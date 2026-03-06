量子國家隊明年啟動第二期計畫 邁向國際合作新紀元

百年難得一遇的科技浪潮來襲。量子系統推動小組召集人果尚志6日發表「AI新十大建設之高速量子運算國家戰略報告」，宣布第一期跨部會量子國家隊已完成初步整合，緊接著第二期五年計畫將以「量子躍昇」為核心，力拚突破100位元量子控制規模，並將國家隊升級為「國際隊」，打造台灣成為全球量子電腦供應鏈的關鍵力量。

政府自2021年起啟動量子運算戰略，由國科會領軍，協同中研院及經濟部成立第一期量子國家隊，執行期間為2022年至2026年 。第一期計畫在量子電腦硬體技術部分，發展材料技術、量子位元設計與製作、周邊控制電路與系統整合；在量子軟體技術與應用開發部分，開發量子軟體與演算法等，發揮台灣產業晶片+製程+封裝+整合的優勢，目標鎖定在建置資訊安全的量子通訊網路，以及構建可真實運算的台灣自製量子電腦。

邁向2027年後的第二期五年規畫，核心目標設定為「軟硬整合與完善生態系」。果尚志指出，第二期在硬體擴展方面，預計發展100量子位元以上的總體控制技術，以突破現有的布線瓶頸；軟體端則計畫引入資工、數學與AI專家，補足軟體、演算法與系統架構缺口，確保強大的硬體算力能真正發揮。

在產業應用部分，第二期計畫將焦點鎖定生技製藥、智慧物流、金融科技及數據分析等領域，開發專用演算法以促進應用落地。同時，政府計畫建置國家級HPQC（高效能運算與量子運算）異質混合運算主機，透過國際合作縮短技術摸索期。果尚志指出，未來將運用技術籌碼深化國際鏈結，目標是將台灣的供應鏈實力嵌入全球量子生態系。

賴清德總統表示，台灣量子科技正處於從基礎研究邁向應用世界的關鍵轉折點，為了迎接這場百年一遇的科技新浪潮，政府將積極推動「AI新十大建設」，透過人才培育、國家運算中心、國家資料中心及穩定供電等基礎建設，帶動台灣科技均衡發展；並以量子科技、矽光子及AI機器人三大關鍵技術為引擎，建構台灣創新創業的生態系，協助百萬家中小企業提升智慧化轉型，全面打造台灣在AI時代的生活圈，進一步促進國家整體經濟發展與競爭力。