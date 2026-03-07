國科會發布四大戰略 賴總統：量子運算進化國際隊

快訊

經濟日報／ 記者洪安怡／台北報導
國科會舉辦AI新十大建設-高速量子運算國家戰略發布會，賴清德總統發表致詞。記者葉信菉／攝影

國科會昨（6）日發布「AI新十大建設—高速量子運算國家戰略」，賴清德總統出席見證，並宣布台灣「量子國家隊」將進化為「量子國際隊」，未來將運用先進半導體製程優勢，與理念相近國家建立關鍵供應鏈夥伴關係，在全球量子生態系中占據關鍵位置。

國科會昨日於國家實驗研究院台灣半導體研究中心（TSRI）舉辦戰略發布會，集結產官學研，包括國發會、經濟部、中研院等，以及緯創（3231）、漢民、仁寶，以及芬蘭IQM等業界巨頭均到場參與。高速量子運算國家戰略包含四大方向：啟動北部驗證平台、建置南部HPQC算力中心、發展產業供應鏈，並邀請國際合作共同開發軟體與系統。

量子國際隊四大戰略

賴總統致詞時表示，高速量子運算是推動數位國防、資安加密及次世代產業轉型的必備工具。他並揭示後續三大重點工作：首先是累積量子半導體技術籌碼，讓技術從實驗室走向複雜的系統工程；第二是啟動大規模軟硬體整合計畫，加速培育跨領域人才；第三則是強化量子資安布局，確保國家數位韌性。

國科會主委吳誠文指出，今年是量子國家隊第一期的最後一年，後續將啟動第二期計畫。第一期跨部會量子國家隊已成功研發出具競爭力的超導量子位元晶片、矽基自旋量子位元，以及低溫讀取控制模組。這代表台灣已具備從設計、製造、封裝到關鍵模組的完整自主供應鏈潛力，在國際談判桌上擁有了珍貴的對話籌碼。

第二期計畫核心思維是「以半導體優勢邀請國際合作」，將台灣供應鏈實力嵌入全球生態系。其中，位於北部的「量子電腦次系統驗證平台」已正式啟用；未來將於南部建置「HPQC異質混合運算主機」，提供強大的後端運算支援。

中研院長廖俊智則分析，量子科技在過去20年已由純學術發展演變成新型科技軍備競賽，台灣具備強大的技術基因，擅長解決工程問題。第二期計畫將以應用端為驅動引擎，投入軟硬體研發，期望在未來十年內，為台灣量子產業建立關鍵地位。

國科會表示，未來政府將持續作為科研團隊最強後盾，透過跨部會協作，讓高速運算與量子運算結合，發展新型演算法處理醫療、藥品開發等傳統電腦無法解決的重大課題，力拚讓台灣成為全球量子計算商用化的關鍵合作夥伴。

