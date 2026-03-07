2026 WBC 世界棒球經典賽見證統一、味全不計成本挺棒球運動

2026WBC 世界棒球經典賽正如火如荼進行當中，球隊比賽的背後有一群長期默默支持的企業；熟悉棒球產業專家推估，養一支球隊一年最少賠新台幣1億元。食品大廠統一（1216）、味全（1201）用行動示範企業社會責任，不計成本鼎力支持棒球運動。

2026年剛落幕日冬奧花滑組合「璃來龍」從消沉到大逆轉奪冠軍，日本木下集團花十年時間支持選手跟著被世界看見，驗證成功的選手背後都有一流企業在默默相挺，木下用行動示範企業社會責任如何推動，創造一個讓全世界都感動的故事。

隨著 2026 年世界棒球經典賽（WBC）即將於 3 月 5 日在東京巨蛋點燃戰火，全台灣的棒球熱魂再度被喚醒。本次中華隊 30 人名單集結國內頂尖戰力，其中兩大食品巨頭統一集團與味全集團旗下的職棒球隊統一獅、味全龍更是精銳盡出。

隨著WBC將至，業界普遍認為，企業贊助體育活動能有效提升品牌形象與社會責任感，而棒球作為台灣規模最大、人氣最高的「國球」運動產業，自然成為企業運動贊助的首選，能為集團形象注入強大的正面效益與情感連結。

作為職棒元老，統一獅在本次經典賽扮演了舉足輕重的角色，特別派出投手胡智爲與外野手陳傑憲兩位選手出征。其中，在 2024 年世界 12 強賽中受封「台灣隊長」美名的陳傑憲，日前已與球團簽下10年合約，總值新台幣2億元，再度披上國家隊戰袍帶領中華隊挑戰正賽門票。

統一集團不僅以經濟實力作為球隊後盾， 2025年宣布跟「台灣隊長」陳傑憲簽下10年總值2億台幣大約，他成為中職史上最高薪，最大合約球員，讓國內想要投入棒球運動的選手，看到在台灣打球新驕傲。

味全龍則在本次賽事中，派出投手林凱威、捕手吉力吉撈．鞏冠與蔣少宏三位強將入選。而本屆經典賽首日中華隊的先發投手徐若熙，現正效力於日本職棒福岡軟銀鷹隊，但他也是味全龍體系一手培養，進而走向國際舞台的指標球星。

國內的行銷專家指出，「運動行銷」已成為企業行銷新顯學，業界認為，這種將賽事熱度轉化為民生消費動能的策略，精準鎖定了球迷的食衣住行需求，讓球團的觸角深入全台每個角落。

統一更展現了通路整合力。其下的 7-ELEVEN 透過全台門市資源，從鮮食、周邊到限定主題店，打造出全方位的「加油主題」消費體驗，並於大巨蛋周邊「巨蛋門市」打造期間限定「棒球主題店」。

透過與台北市政府合作，味全龍於信義香堤廣場舉辦大規模戶外直播派對，不僅是為了凝聚球迷，更要強化市民對「味全龍即是台北球隊」的屬地感。球團也看好棒球熱潮能帶動信義商圈的周邊經濟效益，讓運動賽事與都市行銷產生良性化學反應。

此外，味全龍也緊抓近年最熱門的「應援經濟」，在直播派對中安排多位「小龍女」啦啦隊員輪番助陣，結合了球星實力、城市認同與應援文化的複合式行銷，成功將單純的觀賽活動昇華為一場全民參與的品牌盛宴。