台積電啟動校園徵才！今年預估招收8000名員工 碩士生年薪上看220萬元

台積電2026年校園徵才活動於本周正式啟動。今（7）日前進台大校園參加校園徵才企業博覽會，廣徵對半導體具高度熱忱的人才。台積電表示，為持續支援業務成長與技術開發需求，今年預計在台灣招募包含工程師與技術員等約8,000名新進同仁，工作地點涵蓋桃園、新竹、苗栗、台中、嘉義、台南、高雄等地，碩士畢業新進工程師的平均整體年薪可達新台幣220萬元。

至於招收的學專長，涵蓋電機、電子、光電、物理、材料、化學、化工、機械、資工、資管、工工、工管、環工、土木、人資、商管、會計等領域的應屆畢業生，或具備相關工作經驗者加入。

台積電表示，近年來，公司積極推動數位轉型，並致力於人工智慧（AI）與大數據應用，打造新一代的智慧工廠，確保卓越製造的競爭優勢，因此也歡迎資訊相關領域人才加入。

除了台大外，台積電將巡迴各大專院校參與校園就業博覽會及徵才說明會活動，包括台師大、台科大、北科大、中央、陽明交大、清大、中興、逢甲、雲科、虎科、中正、成大、高科、高師大、中山與屏科大等，共舉辦17場實體活動。同時，也將安排5場線上徵才說明會（包含中、英語系）。

此外，台積電2026年DNA暑期實習計畫（Development, Navigation, Advance Offer）也同步展開，邀請大三以上同學（碩博士優先）加入，履歷投遞截止日為5月8日；此計畫提供實戰機會與職涯導航，表現優異者更有機會獲得正職預聘，在半導體產業的職涯發展預先佈局。

台積電表示，公司視人才為最重要的資產，承諾提供優質的工作機會與具有競爭力的整體薪酬福利，並規畫員工職涯發展；在追求技術卓越的同時，秉持誠信正直、承諾、創新和客戶信任的核心價值，致力落實共融的工作環境，鼓勵來自不同文化背景、專業領域與生活經驗的夥伴互相交流，並積極推動身心障礙人才及設備職類女性工程師的招募。在開放、樂於溝通的環境中，不斷激發創新及競爭力。有意願加入者請至台積人才招募活動網站參考相關訊息及投遞履歷：https://www.tsmc.com。