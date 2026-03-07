美壓制陸AI發展 效果有限

快訊

經濟日報／ 記者 簡永祥

美國為了取得全球AI主導權，計畫管制AI晶片出口管制，直接波及當前需求最夯的輝達超微高階AI晶片。半導體專家認為矛頭劍指中國或親中國家，也讓這場美中科技戰直扣AI最關鍵的算力核心，美國政府企圖透管高階AI晶片分級審查，成為「全球AI算力把關者」的意圖昭然若揭。

半導體專家分析，美中科技角色本來就鎖定AI晶片管制美國晶片大廠將高階AI晶片如輝達H200晶片出口。此次新規顯示，美國不僅針對戰略對手，更企圖建立全球AI算力治理秩序。美國全新的政策設計，除了讓盟友國家在建設超大規模AI資料中心，需向美國承諾安全措施或進行對等投資，形成一種「算力換資本」的模式，川普政府會出此策略，也是擔心中國大陸繞道透過中東國家向取得美國高階AI晶片。倒不如透過以建立聯盟方式，既幫輝達、超微和英特爾等大廠的AI晶片協助中東國家興建AI基礎建設，也能促成加大在美國投資。

美國之所以採取此舉，目的明確：一來維持技術與戰略優勢，掌握全球最先進AI晶片供應鏈，確保盟友優先獲得資源；其次則可推動本土AI產業發展，將全球投資吸納到美國市場；再者延緩戰略對手超大規模AI算力的部署，特別是中國。藉由控制晶片出口，美國實質上在全球AI競爭中建立「門檻」，決定哪些國家能建立超級AI資料中心。

不過美國這項政策能壓制中國AI發展的效果仍有侷限。連全球AI霸主輝達執行長黃仁勳都多次向美國政府示警，此舉將中國大陸傾洪荒之力自主發展，最後恐怕還是輝達等美國企業受傷。

美想主導全球算力 擬推AI晶片許可制、分級審查

美國政府正考慮推出重大的人工智慧（ＡＩ）晶片出口管制新規，可能要求所有ＡＩ晶片出口都須申請許可證，並根據企業購買晶片的「總運算能力」建立分級審查制度，大量採購者可能須承諾投資美國，把晶片出口轉化為國安工具與協商籌碼，成為全球ＡＩ晶片運算的把關者，勢將衝擊輝達與超微。

新聞眼／美想建立全球AI算力治理秩序 真能如願？

美國為了取得全球ＡＩ主導權，企圖透過高階ＡＩ晶片分級審查，成為「全球ＡＩ算力把關者」，美國此舉劍指中國大陸或親中國家，也讓這場美中科技戰直扣ＡＩ最關鍵的算力核心。

英特爾代工策略思維重大轉向 強碰台積

英特爾財務長辛斯納（David Zinsner）4日表示，該公司對旗下18A製程技術的思維正在轉向，從原規劃主要供自家用，轉向探索向外部客戶推銷以該製程代工生產晶片的可能性。

高速量子運算國家戰略拚二期計畫 量子國家隊走向國際隊

量子科技被視為台灣下一座「護國神山」，國科會昨舉行人工智慧（ＡＩ）新十大建設高速量子運算國家戰略發布會，賴清德總統出席表示，台灣量子科技已從基礎研究邁向應用實踐，前總統蔡英文開啟第一期研究計畫，他將全力支持第二期，關鍵技術為量子運算、矽光子與機器人，希望達成創新創業、中小企業轉型、智慧生活圈等目標。

川普AI電力新政 美七大科技巨擘承諾將自建電廠 台鏈受惠

美國七大科技巨擘承諾，將自建電廠、擴大投資電力基礎建設，以滿足AI用電需求。業內預期，北美等地將釋出更多電力設備訂單，國內供應鏈業者包括華城、士電、東元、大同等多家重電廠，將迎來新一波訂單大潮。

-273℃的科技冷戰 圖解台灣如何卡位全球量子戰場

量子科技被視為台灣下一座「護國神山」，賴清德總統表示，台灣量子科技已從基礎研究邁向應用實踐，前總統蔡英文開啟第一期研究計畫，他將全力支持第二期。

