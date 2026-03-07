聽新聞
高速量子運算國家戰略拚二期計畫 量子國家隊走向國際隊

聯合報／ 記者胡蓬生王駿杰董俞佳／連線報導
賴清德總統（中）、國科會主委吳誠文（右三）、中研院院長廖俊智（右二）等人昨天出席「AI新十大建設—高速量子運算國家戰略發布會」，並進行啟動儀式。 記者葉信菉／攝影
賴清德總統（中）、國科會主委吳誠文（右三）、中研院院長廖俊智（右二）等人昨天出席「AI新十大建設—高速量子運算國家戰略發布會」，並進行啟動儀式。 記者葉信菉／攝影

量子科技被視為台灣下一座「護國神山」，國科會昨舉行人工智慧（ＡＩ）新十大建設高速量子運算國家戰略發布會，賴清德總統出席表示，台灣量子科技已從基礎研究邁向應用實踐，前總統蔡英文開啟第一期研究計畫，他將全力支持第二期，關鍵技術為量子運算、矽光子與機器人，希望達成創新創業、中小企業轉型、智慧生活圈等目標。

國科會昨在國家實驗研究院台灣半導體研究中心（ＴＳＲＩ），公開第一期「量子國家隊」的執行成果。賴總統說，台灣的量子科技從國家隊，邁入世界隊、國際隊；政府提出ＡＩ新十大建設，有四個基礎建設，包括人才培育、國家運算中心、國家資料中心，也會提供穩定供電，帶動台灣科技均衡發展。

賴總統表示，前總統蔡英文任內開啟量子研究第一期計畫，他會大力支持第二期，後續有三件事要推動，第一，持續累積量子半導體技術籌碼，要從實驗室的單一量子位元，走向整合數百、數千位元的複雜系統工程，克服低溫環境下的傳輸瓶頸。

其次，啟動大規模軟硬體整合計畫，要加速培育人才，廣納資工、數學、ＡＩ等跨領域專家，發展台灣自主的量子算法與高速量子運算架構，藉此解決醫療、金融、交通等問題。第三，強化量子資安布局，同步建構相關的防禦機制，確保國家數位安全。

國科會主委吳誠文表示，發布會正式啟用位於北部的「量子電腦次系統驗證平台」，未來也將於南部建置「ＨＰＱＣ異質混合運算主機」，可補強系統軟體大腦，提供最強大的後端運算支援。

吳誠文說，第一期計畫已研發出具競爭力的超導量子位元晶片與矽基自旋量子位元，以及低溫讀取與控制模組，台灣已具備從晶片設計、製造、封裝到關鍵控制與讀取模組的完整自主供應鏈潛力，讓台灣在國際合作談判擁有對話籌碼。國科會強調，第二期計畫的戰略核心思維為「以半導體優勢邀請國際合作」，將台灣供應鏈實力嵌入全球量子生態系。

目前台灣量子科技的布局，涵蓋多個核心領域，包括量子電腦硬體、量子軟體與演算法、量子通訊、量子材料技術、後量子密碼學等。技術發展路線也同步推進多種量子位元架構，以提升技術多元性與競爭力。

量子系統推動小組召集人果尚志指出，相較於其他國家，台灣的優勢在於成熟的半導體產業鏈，可望在低溫元件、關鍵零組件以及系統整合等領域發揮重要角色。未來五年，將整合產學研能量打造台灣量子科技生態系，讓台灣從「量子國家隊」逐步走向「量子國際隊」，並成為全球量子電腦供應鏈的重要角色。

