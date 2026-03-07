快訊

群聯去年每股賺41.98元

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

群聯（8299）昨（6）日公布2025年第4季營運成果，第4季營收227.99億元，淨利46.29億元，季增107.9%、年增93.6%，營收與獲利同創歷史新高，每股稅後純益21.74元，賺逾兩個股本；全年歸屬母公司淨利87.39億元，每股稅後純益41.98元。董事會決議2025年下半年每股配發17元現金股利

群聯執行長潘健成表示，過去幾年持續擴大研發，積極布局多元應用市場，涵蓋企業級儲存、資料中心、車用電子、工業應用及AI相關解決方案，隨AI產業及應用快速崛起，長期累積的技術與產品布局逐步開花結果，在AI儲存需求爆發的產業趨勢中，得以掌握關鍵商機並擴大影響力。

潘健成指出，AI訓練與AI推論應用持續擴展，資料量爆發式成長，儲存需求顯著提升，NAND Flash產業供給持續緊張，各大NAND原廠擴產策略仍持保守審慎態度，市場供需結構維持偏緊格局。在AI推論產生資料量幾乎沒有上限趨勢下，對NAND儲存容量需求呈長期成長，短中期內供給緊張與價格上行趨勢未出現紓緩跡象。

群聯同步公告2月營收121.98億元，月成長17%，年增170%；累計前二月營收226.5億元，年增180%。

潘健成 車用電子 現金股利

相關新聞

美想主導全球算力 擬推AI晶片許可制、分級審查

美國政府正考慮推出重大的人工智慧（ＡＩ）晶片出口管制新規，可能要求所有ＡＩ晶片出口都須申請許可證，並根據企業購買晶片的「總運算能力」建立分級審查制度，大量採購者可能須承諾投資美國，把晶片出口轉化為國安工具與協商籌碼，成為全球ＡＩ晶片運算的把關者，勢將衝擊輝達與超微。

新聞眼／美想建立全球AI算力治理秩序 真能如願？

美國為了取得全球ＡＩ主導權，企圖透過高階ＡＩ晶片分級審查，成為「全球ＡＩ算力把關者」，美國此舉劍指中國大陸或親中國家，也讓這場美中科技戰直扣ＡＩ最關鍵的算力核心。

英特爾代工策略思維重大轉向 強碰台積

英特爾財務長辛斯納（David Zinsner）4日表示，該公司對旗下18A製程技術的思維正在轉向，從原規劃主要供自家用，轉向探索向外部客戶推銷以該製程代工生產晶片的可能性。

高速量子運算國家戰略拚二期計畫 量子國家隊走向國際隊

量子科技被視為台灣下一座「護國神山」，國科會昨舉行人工智慧（ＡＩ）新十大建設高速量子運算國家戰略發布會，賴清德總統出席表示，台灣量子科技已從基礎研究邁向應用實踐，前總統蔡英文開啟第一期研究計畫，他將全力支持第二期，關鍵技術為量子運算、矽光子與機器人，希望達成創新創業、中小企業轉型、智慧生活圈等目標。

川普AI電力新政 美七大科技巨擘承諾將自建電廠 台鏈受惠

美國七大科技巨擘承諾，將自建電廠、擴大投資電力基礎建設，以滿足AI用電需求。業內預期，北美等地將釋出更多電力設備訂單，國內供應鏈業者包括華城、士電、東元、大同等多家重電廠，將迎來新一波訂單大潮。

-273℃的科技冷戰 圖解台灣如何卡位全球量子戰場

量子科技被視為台灣下一座「護國神山」，賴清德總統表示，台灣量子科技已從基礎研究邁向應用實踐，前總統蔡英文開啟第一期研究計畫，他將全力支持第二期。

