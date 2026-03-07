康舒啟動校園徵才 祭出最高150萬獎學金

AI世代的競爭核心在能源效率與系統整合能力，人才將決定未來三到五年的技術高度！電源解決方案領導廠商康舒科技（6282）啟動2026年校園徵才計畫，首場活動7日於台灣大學登場。針對資料中心電源、電動車與新能源等重點領域擴大招募，職缺涵蓋研發、業務、管理與工程技術等多個類別，更提供碩博士最高150萬元獎學金及20萬元預聘報到獎金，提前布局新世代關鍵技術人才。

康舒表示，隨著AI運算需求升溫，資料中心對高效率、高功率密度電源的要求大幅提升，也同步推升技術門檻與人才需求強度，近年康舒持續強化研發量能與國際市場布局，今年校園徵才除鎖定理工相關科系外，也希望吸引具備創新思維與跨域整合能力的新鮮人。除台大外，也將陸續在陽明交大、成大、北科大、清大與台科大舉辦校園徵才活動。

康舒企業營運支援副總暨發言人薛惠文表示，AI世代的競爭核心在能源效率與系統整合能力，人才將決定未來三到五年的技術高度。康舒希望吸引對技術充滿熱情、願意挑戰高難度專案的人才，一起站上全球能源轉型與AI基礎建設升級的第一線。

在人才發展方面，康舒表示，近年持續推動系統化培育機制，新進人員入職後透過完整新人培訓與導師制度，加速熟悉產品與專案流程，並透過實戰經驗來快速累積實力；亦長期舉辦研發創新與機構設計競賽，鼓勵技術人才提出創新構想，同時推動SMART核心文化，強調心理安全、使命驅動與團隊合作等價值，打造讓專業能充分發揮與持續成長的環境。

康舒指出，康舒已連續11年獲得台灣企業永續獎，入選時代雜誌的全球最佳企業與榮獲健康職場認證等多項肯定，並在穩健的經營基礎上持續投入技術創新與人才培育。面對AI與能源轉型的產業變革，康舒將透過制度化的人才發展與長期技術布局，強化全球競爭力，並為新世代科技人才與新鮮人提供具挑戰性與成長性的職涯舞台。