美擬對AI晶片出口 改許可制 輝達、超微恐受衝擊

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國政府正考慮推出更嚴格人工智慧（AI）晶片出口管制新規，可能要求所有AI晶片出口都須申請許可證。路透

美國政府正考慮推出更嚴格人工智慧（AI）晶片出口管制新規，可能要求所有AI晶片出口都須申請許可證，並根據企業購買晶片的「總運算能力」建立分級審查制度，大量採購者可能須承諾投資美國。美國將晶片出口轉化為國安工具與協商籌碼，成為全球AI晶片算力把關者，勢將衝擊輝達（NVIDIA）與超微AMD）。

綜合彭博資訊、路透及英國金融時報（FT）報導，商務部已起草法案，可能要求出口到所有國家的AI晶片都須事先申請許可證，等同輝達與超微幾乎所有AI加速器晶片在出口前須先取得許可，涵蓋範圍遠廣於目前的約40國，大幅擴大華府對全球AI基礎設施的掌控度與影響力。

美擬推AI晶片「全球許可制」

這項草案正在跨部會審查階段，各部會須在下周回覆商務部。

根據草案，美國將根據企業購買晶片量的「總運算能力」建立分級審查制度，採購規模愈大，審查條件愈嚴格。小規模採購如低於1,000組的輝達GB300繪圖處理器（GPU），審查相對簡化並有特定豁免機會，條件是輝達與超微必須監控買家，獲得晶片者也可能必須同意使用特定軟體，以免這些晶片連結到其他晶片形成叢集。

希望取得最多10萬組晶片的企業，需要提供母國政府對美國政府保證；想獲得最多20萬組晶片的業者，將由美國出口官員實地造訪，若單一國家的單一企業想部署超過20萬組輝達GB300 GPU，母國政府須介入。知情官員表示，美國只會對做出嚴格安全承諾、並對美國AI做出「相應」投資的盟友，批准龐大晶片出口。但草案並未明指投資比率，也不影響對中國大陸等國實施的高階晶片出口管制。

相較於前總統拜登推出「AI擴散規則」複雜規定，川普政府的審查架構相對單純。知情人士表示，這項提案意在複製美國去年和沙烏地阿拉伯及阿聯達成的「投資換晶片」模式。經濟學家指出，把AI出口轉化為國安工具與協商籌碼，不僅能設定供應水準，更決定各國取得的AI晶片數量與條件。

但這項規範尚未敲定，商務部的規範「並非反映川普總統對出口管制的立場、也未反映川普政府鼓勵美國AI技術出口的方向」改變，暗示出口管制的嚴格程度仍將取決於川普的態度。

若華府決定以附帶較不嚴苛的條件快速批准晶片出口，全球AI基建熱潮將不受影響，但若川普決定嚴管，官僚延誤和漫長協商可能會對AI熱潮急踩煞車，例如阿聯從達成協議到獲得晶片就隔了好幾個月。

其他未知數包括川普是否以AI出口為外交與貿易協商籌碼，最終可能把世界各國都拖進美中AI爭霸競賽。

AMD 超微 輝達

