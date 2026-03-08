聽新聞
0:00 / 0:00
奇鋐、群創、臻鼎 談前景 法人緊盯人工智慧業務概況
科技廠重量級法說會將在本周陸續登場，包括面板大廠群創（3481）、散熱大廠奇鋐（3017）、PCB大廠臻鼎-KY（4958）都將一一釋出未來營運展望，預料法人將關注各家業者AI相關業務概況。
奇鋐今年2月營收140.17億元，月減17.5%、年增74.7%，月減原因是工作天數較少，但仍遠高於去年同期，顯示營運動能依舊強勁。奇鋐預計11日舉辦法說會，屆時將針對營運釋出最新展望。
法人指出，奇鋐受惠GB300在第1季放量，帶動水冷板及分歧管出貨升溫，第1季營收預估將季增5%至10%，優於原先預期。
群創董事會將於10日通過去年財報，並於12日與子公司睿生光電共同舉辦集團法說會。群創近年轉型成果及南科五廠關閉及出售進度，都將成為關注焦點。
群創股價近來帶量震盪，日前公告今年元月自結稅後純益4.42億元，年增4,689%；每股稅後純益0.05元。
春節年假後，市場傳出群創將提早於今年5月關閉南科五廠，以利即早完成出售廠房作業。業界推估，提前關廠可節省上億元維運經費，若再加計售廠利得，可望確保今年營運獲利。
對此，群創回應指出，公司對於各項資產配置與營運據點規劃，一向依據整體長期策略、產業趨勢與股東權益審慎評估。如有達到重大訊息揭露標準的具體進展，將依規定即時對外公告。
全球PCB龍頭臻鼎-KY預計12日公布財報並召開法說會，法人關注資本支出變化、首季營運展望等。臻鼎先前舉辦年終感恩晚會時，董事長沈慶芳表示，臻鼎去年營收達1,825.22億元、年增6.33%再創歷史新高，主要動能來自伺服器、光通訊與IC載板等高階產品逐漸展露效益。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 Pixel 10a開箱親民價！平面鏡頭 實測拍照、AI生圖順手、還能用AirDrop
📢 蘋果「超強新品」MacBook Neo來了！平價筆電免2萬 4色搶美又輕巧
📢 蘋果最新舊換新Trade in價格出爐！iPhone 16更值錢 13款手機跌價
📢 蘋果iPhone 17e與iPhone 17差在哪？1表全解析 補足MagSafe
📢 LINE免費貼圖！初音未來超可愛、這款「狗沒拿賽」諧音哏滿滿
📢 M4 iPad Air和M3差在哪裡？一圖了解高CP值 果粉在意「萬年60Hz」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。