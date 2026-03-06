聽新聞
中華電：滯留中東用戶 國際漫遊語音免費20分鐘報平安
近期美伊戰爭情勢持續升溫，造成許多航班受影響，不少台灣旅客滯留中東地區。中華電信今天宣布，提供滯留伊朗等中東地區客戶與家人報平安，使用原號漫遊服務，可免費撥打國際漫遊語音電話回台20分鐘，及免費發送簡訊15則。
中華電信今天宣布，自台灣時間115年3月1日零時起至3月20日晚間11時59分止，推出「海外安心關懷措施」，協助旅客與家人保持聯繫、報平安。
中華電表示，本次關懷方案適用滯留在巴林、伊朗、以色列、科威特、伊拉克、阿曼、約旦、卡達、沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國等10個中東地區，中華電信客戶使用原號漫遊服務，可享免費撥打國際漫遊語音電話回台灣20分鐘，以及免費發送簡訊15則。
中華電信表示，在海外遇到突發事件時，能聽見家人的聲音、傳遞一句「我很好」，往往比任何支援都更令人安心。希望透過這項措施，陪伴旅客度過等待返家的這段時間，不讓思念與擔心成為額外負擔。
此外，中華電表示，若有任何電信服務相關問題，亦可於當地直接撥打免費客服專線+886-928-000-086，將全天候提供協助，陪伴旅客平安返家。
