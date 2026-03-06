快訊

經典賽Live／5局上張峻瑋投三上三下 日本13：0中華確定至少打進第6局

全數符合預期…台灣50新成分股出爐 華邦電、鴻勁等五檔都入列

打無聲電話騷擾？羅智強告柯建銘求償100萬 法院判「免賠」理由曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

量子國家隊明年啟動第二期計畫 邁向國際合作新紀元

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

百年難得一遇的科技浪潮來襲。量子系統推動小組召集人果尚志6日發表「AI新十大建設之高速量子運算國家戰略報告」，宣布第一期跨部會量子國家隊已完成初步整合，緊接著第二期五年計畫將以「量子躍昇」為核心，力拚突破100位元量子控制規模，並將國家隊升級為「國際隊」，打造台灣成為全球量子電腦供應鏈的關鍵力量。

政府自2021年起啟動量子運算戰略，由國科會領軍，協同中研院及經濟部成立第一期量子國家隊，執行期間為2022年至2026年 。第一期計畫在量子電腦硬體技術部分，發展材料技術、量子位元設計與製作、周邊控制電路與系統整合；在量子軟體技術與應用開發部分，開發量子軟體與演算法等，發揮台灣產業晶片+製程+封裝+整合的優勢，目標鎖定在建置資訊安全的量子通訊網路，以及構建可真實運算的台灣自製量子電腦。

邁向2027年後的第二期五年規畫，核心目標設定為「軟硬整合與完善生態系」。果尚志指出，第二期在硬體擴展方面，預計發展100量子位元以上的總體控制技術，以突破現有的布線瓶頸；軟體端則計畫引入資工、數學與AI專家，補足軟體、演算法與系統架構缺口，確保強大的硬體算力能真正發揮。

在產業應用部分，第二期計畫將焦點鎖定生技製藥、智慧物流、金融科技及數據分析等領域，開發專用演算法以促進應用落地。同時，政府計畫建置國家級HPQC（高效能運算與量子運算）異質混合運算主機，透過國際合作縮短技術摸索期。果尚志指出，未來將運用技術籌碼深化國際鏈結，目標是將台灣的供應鏈實力嵌入全球量子生態系。

賴清德總統表示，台灣量子科技正處於從基礎研究邁向應用世界的關鍵轉折點，為了迎接這場百年一遇的科技新浪潮，政府將積極推動「AI新十大建設」，透過人才培育、國家運算中心、國家資料中心及穩定供電等基礎建設，帶動台灣科技均衡發展；並以量子科技、矽光子及AI機器人三大關鍵技術為引擎，建構台灣創新創業的生態系，協助百萬家中小企業提升智慧化轉型，全面打造台灣在AI時代的生活圈，進一步促進國家整體經濟發展與競爭力。

國家隊 國科會 量子電腦

延伸閱讀

從量子國家隊走向量子國際隊 半導體產業鏈為台灣優勢

台灣邁入量子世界隊！賴總統：支持量子研究第二期計畫

賴總統啟動高速量子運算國家戰略 四大戰略進化「量子國際隊」

下一波科技霸權競逐關鍵！賴總統宣布支持量子二期計畫 希望達3目標

相關新聞

英特爾代工策略思維重大轉向 強碰台積

英特爾財務長辛斯納（David Zinsner）4日表示，該公司對旗下18A製程技術的思維正在轉向，從原規劃主要供自家用，轉向探索向外部客戶推銷以該製程代工生產晶片的可能性。

川普AI電力新政 美七大科技巨擘承諾將自建電廠 台鏈受惠

美國七大科技巨擘承諾，將自建電廠、擴大投資電力基礎建設，以滿足AI用電需求。業內預期，北美等地將釋出更多電力設備訂單，國內供應鏈業者包括華城、士電、東元、大同等多家重電廠，將迎來新一波訂單大潮。

從量子國家隊走向量子國際隊 半導體產業鏈為台灣優勢

在人工智慧（AI）快速發展的同時，量子科技被視為下一波關鍵科技革命。國科會推動的「AI新十大建設」中，已將高速量子運算列為國家戰略重點，量子系統推動小組召集人果尚志指出，期望在未來五年整合產學研能量，打造台灣量子科技生態系，讓台灣從「量子國家隊」逐步走向「量子國際隊」，讓台灣成為全球量子電腦供應鏈的重要角色。

ASML啟動2026校園徵才計畫 在台招募超過600人

為因應半導體產業對高階研發與跨領域人才的需求持續，ASML（台灣艾司摩爾）今日宣布啟動2026 年校園徵才計畫，預計將在台灣招募超過600名菁英，職務涵蓋客戶支援、研發支援、智慧製造與供應鏈管理等領域。ASML祭出具競爭力的薪資福利、全方位培訓計畫、及跨國學習發展機會，全力搶攻頂尖人才。

台灣網通重返二位數成長 Moxa：工業、雲端、資料中心是成長關鍵

台灣網路設備市場走過多年來個位數成長的低迷氣勢，2025年回到二位數成長，工業互聯網的領導品牌四零四科技（Moxa）認為，工業網通應用和雲端與大型資料中心推動台灣網通設備成長，貢獻占比達六到七成，Moxa 2025年的營收成長也從前兩年的個位數重返兩位數，當中也受惠於半導體快速擴產及供應鏈分散化之舉動、邊緣AI及邊緣端架構升級、資料中心架構翻新及關鍵系統的監控需求，帶動高頻寬網路設備需求，以及產業的AI轉型已悄然啟動。

AI、半導體建廠潮 聖暉集團打造國際聯合艦隊迎接新成長

為滿足客戶多元市場的擴張需求，聖暉（5536）集團攜手子公司朋億*（6613）、銳澤（7703），以及轉投資合作夥伴組成聯合艦隊，因應產業結構變化與客戶全球化布局需求，集團近年已前瞻完成美國、日本等重點市場據點建置，逐步強化在地工程技術團隊、專案管理機制與供應鏈協作體系，提升跨區域統籌與即時服務能力，目前全集團在手訂單已續創歷史新高水準，整體訂單能見度與專案排程掌握度良好，為未來營收認列與營運規模放大奠定穩健基礎，對整體成長動能樂觀且深具信心。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。