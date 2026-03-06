快訊

迎戰AI、先進製程與能源轉型交織的三重挑戰 潔淨能源的重要性提升

聯合報／ 記者簡永祥／台北報導
Swagelok台灣總經理 Yoon Jiang表示，台灣產業正面臨AI、半導體與永續交織的全新局勢，企業所需的已不是單一技術升級，而是如何在高度複雜且容錯空間極小的環境中，確保系統的穩定運作。記者簡永祥／攝影
隨著AI應用需求持續攀升，台灣產業正迎來一波由算力驅動的結構性變化。全球流體系統領導品牌世偉洛克（Swagelok）今日分享，台灣產業正面臨AI、半導體與永續交織的全新局勢，企業所需的已不是單一技術升級，而是如何在高度複雜且容錯空間極小的環境中，確保系統的穩定運作。

AI模型規模快速擴大，不僅加速半導體先進製程推進，也進一步推高資料中心對高效散熱與系統精準度的要求。同時，在淨零與能源轉型趨勢下，潔淨能源的重要性持續提升，讓能源系統的運作環境變得更加複雜。

Swagelok台灣總經理 Yoon Jiang表示，在高度整合的產業體系中，這三股力量已不再是各自發展的平行曲線，不僅彼此牽動，更相互放大影響，同步提高系統複雜度與營運挑戰。AI應用快速擴展，使算力密度與單位機櫃功耗持續攀升，傳統氣冷技術逐步逼近極限，液冷因此成為高效能運算環境中不可或缺的技術選項。

他進一步指出，算力需求的提升，同步推動半導體先進製程加速發展。根據全球晶圓廠預測報告 ，2026年全球晶圓廠設備支出預計突破1,300億美元（約新台幣4.1兆元），顯示先進製程持續帶動半導體投資動能，產業布局也逐漸轉向全球化發展。另一方面，如何在追求高效能運算的同時落實全球減碳承諾，也成為台灣產業的核心課題，這也使能源系統在安全性、穩定度與長期維運上的管理挑戰備受重視。

Yoon Jiang表示，在現場環境與實際應用中，我們看到的挑戰往往不是某一個環節出錯，而是許多看似細微的執行細節，在長時間運作下逐漸放大風險。」Swagelok台灣總經理，「無論是在半導體製程中高度精準的化學流體輸送、資料中心的液冷散熱應用，或潔淨能源領域的氣液傳輸與儲存，系統的選材、設計、導入或維運過程中出現偏差，都可能對安全性、效率與穩定性造成長期影響。

在半導體產業，先進製程對化學品輸送的精準度與潔淨度要求極高，Swagelok透過高潔淨度元件與精密控制設計，協助企業確保製程穩定；面對資料中心與伺服器的液冷需求，Swagelok具備一系列高密封性與耐久度的管線與閥件，確保高密度運算環境下的熱管理系統能長時間穩定運作；在能源領域，Swagelok也持續投入於新興潔淨能源的產品研發，針對氫氣等高壓、易燃氣體特性，推出完整的流體系統解決方案，協助降低風險，提升能源應用的可靠性。

半導體 能源 先進製程

