康舒啟動校園徵才 祭出最高150萬獎學金
AI世代的競爭核心在能源效率與系統整合能力，人才將決定未來三到五年的技術高度！電源解決方案領導廠商康舒科技（6282）啟動2026年校園徵才計畫，首場活動7日於台灣大學登場。針對資料中心電源、電動車與新能源等重點領域擴大招募，職缺涵蓋研發、業務、管理與工程技術等多個類別，更提供碩博士最高150萬元獎學金及20萬元預聘報到獎金，提前布局新世代關鍵技術人才。
康舒表示，隨著AI運算需求升溫，資料中心對高效率、高功率密度電源的要求大幅提升，也同步推升技術門檻與人才需求強度，近年康舒持續強化研發量能與國際市場布局，今年校園徵才除鎖定理工相關科系外，也希望吸引具備創新思維與跨域整合能力的新鮮人。除台大外，也將陸續在陽明交大、成大、北科大、清大與台科大舉辦校園徵才活動。
康舒企業營運支援副總暨發言人薛惠文表示，AI世代的競爭核心在能源效率與系統整合能力，人才將決定未來三到五年的技術高度。康舒希望吸引對技術充滿熱情、願意挑戰高難度專案的人才，一起站上全球能源轉型與AI基礎建設升級的第一線。
在人才發展方面，康舒表示，近年持續推動系統化培育機制，新進人員入職後透過完整新人培訓與導師制度，加速熟悉產品與專案流程，並透過實戰經驗來快速累積實力；亦長期舉辦研發創新與機構設計競賽，鼓勵技術人才提出創新構想，同時推動SMART核心文化，強調心理安全、使命驅動與團隊合作等價值，打造讓專業能充分發揮與持續成長的環境。
康舒指出，康舒已連續11年獲得台灣企業永續獎，入選時代雜誌的全球最佳企業與榮獲健康職場認證等多項肯定，並在穩健的經營基礎上持續投入技術創新與人才培育。面對AI與能源轉型的產業變革，康舒將透過制度化的人才發展與長期技術布局，強化全球競爭力，並為新世代科技人才與新鮮人提供具挑戰性與成長性的職涯舞台。
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 Pixel 10a開箱親民價！平面鏡頭 實測拍照、AI生圖順手、還能用AirDrop
📢 蘋果「超強新品」MacBook Neo來了！平價筆電免2萬 4色搶美又輕巧
📢 蘋果最新舊換新Trade in價格出爐！iPhone 16更值錢 13款手機跌價
📢 蘋果iPhone 17e與iPhone 17差在哪？1表全解析 補足MagSafe
📢 LINE免費貼圖！初音未來超可愛、這款「狗沒拿賽」諧音哏滿滿
📢 M4 iPad Air和M3差在哪裡？一圖了解高CP值 果粉在意「萬年60Hz」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。