遠傳前進2026智慧城市展 秀19項智慧解決方案

亞洲最大智慧城市專業展會「2026智慧城市展」即將於3月17日登場，遠傳電信（4904）表示，以「遠傳大人物賦能 創新．韌性．永續前行」為主題，攜手子公司數聯資安、思納捷科技與旭天能源，於台北、高雄展區展出涵蓋「城市治理、AI驅動、淨零轉型」三大領域、共19項解決方案，目標協助公部門與企業放大AI綜效、建構多維度營運韌性，並加速實現淨零目標。

「2026智慧城市展」台北展區將於3月17日至3月20日在台北南港展覽館2館1樓盛大展開，高雄展區將於3月20日至3月22日在高雄展覽館南館接力登場。

面對AI迅速發展與淨零轉型挑戰，遠傳表示，持續以5G「遠傳大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）與雲端技術為核心，打造多元且能落地的創新解方。今年遠傳展區亮點包含AIoT應用於智慧城市治理與智慧交通；AI帶動IDC、雲端與資安服務整合升級；綠色資通訊科技導入公有建築物、智慧建築與校園；以及生成式AI賦能企業生產力等。

遠傳表示，自主開發的「遠傳智靈」AI平台於去年「2025智慧城市展」首度亮相，近期應微軟邀請在「MWC 2026」登場大獲好評，今年「2026智慧城市展」更將展示延伸出的多元應用場景，為企業實現以AI驅動的智慧營運。

此外，遠傳也攜手子公司數聯資安、思納捷科技與旭天能源共同參展，瞄準數位轉型、智慧城市、能源轉型三大企業市場，結合各自領域專長與遠傳資通訊建置實力，發揮集團綜效，擴大競爭優勢。遠傳攜手思納捷科技，在智慧城市、校園與物聯網領域，已取得多項領先市場的佳績，其中「智慧環境水情監控」目前已導入台北市、新北市、彰化縣、南投縣、台南市、高雄市等6個縣市，全台共計近700個站點，市占率第一。