快訊

結局難料…美伊戰4劇本 失控風險增

聽新聞
0:00 / 0:00

華碩、和碩 將釋營運展望

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

品牌大廠華碩（2357）及代工大廠和碩（4938）將於10日、11日分別舉行法說會，除公布去年財報，釋出今年營運展望外，市場關注，兩大廠商AI伺服器今年表現，以及記憶體、CPU缺貨等影響及應對策略。

華碩伺服器業務過去主要客戶群來自亞太區，去年加大力度投入歐美市場，北美、亞太區業績比重已呈現各半。華碩伺服器事業部最近提出新的三年策略計畫，對今年相關事業業績設定積極成長目標。

隨著華碩伺服器事業年營收規模已突破千億，為進一步擴張相關業務，華日前正式進行組織調整，3月1日起，公司將原基礎設施方案事業處（ISG BU）擴大規模為華碩第四大核心事業群–基礎方案事業群（IS BG），由許祐嘉和朱培蘭共同領導。

針對記憶體缺貨影響，華碩共同執行長許先越先前表示，這些影響確實都存在，且影響並非只有華碩，幾乎整個產業鏈從上游到下游都受到相當程度衝擊，預期影響時程會延續到2027年下半年左右。

和碩方面，其伺服器業務仍在衝刺階段，對整體營收貢獻仍不明顯，預期2026年AI伺服器業務將有倍數成長。

和碩共同執行長鄭光志先前指出，和碩集團在桃園擴充廠房，預計今年投入生產伺服器。此外，在北美市場，和碩墨西哥廠伺服器產線已試產成功，而美國德州廠預計3月底完工後，4月試產。

鄭光志表示，和碩GB200、GB300晶片AI伺服器已開始出貨，而AI伺服器商機不只訓練這塊，還有推論需求，和碩已跟幾個大客戶有不錯的合作，相關案子有機會在今年下半年開出。

華碩 和碩 伺服器

延伸閱讀

華碩搶伺服器人才！前進校園徵才 邀學子開創AI新局

鴻海：今年兩位數成長 將在輝達GTC大會送黃仁勳大禮

群聯唱旺接單 營運吞補丸 今年企業級營收將大成長

股王信驊2月營收創高 法人看好受惠伺服器需求轉強

相關新聞

荷莫茲海峽封鎖 加劇3C通膨

三月向來是智慧型手機品牌上半年度發表新品的重要日子，但美伊戰爭無預警開打，荷莫茲海峽封鎖，分析師指出，記憶體原本就造成今年３Ｃ通膨窘境，美國最高法院裁定川普政府對等關稅違憲，又為全球經濟景氣增加不確定性，若美伊戰爭戰線愈拉愈長，不僅３Ｃ產品需求會愈來愈疲弱，３Ｃ市場恐怕也將會進入寒冬。

記憶體缺貨 估「漲到年底」

記憶體價格不斷走揚，為了維持利潤，最新智慧型手機新品，已難見到入門款規格。只是，隨著人工智慧（ＡＩ）應用如雨後春筍般推出市場，要跑得動這些ＡＩ應用，３Ｃ終端產品仍需配備至少八ＧＢ以上的記憶體容量，3C產品恐仍會因為反映記憶體價格而持續上漲。

甲骨文資料中心擴建喊卡 傳 Meta考慮接手承租

彭博引述知情人士報導，由於籌資問題及OpenAI的需求不斷變更導致協商久拖不決，甲骨文（Oracle）和OpenAI在德州規模最大的人工智慧（AI）資料中心已取消擴建計畫，半導體股6日聞聲重挫。

三星NAND 傳Q2漲價一倍

韓媒首爾經濟日報報導，三星電子計劃第2季再將NAND價格大幅調高一倍。三星第1季時已經進行類似幅度調漲，這代表僅是三星一家公司，今年上半年就準備把NAND價格調高超過200%。

台積徵才工程師年薪220萬 對碩士畢業祭出優渥薪資 整體招募8,000人

科技業前進校園大徵才，台積電、台達電、華碩、技嘉、東元、遠傳、康舒等昨（7）日齊聚「2026 台大校園徵才博覽會」，台積電徵8,000人最多，台達電全球近8,000人、台灣1,700人，業界分析，「科技、跨域、國際」人才最搶手。

華碩、和碩 將釋營運展望

品牌大廠華碩及代工大廠和碩將於10日、11日分別舉行法說會，除公布去年財報，釋出今年營運展望外，市場關注，兩大廠商AI伺服器今年表現，以及記憶體、CPU缺貨等影響及應對策略。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。