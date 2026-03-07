鴻海：今年兩位數成長 將在輝達GTC大會送黃仁勳大禮

鴻海（2317）昨（6）日舉行新春開工團拜，董事長劉揚偉預告，今年營收絕對兩位數成長，人工智慧（AI）與消費性電子是推動營運成長的雙引擎。

劉揚偉表示，2026年將是「非常不錯的一年」，在無重大不確定變數下，展望樂觀。主要動能來自兩大面向，一是消費性電子產品，特別是手機需求看起來不錯，以及AI伺服器相關業務看好，雙引擎支撐整體成長。

鴻海董座劉揚偉開工談話重點

鴻海拿下蘋果與Google兩大品牌折疊機業務，朝高階手機發展，通吃平價iPhone 17e，也是下半年iPhone 18系列最大供應商，全面衝刺高階中階與低階三大手機領域。

他說，目前接單與出貨動能良好，相較去年8兆元營收，今年肯定兩位數成長；從2月業績來看，符合淡季不淡的財報表現。市場分析，鴻海業績若兩位數成長，全年營收將往9兆元目標邁進。

針對輝達（NVIDIA）新一代AI伺服器平台Vera Rubin與AI趨勢，劉揚偉說，鴻海與客戶及夥伴關係非常好，客戶新產品的前期開發，或是新產品導入（NPI）過程都深度參與，加上鴻海與很多供應商深度結合，在VR平台有優勢，很看好「在Vera Rubin的市占率與出貨量」。

鴻海將參加輝達3月中旬的GTC大會，劉揚偉也透露，有準備一份與Vera Rubin相關的特別禮物，將送給輝達執行長黃仁勳。

鴻海會在GTC大會展示Vera Rubin平台相關產品，包括AI伺服器機櫃（rack）、運算托盤（tray）、散熱系統以及電源等相關零組件，展現鴻海強大的垂直整合能力。

他強調，鴻海也將展示精密加工能力，例如透過高精密度的機構件與塑膠件，協助整體AI系統達到效能最佳化。