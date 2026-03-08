華碩、和碩 將釋營運展望

品牌大廠華碩（2357）及代工大廠和碩（4938）將於10日、11日分別舉行法說會，除公布去年財報，釋出今年營運展望外，市場關注，兩大廠商AI伺服器今年表現，以及記憶體、CPU缺貨等影響及應對策略。

華碩伺服器業務過去主要客戶群來自亞太區，去年加大力度投入歐美市場，北美、亞太區業績比重已呈現各半。華碩伺服器事業部最近提出新的三年策略計畫，對今年相關事業業績設定積極成長目標。

隨著華碩伺服器事業年營收規模已突破千億，為進一步擴張相關業務，華日前正式進行組織調整，3月1日起，公司將原基礎設施方案事業處（ISG BU）擴大規模為華碩第四大核心事業群–基礎方案事業群（IS BG），由許祐嘉和朱培蘭共同領導。

針對記憶體缺貨影響，華碩共同執行長許先越先前表示，這些影響確實都存在，且影響並非只有華碩，幾乎整個產業鏈從上游到下游都受到相當程度衝擊，預期影響時程會延續到2027年下半年左右。

和碩方面，其伺服器業務仍在衝刺階段，對整體營收貢獻仍不明顯，預期2026年AI伺服器業務將有倍數成長。

和碩共同執行長鄭光志先前指出，和碩集團在桃園擴充廠房，預計今年投入生產伺服器。此外，在北美市場，和碩墨西哥廠伺服器產線已試產成功，而美國德州廠預計3月底完工後，4月試產。

鄭光志表示，和碩GB200、GB300晶片AI伺服器已開始出貨，而AI伺服器商機不只訓練這塊，還有推論需求，和碩已跟幾個大客戶有不錯的合作，相關案子有機會在今年下半年開出。