美壓制陸AI發展 效果有限

美國為了取得全球AI主導權，計畫管制AI晶片出口管制，直接波及當前需求最夯的輝達和超微高階AI晶片。半導體專家認為矛頭劍指中國或親中國家，也讓這場美中科技戰直扣AI最關鍵的算力核心，美國政府企圖透管高階AI晶片分級審查，成為「全球AI算力把關者」的意圖昭然若揭。

半導體專家分析，美中科技角色本來就鎖定AI晶片管制美國晶片大廠將高階AI晶片如輝達H200晶片出口。此次新規顯示，美國不僅針對戰略對手，更企圖建立全球AI算力治理秩序。美國全新的政策設計，除了讓盟友國家在建設超大規模AI資料中心，需向美國承諾安全措施或進行對等投資，形成一種「算力換資本」的模式，川普政府會出此策略，也是擔心中國大陸繞道透過中東國家向取得美國高階AI晶片。倒不如透過以建立聯盟方式，既幫輝達、超微和英特爾等大廠的AI晶片協助中東國家興建AI基礎建設，也能促成加大在美國投資。

美國之所以採取此舉，目的明確：一來維持技術與戰略優勢，掌握全球最先進AI晶片供應鏈，確保盟友優先獲得資源；其次則可推動本土AI產業發展，將全球投資吸納到美國市場；再者延緩戰略對手超大規模AI算力的部署，特別是中國。藉由控制晶片出口，美國實質上在全球AI競爭中建立「門檻」，決定哪些國家能建立超級AI資料中心。

不過美國這項政策能壓制中國AI發展的效果仍有侷限。連全球AI霸主輝達執行長黃仁勳都多次向美國政府示警，此舉將中國大陸傾洪荒之力自主發展，最後恐怕還是輝達等美國企業受傷。