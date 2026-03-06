快訊

獨／研華聘「首席AI長」3月上任、今年徵才數砍半 技嘉釋出百名職缺

經濟日報／ 記者王郁倫/台北報導
研華董事長劉克振。記者王郁倫／攝影
研華董事長劉克振。記者王郁倫／攝影

工業電腦大廠研華（2395）3月新增聘「首席AI長」一職，推動企業內部各部門全面導入AI，董事長劉克振指出，今年計畫新招聘人員數3%，因AI廣泛應用，人數砍半，但強調公司不會裁員，會人力活化；伺服器大廠技嘉（2376）則因AI業績大成長，今年將新增職缺突破百餘位。

研華今年不只是要提高邊緣AI業績營收比遠高於20%，對內也積極利用AI加速生產力，為此，3月2日新增AI長一職，並延攬有15年科技業管理資歷的黃子千擔任，將向共同總經理陳清熙報告。人事布達公告表示，黃子千專長是AI 專案部署、全球數位策略規劃，以及雲端資源管理。

黃子千具備跨國團隊領導經驗，並主導核心業務系統的數位轉型與 AI 整合，能將團隊轉型為敏捷團隊，維持高效率並推動穩定成長。

研華给他的任務是協助推動內部數位轉型，領導人工智慧團隊AI、人力資源管理系統HCM，以及人力資源IT系統Workday團隊，優先推動技術支援與人力資源數位化平台的AI策略與應用。

劉克振說，許多企業試圖在內部運作中AI，但真正成功的公司其實並不多，最大的挑戰「主導者」，他表示，AI的推動不能完全依賴傳統的 IT 部門來主導，而必須從「使用者（User）的角度」出發去推動與設計，缺乏使用者的主動參與，單靠 IT 部門強行推動，轉型計畫通常不太可行。

研華表示，過去營業費用中74%來自人力成本，為了優化人力支出，將善用AI，今年也將是低人員成長的一年，過去每年新聘人力約5~6%，但今年在各部門大幅度導入AI提高生產力下，今年產、銷、人、發、財各事業單位將積極使用AI工具，新人招募名額強力砍半僅3%。

劉克振表示，雖然AI會取代許多傳統人力，但研華不會裁員，會推動人力的橫向調動與活化，讓人才做更有價值的專案。

相對的，賣AI鏟子的大廠技嘉科技則表示，由於AI走入全面應用期，受惠於此，資料中心業務大幅成長，技嘉也占據供應商領先地位，因此2026年有大舉擴張人才招募的計畫，6日宣布宣布啟動「技領未來，嘉速夢想-2026擴大徵才」計畫，研發、產品管理、業務、行銷、設計、營運與製造全面招募新血。

技嘉表示，由於跟輝達（NVIDIA）、超微（AMD）、Intel和軟體開發者 Microsoft 等國際大廠密切合作，除開發雲端、邊緣、地端AI算力，打造企業級 AI 運算中樞「AI Factory」，也透過開發高效能嵌入式系統與工業電腦，讓 AI 走入智慧工廠、交通與城市基礎設施等「Physical AI」應用，根據104人力銀行平台資料，技嘉目前釋出職缺95名，從北美業務、電商專員、工廠產線工程師到軟體工程師都在內。

研華董事長劉克振表示很多企業內部部門都在用AI工具，但讓 AI 發生並發揮效用，他直呼很難、不容易發生，為提高生產力決邀請專家擔任AI長。記者王郁倫／攝影
研華董事長劉克振表示很多企業內部部門都在用AI工具，但讓 AI 發生並發揮效用，他直呼很難、不容易發生，為提高生產力決邀請專家擔任AI長。記者王郁倫／攝影

