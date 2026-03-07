快訊

手機特價快搶！iPhone 17折1610元 三星S26開賣、S25 Ultra省近1萬5

心血管出事多清晨？名醫談血管自有時間表 起床最忌「這件事」

賴總統看台日棒球交流賽 維安人員竟溜進休息室偷簽名球？國安局發聲

聽新聞
0:00 / 0:00

富采竹南廠處分利益11億元

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北報導

友達（2409）轉投資的富采昨（6）日舉行法說會並公告2025年財報，去年營收221.83億元，年減9%，歸屬母公司業主淨損27.15億元，較前年虧損擴大，每股淨損3.69元。董事會決議不配發股利，並啟動資產活化與整併策略，子公司富采光電處分竹南N9廠房予台灣杜邦，處分利益11.73億元，以充實營運資金。

富采董事會也決議變更私募資金用途，轉向充實營運資金與償還借款，現金增資子公司晶成半導體7.5億元以優化財務結構。富采持續深化與友達策略結盟，擬以不超過15億元增持友達普通股，透過「永動機」結盟綜效，穩定下游通路並擴大高附加價值市場。

富采表示，今年資本支出預計投入20億元，聚焦車用與先進顯示領域，今年折舊費用預計下降至30億元，降低成本壓力。今年以「獲利改善」為首要任務，以降低費用、優化產品組合與資產活化，全力改善經營體質。

對本季營運，感測事業受穿戴產品淡季影響，預估單季營收下滑。富采看好NB人臉辨識動能，認為感測事業全年營收有望呈現雙位數成長。

法說會 營收 友達

延伸閱讀

軒郁財報／去年賺近一個股本 董事會決議去年下半年擬發放5.8元股利

信紘科財報／去年賺逾一股本 獲利、單季雙創新高 擬配息11.94元

元太財報／2025年EPS 9.14元創歷史新高 擬配息5.9元、殖利率3.5%

台塑去年虧損仍配息0.5元 擬再處分南亞科6.19萬張

相關新聞

英特爾代工策略思維重大轉向 強碰台積

英特爾財務長辛斯納（David Zinsner）4日表示，該公司對旗下18A製程技術的思維正在轉向，從原規劃主要供自家用，轉向探索向外部客戶推銷以該製程代工生產晶片的可能性。

川普AI電力新政 美七大科技巨擘承諾將自建電廠 台鏈受惠

美國七大科技巨擘承諾，將自建電廠、擴大投資電力基礎建設，以滿足AI用電需求。業內預期，北美等地將釋出更多電力設備訂單，國內供應鏈業者包括華城、士電、東元、大同等多家重電廠，將迎來新一波訂單大潮。

-273℃的科技冷戰 圖解台灣如何卡位全球量子戰場

量子科技被視為台灣下一座「護國神山」，賴清德總統表示，台灣量子科技已從基礎研究邁向應用實踐，前總統蔡英文開啟第一期研究計畫，他將全力支持第二期。

欣興2月營收年增16% 寫同期新高

PCB產業受惠AI與高速運算需求、高階產品供不應求，載板龍頭欣興昨（6）日公布2月營收116億元，雖有季節因素，月減9.1%，但年增16.2%，創歷年同期新高。累計前二月營收243.67億元，年增25.1%。

世芯2奈米產品將添動能 最快年底完成設計定案

ASIC廠世芯昨（6）日召開法說會並公告2025年營運成果，去年因大客戶量產動能減少，影響業績表現，世芯董事長沈翔霖預期，大客戶委外開發的3奈米AI加速器可望在今年第2季陸續進入量產，今年營收恢復成長，有機會挑戰新高；2奈米產品最快可望今年底完成設計定案（tape out），成為明年或後年的新成長動能。

富采竹南廠處分利益11億元

友達轉投資的富采昨（6）日舉行法說會並公告2025年財報，去年營收221.83億元，年減9%，歸屬母公司業主淨損27.15億元，較前年虧損擴大，每股淨損3.69元。董事會決議不配發股利，並啟動資產活化與整併策略，子公司富采光電處分竹南N9廠房予台灣杜邦，處分利益11.73億元，以充實營運資金。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。