAI在德州規模最大的AI資料中心擴建計畫已取消。（路透）

彭博引述知情人士報導，由於籌資問題及OpenAI的需求不斷變更導致協商久拖不決，甲骨文（Oracle）和OpenAI在德州規模最大的人工智慧（AI）資料中心已取消擴建計畫，半導體股6日聞聲重挫。

The Information報導另指出，甲骨文已為OpenAI在德州阿比林（Abilene）園區租下八棟建物，完工後預計可容納約40萬顆輝達Blackwell GPU。這八棟建物目前只完成兩棟。此外，正如The Information去年4月報導，甲骨文曾爭取OpenAI另外再簽下六棟建物的運算容量，但雙方目前已決定放棄此擴建計畫。CNBC引述知情人士強調，最先已規劃的八棟建物的建設仍照常進行，不受影響。

The Information指出，電力至少需一年左右才能到位。等到電力供應就緒時，輝達已開始銷售下一代Vera Rubin晶片，OpenAI也不願意再擴大現有輝達的Blackwell晶片叢集。知情人士透露，OpenAI傾向將新一代晶片用於別處的資料中心。

彭博報導說，甲骨文和OpenAI去年中一直在和開發商Crusoe洽談，計劃在位於阿比林（Abilene）1.2 GW（百萬瓩）的資料中心園區內擴建至2.0 GW。這園區主要服務OpenAI。金融時報引述知情人士報導，這個原本將為OpenAI新增至少兩棟建物的擴建計畫已告吹。

知情人士透露，這次談判破裂倒也帶給Meta插足並考慮承租擴建廠區的機會。

由Crusoe在阿比林開發的園區，是美國總統川普「星際之門」（Stargate）計畫的一環。彭博指出，基地仍在施工中，且已有部分區域啟用，但Oracle和OpenAI仍決定不推動原先暫定承租擴建區域的計畫。

Oracle和OpenAI目前在「星際之門」計畫採用的是輝達的AI晶片。知情人士指出，Crusoe尋找租戶時輝達便介入協調，以確保該擴建後的資料中心仍是採用自己的產品，而非競爭對手超微（AMD）的產品。知情人士並表示，輝達向Crusoe付了1.5 億美元的訂金，並開始協助遊說Meta成為擴建案的租戶。

荷莫茲海峽封鎖 加劇3C通膨

三月向來是智慧型手機品牌上半年度發表新品的重要日子，但美伊戰爭無預警開打，荷莫茲海峽封鎖，分析師指出，記憶體原本就造成今年３Ｃ通膨窘境，美國最高法院裁定川普政府對等關稅違憲，又為全球經濟景氣增加不確定性，若美伊戰爭戰線愈拉愈長，不僅３Ｃ產品需求會愈來愈疲弱，３Ｃ市場恐怕也將會進入寒冬。

記憶體缺貨 估「漲到年底」

記憶體價格不斷走揚，為了維持利潤，最新智慧型手機新品，已難見到入門款規格。只是，隨著人工智慧（ＡＩ）應用如雨後春筍般推出市場，要跑得動這些ＡＩ應用，３Ｃ終端產品仍需配備至少八ＧＢ以上的記憶體容量，3C產品恐仍會因為反映記憶體價格而持續上漲。

彭博引述知情人士報導，由於籌資問題及OpenAI的需求不斷變更導致協商久拖不決，甲骨文（Oracle）和OpenAI在德州規模最大的人工智慧（AI）資料中心已取消擴建計畫，半導體股6日聞聲重挫。

三星NAND 傳Q2漲價一倍

韓媒首爾經濟日報報導，三星電子計劃第2季再將NAND價格大幅調高一倍。三星第1季時已經進行類似幅度調漲，這代表僅是三星一家公司，今年上半年就準備把NAND價格調高超過200%。

台積徵才工程師年薪220萬 對碩士畢業祭出優渥薪資 整體招募8,000人

科技業前進校園大徵才，台積電、台達電、華碩、技嘉、東元、遠傳、康舒等昨（7）日齊聚「2026 台大校園徵才博覽會」，台積電徵8,000人最多，台達電全球近8,000人、台灣1,700人，業界分析，「科技、跨域、國際」人才最搶手。

華碩、和碩 將釋營運展望

品牌大廠華碩及代工大廠和碩將於10日、11日分別舉行法說會，除公布去年財報，釋出今年營運展望外，市場關注，兩大廠商AI伺服器今年表現，以及記憶體、CPU缺貨等影響及應對策略。

