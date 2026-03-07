聽新聞
群聯唱旺接單 營運吞補丸 今年企業級營收將大成長
NAND Flash控制IC大廠群聯（8299）昨（6）日召開法說會，執行長潘健成表示，NAND價格持續上漲，原廠日前宣布3月合約價調漲五成，顯現缺貨市況，雲端服務業者（CSP）也找上群聯合作，將於5月開始出貨給該客戶，預計今年企業級營收將大成長，占第1季營收比重估達三成。
記憶體行情火熱，潘健成釋出的最新展望備受關注。潘健成指出，目前NAND原廠將資源集中在高容量儲存SSD，但由於缺貨，公司取得機會切入相關供應鏈，部分客戶甚至將多個型號平台都交給群聯，群聯市占率不斷攀升。
潘健成說，沒有記憶體就沒有AI，AI伺服器與雲端資料中心需求攀升，企業級SSD業務快速擴張，成功打入大型CSP及一線伺服器OEM、AI基礎建設運營商與AI平台業者，推估今年首季來自企業級SSD營收占比達三成，較去年第4季的一成翻倍成長。
截至去年第4季底，群聯存貨金額356.09億元，較前一季再度攀升。潘健成說，當前庫存金額超過500億元，主要是企業級產品占大宗。
除企業級SSD市場，群聯積極布局Embedded ODM與工業應用，逐步將業務重心由消費性市場轉向企業與嵌入式市場。現階段因價格上漲，零售SSD市場需求相對保守，但企業與資料中心市場持續採購，公司供應鏈資源持續向企業與嵌入式領域傾斜。
