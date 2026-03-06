量子國家隊明年啟動第二期計畫 邁向國際合作新紀元
百年難得一遇的科技浪潮來襲。量子系統推動小組召集人果尚志6日發表「AI新十大建設之高速量子運算國家戰略報告」，宣布第一期跨部會量子國家隊已完成初步整合，緊接著第二期五年計畫將以「量子躍昇」為核心，力拚突破100位元量子控制規模，並將國家隊升級為「國際隊」，打造台灣成為全球量子電腦供應鏈的關鍵力量。
政府自2021年起啟動量子運算戰略，由國科會領軍，協同中研院及經濟部成立第一期量子國家隊，執行期間為2022年至2026年 。第一期計畫在量子電腦硬體技術部分，發展材料技術、量子位元設計與製作、周邊控制電路與系統整合；在量子軟體技術與應用開發部分，開發量子軟體與演算法等，發揮台灣產業晶片+製程+封裝+整合的優勢，目標鎖定在建置資訊安全的量子通訊網路，以及構建可真實運算的台灣自製量子電腦。
邁向2027年後的第二期五年規畫，核心目標設定為「軟硬整合與完善生態系」。果尚志指出，第二期在硬體擴展方面，預計發展100量子位元以上的總體控制技術，以突破現有的布線瓶頸；軟體端則計畫引入資工、數學與AI專家，補足軟體、演算法與系統架構缺口，確保強大的硬體算力能真正發揮。
在產業應用部分，第二期計畫將焦點鎖定生技製藥、智慧物流、金融科技及數據分析等領域，開發專用演算法以促進應用落地。同時，政府計畫建置國家級HPQC（高效能運算與量子運算）異質混合運算主機，透過國際合作縮短技術摸索期。果尚志指出，未來將運用技術籌碼深化國際鏈結，目標是將台灣的供應鏈實力嵌入全球量子生態系。
賴清德總統表示，台灣量子科技正處於從基礎研究邁向應用世界的關鍵轉折點，為了迎接這場百年一遇的科技新浪潮，政府將積極推動「AI新十大建設」，透過人才培育、國家運算中心、國家資料中心及穩定供電等基礎建設，帶動台灣科技均衡發展；並以量子科技、矽光子及AI機器人三大關鍵技術為引擎，建構台灣創新創業的生態系，協助百萬家中小企業提升智慧化轉型，全面打造台灣在AI時代的生活圈，進一步促進國家整體經濟發展與競爭力。
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 Pixel 10a開箱親民價！平面鏡頭 實測拍照、AI生圖順手、還能用AirDrop
📢 蘋果「超強新品」MacBook Neo來了！平價筆電免2萬 4色搶美又輕巧
📢 蘋果最新舊換新Trade in價格出爐！iPhone 16更值錢 13款手機跌價
📢 蘋果iPhone 17e與iPhone 17差在哪？1表全解析 補足MagSafe
📢 LINE免費貼圖！初音未來超可愛、這款「狗沒拿賽」諧音哏滿滿
📢 M4 iPad Air和M3差在哪裡？一圖了解高CP值 果粉在意「萬年60Hz」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。