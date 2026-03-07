快訊

技嘉2026擴大徵才 啟動「全場域AI智慧藍圖」

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
技嘉。記者吳康瑋／攝影
技嘉。記者吳康瑋／攝影

全球電腦與伺服器領導品牌技嘉科技（2376）（GIGABYTE）7日宣布啟動「技領未來，嘉速夢想-2026擴大徵才」計畫，今年釋出研發、產品管理、業務、行銷、設計、營運與製造等領域超過百個職缺，邀請具備創新思維的人才加入。

隨著生成式AI邁入全面應用期，技嘉指出，技嘉不僅在資料中心市場佔據領先地位，更積極落實「AI Forward」願景，成功推動營收連續五年突破千億大關，2025 年更突破3,000 億，創下歷史新高。

技嘉強調，積極與全球頂尖晶片供應商NVIDIAAMDIntel和軟體開發者Microsoft等國際大廠合作，共同構建從雲端到邊緣、再到個人端的AI全場域智慧版圖。

透過強大的研發實力，技嘉指出，致力於開發如GIGAPOD等機櫃級解決方案，整合最新運算架構與自研Rack Management技術，以模組化設計打造企業級AI運算中樞「AI Factory」。

同時，技嘉更將這股運算力延伸至實體場域，透過開發高效能嵌入式系統與工業電腦，讓AI走入智慧工廠、交通與城市基礎設施等「Physical AI」應用，實現「即時思考、即時反應」，串連起從雲端到地端的完整智慧鏈條。

技嘉強調，落實「Shape Your Everyday AI Agent」願景，推出能滿足多元場景、使用者需求的 AI 終端應用。AI TOP超級電腦系列產品，讓個人開發者與中小企業能在地端執行 RAG 模型微調，確保資料私有安全。此外，全能AI筆電搭載獨家「GiMATE AI 助理」，為消費者打造個人化的使用體驗。地端AI生態系橫跨全系列消費性產品，包含主機板、顯示卡、筆電、OLED 螢幕與AI TOP系統，使用者都能依需求找到最合適的解決方案，進而讓AI應用深度落實於創作者、玩家與大眾的日常。

技嘉貫徹「創新科技，美化人生（Upgrade Your Life）」的核心價值，長年持續落實社會關懷及永續發展，並致力於回饋員工，提供具競爭力的薪資與福利，重視人才的長期職涯發展，打造「以人為本」的幸福企業，近期榮獲1111 人力銀行幸福企業銀獎以及2025商周全齡企業百強等肯定。

2026年是AI智慧全面落地的一年，也是技嘉科技迎向40周年的里程碑。技嘉指出，台灣總公司作為全球營運中心，積極尋找共同定義未來科技的夥伴，並延攬渴望在國際舞台發揮專業的優秀人才。歡迎勇於迎接挑戰、樂於探索新技術，並不斷追求學習與成長的夥伴加入技嘉，與全球一流的技術夥伴密切合作，親手打造影響世界的AI解決方案。

台積電啟動校園徵才！今年預估招收8000名員工 碩士生年薪上看220萬元

台積電2026年校園徵才活動於本周正式啟動。今（7）日前進台大校園參加校園徵才企業博覽會，廣徵對半導體具高度熱忱的人才。台積電表示，為持續支援業務成長與技術開發需求，今年預計在台灣招募包含工程師與技術員等約8,000名新進同仁，工作地點涵蓋桃園、新竹、苗栗、台中、嘉義、台南、高雄等地，碩士畢業新進工程師的平均整體年薪可達新台幣220萬元。

英特爾代工策略思維重大轉向 強碰台積

英特爾財務長辛斯納（David Zinsner）4日表示，該公司對旗下18A製程技術的思維正在轉向，從原規劃主要供自家用，轉向探索向外部客戶推銷以該製程代工生產晶片的可能性。

川普AI電力新政 美七大科技巨擘承諾將自建電廠 台鏈受惠

美國七大科技巨擘承諾，將自建電廠、擴大投資電力基礎建設，以滿足AI用電需求。業內預期，北美等地將釋出更多電力設備訂單，國內供應鏈業者包括華城、士電、東元、大同等多家重電廠，將迎來新一波訂單大潮。

