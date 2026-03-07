量子運算第二期計畫 聚焦軟硬整合

國科會昨（6）日發布高速量子運算國家戰略，量子系統推動小組召集人果尚志宣布，第一期跨部會量子國家隊已完成初步整合，接下來的第二期五年計畫將力拚突破100位元量子控制規模，將國家隊升級為「國際隊」，打造台灣成為全球量子電腦供應鏈的關鍵力量。

政府自2021年起啟動量子運算戰略，由國科會領軍，協同中研院及經濟部成立第一期量子國家隊，執行期間為2022年至2026年 。

第一期計畫在量子電腦硬體技術部分，發展材料技術、量子位元設計與製作、周邊控制電路與系統整合；在量子軟體技術與應用開發部分，開發量子軟體與演算法等，發揮台灣產業晶片+製程+封裝+整合的優勢，目標鎖定在建置資訊安全的量子通訊網路及構建可真實運算的台灣自製量子電腦。

邁向2027年後的第二期五年規畫，核心目標設定為「軟硬整合與完善生態系」。果尚志指出，第二期在硬體擴展方面，預計發展100量子位元以上的總體控制技術，以突破現有的布線瓶頸；軟體端則計畫引入資工、數學與AI專家，補足軟體、演算法與系統架構缺口，確保強大的硬體算力能真正發揮。

在產業應用部分，第二期計畫將焦點鎖定生技製藥、智慧物流、金融科技及數據分析等領域，開發專用演算法以促進應用落地。