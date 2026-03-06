快訊

中華電：滯留中東用戶 國際漫遊語音免費20分鐘報平安

中央社／ 台北6日電

近期美伊戰爭情勢持續升溫，造成許多航班受影響，不少台灣旅客滯留中東地區。中華電信今天宣布，提供滯留伊朗等中東地區客戶與家人報平安，使用原號漫遊服務，可免費撥打國際漫遊語音電話回台20分鐘，及免費發送簡訊15則。

中華電信今天宣布，自台灣時間115年3月1日零時起至3月20日晚間11時59分止，推出「海外安心關懷措施」，協助旅客與家人保持聯繫、報平安。

中華電表示，本次關懷方案適用滯留在巴林、伊朗、以色列、科威特、伊拉克、阿曼、約旦、卡達、沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國等10個中東地區，中華電信客戶使用原號漫遊服務，可享免費撥打國際漫遊語音電話回台灣20分鐘，以及免費發送簡訊15則。

中華電信表示，在海外遇到突發事件時，能聽見家人的聲音、傳遞一句「我很好」，往往比任何支援都更令人安心。希望透過這項措施，陪伴旅客度過等待返家的這段時間，不讓思念與擔心成為額外負擔。

此外，中華電表示，若有任何電信服務相關問題，亦可於當地直接撥打免費客服專線+886-928-000-086，將全天候提供協助，陪伴旅客平安返家。

英特爾代工策略思維重大轉向 強碰台積

英特爾財務長辛斯納（David Zinsner）4日表示，該公司對旗下18A製程技術的思維正在轉向，從原規劃主要供自家用，轉向探索向外部客戶推銷以該製程代工生產晶片的可能性。

川普AI電力新政 美七大科技巨擘承諾將自建電廠 台鏈受惠

美國七大科技巨擘承諾，將自建電廠、擴大投資電力基礎建設，以滿足AI用電需求。業內預期，北美等地將釋出更多電力設備訂單，國內供應鏈業者包括華城、士電、東元、大同等多家重電廠，將迎來新一波訂單大潮。

從量子國家隊走向量子國際隊 半導體產業鏈為台灣優勢

在人工智慧（AI）快速發展的同時，量子科技被視為下一波關鍵科技革命。國科會推動的「AI新十大建設」中，已將高速量子運算列為國家戰略重點，量子系統推動小組召集人果尚志指出，期望在未來五年整合產學研能量，打造台灣量子科技生態系，讓台灣從「量子國家隊」逐步走向「量子國際隊」，讓台灣成為全球量子電腦供應鏈的重要角色。

ASML啟動2026校園徵才計畫 在台招募超過600人

為因應半導體產業對高階研發與跨領域人才的需求持續，ASML（台灣艾司摩爾）今日宣布啟動2026 年校園徵才計畫，預計將在台灣招募超過600名菁英，職務涵蓋客戶支援、研發支援、智慧製造與供應鏈管理等領域。ASML祭出具競爭力的薪資福利、全方位培訓計畫、及跨國學習發展機會，全力搶攻頂尖人才。

台灣網通重返二位數成長 Moxa：工業、雲端、資料中心是成長關鍵

台灣網路設備市場走過多年來個位數成長的低迷氣勢，2025年回到二位數成長，工業互聯網的領導品牌四零四科技（Moxa）認為，工業網通應用和雲端與大型資料中心推動台灣網通設備成長，貢獻占比達六到七成，Moxa 2025年的營收成長也從前兩年的個位數重返兩位數，當中也受惠於半導體快速擴產及供應鏈分散化之舉動、邊緣AI及邊緣端架構升級、資料中心架構翻新及關鍵系統的監控需求，帶動高頻寬網路設備需求，以及產業的AI轉型已悄然啟動。

AI、半導體建廠潮 聖暉集團打造國際聯合艦隊迎接新成長

為滿足客戶多元市場的擴張需求，聖暉（5536）集團攜手子公司朋億*（6613）、銳澤（7703），以及轉投資合作夥伴組成聯合艦隊，因應產業結構變化與客戶全球化布局需求，集團近年已前瞻完成美國、日本等重點市場據點建置，逐步強化在地工程技術團隊、專案管理機制與供應鏈協作體系，提升跨區域統籌與即時服務能力，目前全集團在手訂單已續創歷史新高水準，整體訂單能見度與專案排程掌握度良好，為未來營收認列與營運規模放大奠定穩健基礎，對整體成長動能樂觀且深具信心。

