快訊

經典賽／林昱珉出牌在捷克戰掀熱議 曾豪駒：一開始就設定好

中華隊14:0扣倒捷克！女星霸氣「發5千杯飲料」

比驗孕棒還靈！懷孕5週沒發現 阿金突變「24小時保鑣」狂貼：有小主人了

聽新聞
0:00 / 0:00

2026 WBC 世界棒球經典賽見證統一、味全不計成本挺棒球運動

經濟日報／ 記者侯思蘋黃淑惠／台北報導
食品大廠統一、味全用行動示範企業社會責任，不計成本鼎力支持棒球運動。記者黃淑惠／攝影
食品大廠統一、味全用行動示範企業社會責任，不計成本鼎力支持棒球運動。記者黃淑惠／攝影

2026WBC 世界棒球經典賽正如火如荼進行當中，球隊比賽的背後有一群長期默默支持的企業；熟悉棒球產業專家推估，養一支球隊一年最少賠新台幣1億元。食品大廠統一（1216）、味全（1201）用行動示範企業社會責任，不計成本鼎力支持棒球運動

2026年剛落幕日冬奧花滑組合「璃來龍」從消沉到大逆轉奪冠軍，日本木下集團花十年時間支持選手跟著被世界看見，驗證成功的選手背後都有一流企業在默默相挺，木下用行動示範企業社會責任如何推動，創造一個讓全世界都感動的故事。

隨著 2026 年世界棒球經典賽（WBC）即將於 3 月 5 日在東京巨蛋點燃戰火，全台灣的棒球熱魂再度被喚醒。本次中華隊 30 人名單集結國內頂尖戰力，其中兩大食品巨頭統一集團與味全集團旗下的職棒球隊統一獅、味全龍更是精銳盡出。

隨著WBC將至，業界普遍認為，企業贊助體育活動能有效提升品牌形象與社會責任感，而棒球作為台灣規模最大、人氣最高的「國球」運動產業，自然成為企業運動贊助的首選，能為集團形象注入強大的正面效益與情感連結。

作為職棒元老，統一獅在本次經典賽扮演了舉足輕重的角色，特別派出投手胡智爲與外野手陳傑憲兩位選手出征。其中，在 2024 年世界 12 強賽中受封「台灣隊長」美名的陳傑憲，日前已與球團簽下10年合約，總值新台幣2億元，再度披上國家隊戰袍帶領中華隊挑戰正賽門票。

統一集團不僅以經濟實力作為球隊後盾， 2025年宣布跟「台灣隊長」陳傑憲簽下10年總值2億台幣大約，他成為中職史上最高薪，最大合約球員，讓國內想要投入棒球運動的選手，看到在台灣打球新驕傲。

味全龍則在本次賽事中，派出投手林凱威、捕手吉力吉撈．鞏冠與蔣少宏三位強將入選。而本屆經典賽首日中華隊的先發投手徐若熙，現正效力於日本職棒福岡軟銀鷹隊，但他也是味全龍體系一手培養，進而走向國際舞台的指標球星。

國內的行銷專家指出，「運動行銷」已成為企業行銷新顯學，業界認為，這種將賽事熱度轉化為民生消費動能的策略，精準鎖定了球迷的食衣住行需求，讓球團的觸角深入全台每個角落。

統一更展現了通路整合力。其下的 7-ELEVEN 透過全台門市資源，從鮮食、周邊到限定主題店，打造出全方位的「加油主題」消費體驗，並於大巨蛋周邊「巨蛋門市」打造期間限定「棒球主題店」。

透過與台北市政府合作，味全龍於信義香堤廣場舉辦大規模戶外直播派對，不僅是為了凝聚球迷，更要強化市民對「味全龍即是台北球隊」的屬地感。球團也看好棒球熱潮能帶動信義商圈的周邊經濟效益，讓運動賽事與都市行銷產生良性化學反應。

此外，味全龍也緊抓近年最熱門的「應援經濟」，在直播派對中安排多位「小龍女」啦啦隊員輪番助陣，結合了球星實力、城市認同與應援文化的複合式行銷，成功將單純的觀賽活動昇華為一場全民參與的品牌盛宴。

味全 運動 陳傑憲

延伸閱讀

華航挺「Team Taiwan」2026 WBC 世界棒球經典賽指定航空

經典賽／熱血集結！新北打造2026WBC最強應援派對 為中華隊加油

世棒經典賽將開打 引爆百億商機

相關新聞

英特爾代工策略思維重大轉向 強碰台積

英特爾財務長辛斯納（David Zinsner）4日表示，該公司對旗下18A製程技術的思維正在轉向，從原規劃主要供自家用，轉向探索向外部客戶推銷以該製程代工生產晶片的可能性。

川普AI電力新政 美七大科技巨擘承諾將自建電廠 台鏈受惠

美國七大科技巨擘承諾，將自建電廠、擴大投資電力基礎建設，以滿足AI用電需求。業內預期，北美等地將釋出更多電力設備訂單，國內供應鏈業者包括華城、士電、東元、大同等多家重電廠，將迎來新一波訂單大潮。

2026 WBC 世界棒球經典賽見證統一、味全不計成本挺棒球運動

2026WBC 世界棒球經典賽正如火如荼進行當中，球隊比賽的背後有一群長期默默支持的企業；熟悉棒球產業專家推估，養一支球隊一年最少賠新台幣1億元。食品大廠統一（1216）、味全（1201）用行動示範企業社會責任，不計成本鼎力支持棒球運動。

半導體風雲／台積電帶動供應鏈赴美 投資上看1兆美元？

台灣跟美國在今年初兩個月內，簽署了兩份文件：分別是1月15日和美國商務部的《投資合作備忘錄（MOU）》、及2月12日跟美國貿易代表署的台美《對等貿易協定》（ART）。其中，前者「我方同意以兩類性質不同的資本承諾投資美國」，可以視為由台積電領銜帶領供應鏈赴美投資最終金額，究竟可能最多會是多少？

-273℃的科技冷戰 圖解台灣如何卡位全球量子戰場

量子科技被視為台灣下一座「護國神山」，賴清德總統表示，台灣量子科技已從基礎研究邁向應用實踐，前總統蔡英文開啟第一期研究計畫，他將全力支持第二期。

欣興2月營收年增16% 寫同期新高

PCB產業受惠AI與高速運算需求、高階產品供不應求，載板龍頭欣興昨（6）日公布2月營收116億元，雖有季節因素，月減9.1%，但年增16.2%，創歷年同期新高。累計前二月營收243.67億元，年增25.1%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。