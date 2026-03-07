快訊

台達電全球招募八千人 碩畢起薪最高7.5萬！早鳥報到獎金30萬

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
台達電人資長陳啟禎出席臺大校園徵才博覽會。台達電／提供
台達電人資長陳啟禎出席臺大校園徵才博覽會。台達電／提供

台達電（2308）7日於臺大校園舉辦春季徵才活動，以「AI ×台達」為核心，在AI浪潮中與各領域優秀人才攜手前行、共創未來的精神，台灣招募超過1,700人，全球徵才近8,000人，碩畢起薪最高可達7.5萬元、博士則為9.6萬元，早鳥報到獎金30萬！

台達電人資長陳啟禎表示，台達電預計2026年在台灣招募超過1,700人，全球近8,000人，特別是在AI電力供應與散熱管理及人形機器人之先進技術領域的人才需求大幅提升。職缺涵蓋電力電子、硬體、機構設計、系統散熱、軟韌體開發、智能製造、機器人系統整合與AI應用與解決方案等領域的研發職務，及商業開發、法務、財金、資訊、供應鏈管理、ESG整合策畫及全球事業運營等專業職，以多元的工作機會，提供優秀人才寬廣的發展舞台。

台達電指出，為積極延攬優秀人才加入，設立校園研發人才培育獎學金，凡參與台達產學計畫並符合錄用資格者，碩士可獲60萬元、博士150萬元；更提供具市場競爭力的薪資條件，研發人員依據學經歷，碩士新人每月起薪最高可達7.5萬元、博士則為9.6萬元，針對研發替代役及預聘新鮮人，亦有30萬元的早鳥報到獎金。本次徵才活動特別設置國際外籍生專區，顯示公司對跨國人才的重視與耕耘。

針對2026年度校園實習，台達電提供逾200個職缺，並提供實習預聘計畫，培育具跨國視野與專業素養的未來人才。此外，台達也持續聯手頂尖大學推動多元實習方案，如與臺灣大學合作的《跨領域實習—臺灣引路人計畫》及《國際引水人計畫》，精準對接產業需求，培養具備國際競爭力的跨域人才。

台達強調，提供完善的福利制度，協助員工兼顧工作與生活，以吸引與留任全球化人才。台灣地區員工享有「彈性上下班」、支薪的「環境志工假」、年度「黃金旅遊週」有薪假期、萬元「旅遊補助」，以及最高38萬元的「育兒津貼補助」。自3月起，台達將走進多所校園，包括陽明交通大學、成功大學、清華大學、中央大學及台北科技大學，舉辦徵才博覽會，歡迎各領域優秀人才加入台達，與公司永續成長。

徵才活動 台達電

相關新聞

台積電啟動校園徵才！今年預估招收8000名員工 碩士生年薪上看220萬元

台積電2026年校園徵才活動於本周正式啟動。今（7）日前進台大校園參加校園徵才企業博覽會，廣徵對半導體具高度熱忱的人才。台積電表示，為持續支援業務成長與技術開發需求，今年預計在台灣招募包含工程師與技術員等約8,000名新進同仁，工作地點涵蓋桃園、新竹、苗栗、台中、嘉義、台南、高雄等地，碩士畢業新進工程師的平均整體年薪可達新台幣220萬元。

英特爾代工策略思維重大轉向 強碰台積

英特爾財務長辛斯納（David Zinsner）4日表示，該公司對旗下18A製程技術的思維正在轉向，從原規劃主要供自家用，轉向探索向外部客戶推銷以該製程代工生產晶片的可能性。

川普AI電力新政 美七大科技巨擘承諾將自建電廠 台鏈受惠

美國七大科技巨擘承諾，將自建電廠、擴大投資電力基礎建設，以滿足AI用電需求。業內預期，北美等地將釋出更多電力設備訂單，國內供應鏈業者包括華城、士電、東元、大同等多家重電廠，將迎來新一波訂單大潮。

華碩搶伺服器人才！前進校園徵才 邀學子開創AI新局

華碩（2357）宣布，2026年校園徵才以「敢夢敢為 勇闖無限可能 Republic of Dreamers」為號召，首站於3月7日在臺灣大學登場，因應AI帶動雲端算力浪潮，華碩今年大舉鎖定「伺服器」相關領域徵才，力邀精英學子並肩開創產業新格局。

2026 WBC世界棒球經典賽 見證統一、味全不計成本挺棒球運動

2026WBC 世界棒球經典賽正如火如荼進行當中，球隊比賽的背後有一群長期默默支持的企業；熟悉棒球產業專家推估，養一支球隊一年最少賠新台幣1億元。食品大廠統一（1216）、味全（1201）用行動示範企業社會責任，不計成本鼎力支持棒球運動。

台達電全球招募八千人 碩畢起薪最高7.5萬！早鳥報到獎金30萬

台達電（2308）7日於臺大校園舉辦春季徵才活動，以「AI ×台達」為核心，在AI浪潮中與各領域優秀人才攜手前行、共創未來的精神，台灣招募超過1,700人，全球徵才近8,000人，碩畢起薪最高可達7.5萬元、博士則為9.6萬元，早鳥報到獎金30萬！

