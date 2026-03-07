快訊

東北季風影響北台灣降雨微冷 吳德榮：下周二鋒面掠過 這天才放晴回暖

軍購條例卡關數月 3版本昨付委 賴總統感謝立院

量子運算第二期計畫 聚焦軟硬整合

經濟日報／ 記者洪安怡／台北報導

國科會昨（6）日發布高速量子運算國家戰略，量子系統推動小組召集人果尚志宣布，第一期跨部會量子國家隊已完成初步整合，接下來的第二期五年計畫將力拚突破100位元量子控制規模，將國家隊升級為「國際隊」，打造台灣成為全球量子電腦供應鏈的關鍵力量。

政府自2021年起啟動量子運算戰略，由國科會領軍，協同中研院及經濟部成立第一期量子國家隊，執行期間為2022年至2026年 。

第一期計畫在量子電腦硬體技術部分，發展材料技術、量子位元設計與製作、周邊控制電路與系統整合；在量子軟體技術與應用開發部分，開發量子軟體與演算法等，發揮台灣產業晶片+製程+封裝+整合的優勢，目標鎖定在建置資訊安全的量子通訊網路及構建可真實運算的台灣自製量子電腦。

邁向2027年後的第二期五年規畫，核心目標設定為「軟硬整合與完善生態系」。果尚志指出，第二期在硬體擴展方面，預計發展100量子位元以上的總體控制技術，以突破現有的布線瓶頸；軟體端則計畫引入資工、數學與AI專家，補足軟體、演算法與系統架構缺口，確保強大的硬體算力能真正發揮。

在產業應用部分，第二期計畫將焦點鎖定生技製藥、智慧物流、金融科技及數據分析等領域，開發專用演算法以促進應用落地。

美想主導全球算力 擬推AI晶片許可制、分級審查

美國政府正考慮推出重大的人工智慧（ＡＩ）晶片出口管制新規，可能要求所有ＡＩ晶片出口都須申請許可證，並根據企業購買晶片的「總運算能力」建立分級審查制度，大量採購者可能須承諾投資美國，把晶片出口轉化為國安工具與協商籌碼，成為全球ＡＩ晶片運算的把關者，勢將衝擊輝達與超微。

新聞眼／美想建立全球AI算力治理秩序 真能如願？

美國為了取得全球ＡＩ主導權，企圖透過高階ＡＩ晶片分級審查，成為「全球ＡＩ算力把關者」，美國此舉劍指中國大陸或親中國家，也讓這場美中科技戰直扣ＡＩ最關鍵的算力核心。

英特爾代工策略思維重大轉向 強碰台積

英特爾財務長辛斯納（David Zinsner）4日表示，該公司對旗下18A製程技術的思維正在轉向，從原規劃主要供自家用，轉向探索向外部客戶推銷以該製程代工生產晶片的可能性。

高速量子運算國家戰略拚二期計畫 量子國家隊走向國際隊

量子科技被視為台灣下一座「護國神山」，國科會昨舉行人工智慧（ＡＩ）新十大建設高速量子運算國家戰略發布會，賴清德總統出席表示，台灣量子科技已從基礎研究邁向應用實踐，前總統蔡英文開啟第一期研究計畫，他將全力支持第二期，關鍵技術為量子運算、矽光子與機器人，希望達成創新創業、中小企業轉型、智慧生活圈等目標。

川普AI電力新政 美七大科技巨擘承諾將自建電廠 台鏈受惠

美國七大科技巨擘承諾，將自建電廠、擴大投資電力基礎建設，以滿足AI用電需求。業內預期，北美等地將釋出更多電力設備訂單，國內供應鏈業者包括華城、士電、東元、大同等多家重電廠，將迎來新一波訂單大潮。

-273℃的科技冷戰 圖解台灣如何卡位全球量子戰場

量子科技被視為台灣下一座「護國神山」，賴清德總統表示，台灣量子科技已從基礎研究邁向應用實踐，前總統蔡英文開啟第一期研究計畫，他將全力支持第二期。

