新聞眼／美想建立全球AI算力治理秩序 真能如願？

聯合報／ 本報記者簡永祥

美國為了取得全球ＡＩ主導權，企圖透過高階ＡＩ晶片分級審查，成為「全球ＡＩ算力把關者」，美國此舉劍指中國大陸或親中國家，也讓這場美中科技戰直扣ＡＩ最關鍵的算力核心。

半導體專家分析，此次新規顯示，美國不僅針對戰略對手，更企圖建立全球ＡＩ算力治理秩序。

美國之所以採取此舉，目的明確，一來可維持技術與戰略優勢，掌握全球最先進ＡＩ晶片供應鏈，確保盟友優先獲得資源；其次，可推動本土ＡＩ產業發展，將全球投資吸納到美國市場；最後，延緩戰略對手超大規模ＡＩ算力的部署，特別是大陸。藉由控制晶片出口，美國實質上在全球ＡＩ競爭中建立「門檻」，決定哪些國家能建立超級ＡＩ資料中心。

不過，美國這項政策能壓制大陸發展ＡＩ的效果仍有局限。連全球ＡＩ晶片霸主輝達執行長黃仁勳都多次向美國政府示警，此舉將讓大陸傾洪荒之力自主發展ＡＩ，最後受傷恐怕還是輝達等美國企業。

大陸擁有龐大研發能力與政策支持，早已投入ＡＩ晶片開發，如寒武紀、華為昇騰及景嘉微等。大陸可透過自製晶片、分散式運算架構，以及軟件優化、模型壓縮等策略，降低對美國高階ＡＩ晶片的依賴。此外，大陸在先進封裝、晶圓製造等領域持續追趕，未來可能部分突破美國控制。

綜觀來看，美國這項政策短期內可延緩大陸超大規模ＡＩ部署，但難以完全阻止其技術進步；長期而言，全球ＡＩ競爭將更依賴軟硬整合能力、算力調配效率，以及政策與資本支援的綜合優勢。

美國藉此建立算力治理秩序，凸顯ＡＩ晶片不僅是技術產品，更是全球戰略資源，而大陸的自主創新能力和系統整合策略，則可能成為突破這道門檻的關鍵。

半導體業者認為，這場ＡＩ晶片競賽，已從技術比拚，升級為地緣政治與全球算力博弈。未來全球ＡＩ生態布局，將取決於技術、資本與政策三者的綜合力量，美國能否長期維持掌控「算力」閘門地位，仍有待觀察。

控制晶片 黃仁勳 晶片 算力 美國 AI 大陸

