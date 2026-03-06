聽新聞
WBC台日開打…中華電信扮最強應援 董座簡志誠：點閱率將再創新高
棒球界年度盛事「2026 WBC世界棒球經典賽」熱血開打，中華電信（2412）取得本屆WBC官方轉播權，透過MOD與Hami Video影視雙平台轉播47場賽事。中華電信6日在台北車站舉辦「全台集氣 最強應援在中華」公播活動，董事長簡志誠看好，Hami Video點閱率可望超過上屆WBC經典賽的1.3億次，再創新高！
中華電信指出，今年完整呈現中華隊及各國精彩賽事。中華電信於3月6日 （五）下午5點30分，在台北車站一樓大廳舉辦「全台集氣 最強應援在中華」公播活動，號召國人觀賞中華隊對戰日本的分組預賽，凝聚國人的熱情傳遞到東京巨蛋。
簡志誠出席「全台集氣 最強應援在中華」公播活動，他表示，MOD與Hami Video累積有300多萬用戶，看好WBC等運動大賽加持，可望推升用戶數呈現二位數成長。
上一屆WBC世界棒球經典賽在2023年開打，當時中華電信Hami Video轉播WBC棒球經典賽開紅盤，訂閱數較去年同期成長11.2倍，經典賽期間點閱率達1.3億次，而MOD多視角吸睛，六成愛看啦啦隊應援視角。
簡志誠表示，今年WBC經典賽期間點閱率肯定超過上一屆，再創新高。
2024年世界12強棒球賽，中華隊以4比0強勢完封勁敵日本奪下世界冠軍，締造職業等級國際賽的隊史首冠，中華電信個人家庭分公司總經理胡學海表示，12強賽，中華隊拿下世界冠軍，中華電信MOD、Hami Video同時在線人數高達20.7萬人，而WBC經典賽，中華隊首戰5日對上澳洲隊，同時在線人數就高達19.7萬人，預期後續中華隊對上日本、韓國等勁敵，同時在線人數也將在創下歷史新高。
