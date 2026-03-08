快訊

經典賽／最後劇本…中華隊想晉級 需台韓澳互咬

結局難料…美伊戰4劇本 失控風險增

聽新聞
0:00 / 0:00

奇鋐、群創、臻鼎 談前景 法人緊盯人工智慧業務概況

經濟日報／ 記者李珣瑛尹慧中陳昱翔／台北報導

科技廠重量級法說會將在本周陸續登場，包括面板大廠群創（3481）、散熱大廠奇鋐（3017）、PCB大廠臻鼎-KY（4958）都將一一釋出未來營運展望，預料法人將關注各家業者AI相關業務概況。

奇鋐今年2月營收140.17億元，月減17.5%、年增74.7%，月減原因是工作天數較少，但仍遠高於去年同期，顯示營運動能依舊強勁。奇鋐預計11日舉辦法說會，屆時將針對營運釋出最新展望。

法人指出，奇鋐受惠GB300在第1季放量，帶動水冷板及分歧管出貨升溫，第1季營收預估將季增5%至10%，優於原先預期。

群創董事會將於10日通過去年財報，並於12日與子公司睿生光電共同舉辦集團法說會。群創近年轉型成果及南科五廠關閉及出售進度，都將成為關注焦點。

群創股價近來帶量震盪，日前公告今年元月自結稅後純益4.42億元，年增4,689%；每股稅後純益0.05元。

春節年假後，市場傳出群創將提早於今年5月關閉南科五廠，以利即早完成出售廠房作業。業界推估，提前關廠可節省上億元維運經費，若再加計售廠利得，可望確保今年營運獲利。

對此，群創回應指出，公司對於各項資產配置與營運據點規劃，一向依據整體長期策略、產業趨勢與股東權益審慎評估。如有達到重大訊息揭露標準的具體進展，將依規定即時對外公告。

全球PCB龍頭臻鼎-KY預計12日公布財報並召開法說會，法人關注資本支出變化、首季營運展望等。臻鼎先前舉辦年終感恩晚會時，董事長沈慶芳表示，臻鼎去年營收達1,825.22億元、年增6.33%再創歷史新高，主要動能來自伺服器、光通訊與IC載板等高階產品逐漸展露效益。

資產配置 法說會 奇鋐

延伸閱讀

欣興2月營收年增16% 寫同期新高

尖點2025年 EPS 2.75元 加速擴產

華邦電2月營收月增1.6% 創高

奇鋐2月營收月減17% 健策減32%

相關新聞

荷莫茲海峽封鎖 加劇3C通膨

三月向來是智慧型手機品牌上半年度發表新品的重要日子，但美伊戰爭無預警開打，荷莫茲海峽封鎖，分析師指出，記憶體原本就造成今年３Ｃ通膨窘境，美國最高法院裁定川普政府對等關稅違憲，又為全球經濟景氣增加不確定性，若美伊戰爭戰線愈拉愈長，不僅３Ｃ產品需求會愈來愈疲弱，３Ｃ市場恐怕也將會進入寒冬。

記憶體缺貨 估「漲到年底」

記憶體價格不斷走揚，為了維持利潤，最新智慧型手機新品，已難見到入門款規格。只是，隨著人工智慧（ＡＩ）應用如雨後春筍般推出市場，要跑得動這些ＡＩ應用，３Ｃ終端產品仍需配備至少八ＧＢ以上的記憶體容量，3C產品恐仍會因為反映記憶體價格而持續上漲。

甲骨文資料中心擴建喊卡 傳 Meta考慮接手承租

彭博引述知情人士報導，由於籌資問題及OpenAI的需求不斷變更導致協商久拖不決，甲骨文（Oracle）和OpenAI在德州規模最大的人工智慧（AI）資料中心已取消擴建計畫，半導體股6日聞聲重挫。

三星NAND 傳Q2漲價一倍

韓媒首爾經濟日報報導，三星電子計劃第2季再將NAND價格大幅調高一倍。三星第1季時已經進行類似幅度調漲，這代表僅是三星一家公司，今年上半年就準備把NAND價格調高超過200%。

台積徵才工程師年薪220萬 對碩士畢業祭出優渥薪資 整體招募8,000人

科技業前進校園大徵才，台積電、台達電、華碩、技嘉、東元、遠傳、康舒等昨（7）日齊聚「2026 台大校園徵才博覽會」，台積電徵8,000人最多，台達電全球近8,000人、台灣1,700人，業界分析，「科技、跨域、國際」人才最搶手。

華碩、和碩 將釋營運展望

品牌大廠華碩及代工大廠和碩將於10日、11日分別舉行法說會，除公布去年財報，釋出今年營運展望外，市場關注，兩大廠商AI伺服器今年表現，以及記憶體、CPU缺貨等影響及應對策略。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。