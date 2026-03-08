台積徵才工程師年薪220萬 對碩士畢業祭出優渥薪資 整體招募8,000人

快訊

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
台積電前進台大校園企業徵才博覽會，今年預計在台灣招募包含工程師與技術員等約 8,000名新進同仁。圖／台積電提供

科技業前進校園大徵才，台積電（2330）、台達電（2308）、華碩（2357）、技嘉（2376）、東元（1504）、遠傳（4904）、康舒（6282）等昨（7）日齊聚「2026 台大校園徵才博覽會」，台積電徵8,000人最多，台達電全球近8,000人、台灣1,700人，業界分析，「科技、跨域、國際」人才最搶手。

迎接6月畢業季，各大專院校3月起校園徵才博覽會開跑，科技業更提前布局人才儲備能量，從台大校園徵才為首站，後續更有台師大、台科大、北科大、陽明交大、清大、成大等超過25場校園活動。

半導體龍頭台積電宣布，為支援業務成長與技術開發需求，2026年要在台灣招募8,000名新進同仁，除電機、電子、光電、材料、資工、資管等科技相關科系，還包含商管、人資、會計領域，更強調打造「智慧工廠」，確保卓越製造競爭優勢，歡迎資訊等人才加入，攜手共創全球半導體發展高峰。台積電今年徵才人數與2025年相當。

台積電被譽為新鮮人心目中的夢幻公司，前進校園除以「半導體龍頭」招牌吸引新鮮人，更開出碩士畢業新進工程師平均整體年薪可達220萬元，大搶新血。

台灣半導體設備聯盟G2C Alliance的志聖（2467）、均豪（5443）、均華（6640）前進台大校園徵才博覽會，以「獨角獸人才（Unicorn Talent）」為招募主軸，除專業技能，更看重快速行動、真誠溝通、解決問題與高效執行等軟性特質。由於攤位位置鄰近台積電展區，吸引眾多台大學生關注半導體設備產業發展。

電源龍頭台達電以「AI ×台達」為核心，期盼在AI浪潮中與各領域優秀人才攜手前行、共創未來，台灣招募超過1,700人，全球徵才近8,000人。台達電人資長陳啟禎表示，特別鎖定因應「AI電力供應與散熱管理」及「人形機器人」先進技術領域人才需求大幅提升。

康舒看準AI升溫，資料中心對高效率、高功率密度電源要求大幅提升，推升技術門檻與人才需求強度，針對資料中心電源、電動車與新能源等擴大招募，要吸引人才一起站上全球能源轉型與AI基礎建設升級第一線。

華碩2026年校園徵才因應AI帶動雲端算力浪潮，鎖定「伺服器」領域，職缺涵蓋AI軟韌體研發、硬體、機械、業務行銷等多元領域。特別是針對AI、伺服器與網通等重點發展領域，積極擴大人才需求。

2026年是AI智慧全面落地的一年，也是技嘉迎向40周年里程碑。技嘉今年釋出研發、產品管理、業務、行銷、設計、營運與製造等領域超過百個職缺，與全球頂尖夥伴輝達、超微、英特爾、微軟等國際大廠合作，打造影響世界的AI解決方案。

電信業也積極搶進校園徵才，遠傳啟動聚焦「跨領域、科技力、數據力與產業理解力」，招募對電信、資通訊解決方案、雲端與資安、商業分析與行銷等領域有熱忱的年輕世代，並協助新鮮人在快速變動的科技浪潮中找到職涯定位。

