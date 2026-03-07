快訊

華碩搶伺服器人才！前進校園徵才 邀學子開創AI新局

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
華碩。記者吳康瑋／攝影
華碩。記者吳康瑋／攝影

華碩（2357）宣布，2026年校園徵才以「敢夢敢為 勇闖無限可能 Republic of Dreamers」為號召，首站於3月7日在臺灣大學登場，因應AI帶動雲端算力浪潮，華碩今年大舉鎖定「伺服器」相關領域徵才，力邀精英學子並肩開創產業新格局。

華碩強調，致力於技術創新，今年徵才職缺涵蓋 AI 軟韌體研發、硬體、機械、業務行銷等多元領域。特別是針對 AI、伺服器與網通等重點發展領域，積極擴大人才需求。

此外，華碩指出，本次校園徵才特別策劃了豐富互動獎項，凡於線上完成填寫履歷、追蹤 Instagram 官方帳號、參與心理測驗並標記2位朋友，即有機會抽中最大獎ROG Xbox Ally X (2025) ；博覽會現場亦提供填寫履歷與Facebook按讚兌換限量精美禮品，透過虛實整合的活動體驗，增加與年輕世代的趣味互動。

針對具備國際視野的畢業生精英，華碩則持續透過「國際人才培育計畫Global Talent Program (GTP)」進行全球招募，職缺橫跨亞太、歐洲、美洲等區域。錄取者將接受為期四到八個月深度的全方位在職培訓，涵蓋產品知識、運營管理及業務開拓等核心技能，旨在協助社會新鮮人建立具競爭力的跨文化職涯視野，為邁向國際舞台打下堅實基礎。

2026華碩「實習生系列計畫」即日起展開招募，提供涵蓋AI、電子商務、業務、行銷企劃、美編設計、社群行銷與公關等多元實習機會。凡具備大專院校在校生身分（含研究所，不限科系與年級）者，皆可報名參與。計畫期間，學員將在專屬工作導師的指導下，逐步累積實務經驗，深入了解企業運作與職場環境，同時探索自我興趣、潛力，挑戰極限。通過實習考核的優秀學員，將有機會獲得華碩內部徵才之優先面談資格。

而為厚植研發實力，華碩延續「獎學金計畫」為學子求學路提供強力後援，鎖定電子、電機、機械、資訊、資工、資管、軟體及人工智慧等專業背景的大三至碩二在學學生申請。該計畫打破國籍限制，本國及外籍生均可申請，最高可領取共112萬元獎助學金。受獎學生能優先參與寒暑假實習，提前接觸業界實務，儲備職場即戰力。

華碩 徵才

