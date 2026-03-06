聽新聞
軒郁財報／去年賺近一個股本 董事會決議去年下半年擬發放5.8元股利

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

軒郁（6703）6日召開董事會並公布2025年度財務報告。2025年全年合併營收32.86億元，年減8.3%；稅後淨利3.24億元，年增7.9%，每股稅後純益（EPS）9.9元，逼近一個股本。

軒郁國際董事會並通過2025年盈餘分配案，由於公司已改為每年分兩次配息，去年上半年股利已於9月30日發放現金3元；本次擬配發去年下半年現金4.8元與股票股利1元，總計2025年度共發放現金股利7.8元。若以6日收盤價107.5元計算，現金殖利率達6.66%。

軒郁國際表示，2025年全年合併營收32億8,680萬元，年減8.3%；在營運環境充滿挑戰的情況下，公司透過持續深化成本控管與產業鏈整合策略，帶動整體獲利能力顯著提升。2025年營業毛利率提升至63%，較前一年度增加1 個百分點。

面對全球貿易環境波動、關稅及匯率等外在因素影響，軒郁展現強勁的經營韌性，成功執行「存量深耕」與「價值驅動」策略，不僅毛利率與淨利率實現雙優化目標，本期綜合損益亦呈現穩健增長。

在營運效率方面，軒郁國際去年度透過精準的行銷資源配置，優化營運結構有成。推銷費用佔營收比重從過往的 47%降至44%，整體營業費用較前一年度精簡約2億元，促使營業利益率由10%提升至13%。受惠於產品組合持續優化與費用控管精準，獲利品質顯著提升，稅後淨利3.24億元，較前一年度的3億元逆勢成長；本期綜合損益總額佔比更由7%躍升至10%，印證公司策略轉型方向正確，核心競爭力持續增強。

展望2026年，軒郁國際對整體營運動能抱持審慎樂觀。公司將深化與策略夥伴之合作，透過技術壁壘提升產品競爭力。在市場布局上，海外市場已成為集團營收增長的新引擎，2025年海外營收成長幅度超過30%，顯示新簽訂代理商與實體通路的布局已進入實質收割期，越南與日本市場預計將於2026年第2季開始對海外營收帶來實質且穩定的貢獻。公司預估2026年海外營收將維持在25%至35%的高成長區間。

