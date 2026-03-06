快訊

遠傳前進2026智慧城市展 秀19項智慧解決方案

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
遠傳以綠色資通訊科技導入公有建築物、智慧建築與校園，前進「2026智慧城市展」。遠傳電信／提供
遠傳以綠色資通訊科技導入公有建築物、智慧建築與校園，前進「2026智慧城市展」。遠傳電信／提供

亞洲最大智慧城市專業展會「2026智慧城市展」即將於3月17日登場，遠傳電信（4904）表示，以「遠傳大人物賦能　創新．韌性．永續前行」為主題，攜手子公司數聯資安、思納捷科技與旭天能源，於台北、高雄展區展出涵蓋「城市治理、AI驅動、淨零轉型」三大領域、共19項解決方案，目標協助公部門與企業放大AI綜效、建構多維度營運韌性，並加速實現淨零目標。

「2026智慧城市展」台北展區將於3月17日至3月20日在台北南港展覽館2館1樓盛大展開，高雄展區將於3月20日至3月22日在高雄展覽館南館接力登場。

面對AI迅速發展與淨零轉型挑戰，遠傳表示，持續以5G「遠傳大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）與雲端技術為核心，打造多元且能落地的創新解方。今年遠傳展區亮點包含AIoT應用於智慧城市治理與智慧交通；AI帶動IDC、雲端與資安服務整合升級；綠色資通訊科技導入公有建築物、智慧建築與校園；以及生成式AI賦能企業生產力等。

遠傳表示，自主開發的「遠傳智靈」AI平台於去年「2025智慧城市展」首度亮相，近期應微軟邀請在「MWC 2026」登場大獲好評，今年「2026智慧城市展」更將展示延伸出的多元應用場景，為企業實現以AI驅動的智慧營運。

此外，遠傳也攜手子公司數聯資安、思納捷科技與旭天能源共同參展，瞄準數位轉型、智慧城市、能源轉型三大企業市場，結合各自領域專長與遠傳資通訊建置實力，發揮集團綜效，擴大競爭優勢。遠傳攜手思納捷科技，在智慧城市、校園與物聯網領域，已取得多項領先市場的佳績，其中「智慧環境水情監控」目前已導入台北市、新北市、彰化縣、南投縣、台南市、高雄市等6個縣市，全台共計近700個站點，市占率第一。

智慧建築 遠傳電信 智慧城市

相關新聞

英特爾代工策略思維重大轉向 強碰台積

英特爾財務長辛斯納（David Zinsner）4日表示，該公司對旗下18A製程技術的思維正在轉向，從原規劃主要供自家用，轉向探索向外部客戶推銷以該製程代工生產晶片的可能性。

川普AI電力新政 美七大科技巨擘承諾將自建電廠 台鏈受惠

美國七大科技巨擘承諾，將自建電廠、擴大投資電力基礎建設，以滿足AI用電需求。業內預期，北美等地將釋出更多電力設備訂單，國內供應鏈業者包括華城、士電、東元、大同等多家重電廠，將迎來新一波訂單大潮。

從量子國家隊走向量子國際隊 半導體產業鏈為台灣優勢

在人工智慧（AI）快速發展的同時，量子科技被視為下一波關鍵科技革命。國科會推動的「AI新十大建設」中，已將高速量子運算列為國家戰略重點，量子系統推動小組召集人果尚志指出，期望在未來五年整合產學研能量，打造台灣量子科技生態系，讓台灣從「量子國家隊」逐步走向「量子國際隊」，讓台灣成為全球量子電腦供應鏈的重要角色。

ASML啟動2026校園徵才計畫 在台招募超過600人

為因應半導體產業對高階研發與跨領域人才的需求持續，ASML（台灣艾司摩爾）今日宣布啟動2026 年校園徵才計畫，預計將在台灣招募超過600名菁英，職務涵蓋客戶支援、研發支援、智慧製造與供應鏈管理等領域。ASML祭出具競爭力的薪資福利、全方位培訓計畫、及跨國學習發展機會，全力搶攻頂尖人才。

台灣網通重返二位數成長 Moxa：工業、雲端、資料中心是成長關鍵

台灣網路設備市場走過多年來個位數成長的低迷氣勢，2025年回到二位數成長，工業互聯網的領導品牌四零四科技（Moxa）認為，工業網通應用和雲端與大型資料中心推動台灣網通設備成長，貢獻占比達六到七成，Moxa 2025年的營收成長也從前兩年的個位數重返兩位數，當中也受惠於半導體快速擴產及供應鏈分散化之舉動、邊緣AI及邊緣端架構升級、資料中心架構翻新及關鍵系統的監控需求，帶動高頻寬網路設備需求，以及產業的AI轉型已悄然啟動。

AI、半導體建廠潮 聖暉集團打造國際聯合艦隊迎接新成長

為滿足客戶多元市場的擴張需求，聖暉（5536）集團攜手子公司朋億*（6613）、銳澤（7703），以及轉投資合作夥伴組成聯合艦隊，因應產業結構變化與客戶全球化布局需求，集團近年已前瞻完成美國、日本等重點市場據點建置，逐步強化在地工程技術團隊、專案管理機制與供應鏈協作體系，提升跨區域統籌與即時服務能力，目前全集團在手訂單已續創歷史新高水準，整體訂單能見度與專案排程掌握度良好，為未來營收認列與營運規模放大奠定穩健基礎，對整體成長動能樂觀且深具信心。

