聽新聞
0:00 / 0:00
世芯2奈米產品將添動能 最快年底完成設計定案
ASIC廠世芯（3661）昨（6）日召開法說會並公告2025年營運成果，去年因大客戶量產動能減少，影響業績表現，世芯董事長沈翔霖預期，大客戶委外開發的3奈米AI加速器可望在今年第2季陸續進入量產，今年營收恢復成長，有機會挑戰新高；2奈米產品最快可望今年底完成設計定案（tape out），成為明年或後年的新成長動能。
世芯2025年第4季單季合併營收47.27億元，季減28％、年減63.8％，歸屬母公司稅後淨利14.89億元、季增12.3％，獲利是去年高點，年減19.1％，每股純益18.29元。
