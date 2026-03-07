聽新聞
富采竹南廠處分利益11億元
友達（2409）轉投資的富采昨（6）日舉行法說會並公告2025年財報，去年營收221.83億元，年減9%，歸屬母公司業主淨損27.15億元，較前年虧損擴大，每股淨損3.69元。董事會決議不配發股利，並啟動資產活化與整併策略，子公司富采光電處分竹南N9廠房予台灣杜邦，處分利益11.73億元，以充實營運資金。
富采董事會也決議變更私募資金用途，轉向充實營運資金與償還借款，現金增資子公司晶成半導體7.5億元以優化財務結構。富采持續深化與友達策略結盟，擬以不超過15億元增持友達普通股，透過「永動機」結盟綜效，穩定下游通路並擴大高附加價值市場。
富采表示，今年資本支出預計投入20億元，聚焦車用與先進顯示領域，今年折舊費用預計下降至30億元，降低成本壓力。今年以「獲利改善」為首要任務，以降低費用、優化產品組合與資產活化，全力改善經營體質。
對本季營運，感測事業受穿戴產品淡季影響，預估單季營收下滑。富采看好NB人臉辨識動能，認為感測事業全年營收有望呈現雙位數成長。
