群聯去年每股賺41.98元

群聯（8299）昨（6）日公布2025年第4季營運成果，第4季營收227.99億元，淨利46.29億元，季增107.9%、年增93.6%，營收與獲利同創歷史新高，每股稅後純益21.74元，賺逾兩個股本；全年歸屬母公司淨利87.39億元，每股稅後純益41.98元。董事會決議2025年下半年每股配發17元現金股利。

群聯執行長潘健成表示，過去幾年持續擴大研發，積極布局多元應用市場，涵蓋企業級儲存、資料中心、車用電子、工業應用及AI相關解決方案，隨AI產業及應用快速崛起，長期累積的技術與產品布局逐步開花結果，在AI儲存需求爆發的產業趨勢中，得以掌握關鍵商機並擴大影響力。

潘健成指出，AI訓練與AI推論應用持續擴展，資料量爆發式成長，儲存需求顯著提升，NAND Flash產業供給持續緊張，各大NAND原廠擴產策略仍持保守審慎態度，市場供需結構維持偏緊格局。在AI推論產生資料量幾乎沒有上限趨勢下，對NAND儲存容量需求呈長期成長，短中期內供給緊張與價格上行趨勢未出現紓緩跡象。

群聯同步公告2月營收121.98億元，月成長17%，年增170%；累計前二月營收226.5億元，年增180%。