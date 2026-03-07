欣興2月營收年增16% 寫同期新高

PCB產業受惠AI與高速運算需求、高階產品供不應求，載板龍頭欣興（3037）昨（6）日公布2月營收116億元，雖有季節因素，月減9.1%，但年增16.2%，創歷年同期新高。累計前二月營收243.67億元，年增25.1%。

欣興先前說明，原物料包含銅箔、貴金屬、銅箔基板、玻纖布都漲價，台廠也提高價格，但載板與PCB產線仍維持高稼動率，達到90%以上，今年首季漲價效應顯著，營運可望優於去年第4季。

欣興計畫今年持續拉升AI產品營收比重，AI載板占產品營收40%，今年提高至60%，PCB去年占產品比重55-60%，今年計劃65-70%，今年整體AI產品占營收目標要超過60%。

在各產品線稼動率部分，去年第4季ABF稼動率90%，BT約80-85%，HDI約85-90%，PCB約85-90%，今年各產品線稼動目標也是持續提升。

欣興董事會先前決議提高2026年資本預算，追加約86億元，資本支出金額達340億元；通過2027進機之長交期設備採購訂單金額約25億元，再追加67億元，總金額達92億元。按照相關數據，欣興今年度資本支出年增逾33%。

欣興指出，因為載板材料昂貴，現在遇到供不應求，會更精準挑選客戶出貨，客戶挑選供應商也非常小心，近期載板供不應求。