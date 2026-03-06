快訊

經典賽Live／對決山本由伸！1局下中華隊打線三上三下

陸客遊台南吃牛肉湯 1舉動讓在地人崩潰：終於懂義大利人感受

「這群人」持有全球16%黃金 金價猛漲最大贏家

聽新聞
0:00 / 0:00

聖暉在手訂單逾500億元 逐季看增 今年營收、獲利估二位數增幅

聯合報／ 記者簡永祥／台北報導
聖暉發言人梁鈞幃。記者簡永祥／攝影
聖暉發言人梁鈞幃。記者簡永祥／攝影

無塵室廠聖暉集團拓展國際市場，經營團隊今日表示，目前在手訂單總金額超過500億元，預期第2季及第3季海外訂單可望增加，將進一步推升在手訂單金額逐季走高，2026年營收與獲利應可成長2位數百分比增幅。

聖暉集團今日舉行媒體交流會，旗下聖暉總經理賴銘崑、朋億總經理馬蔚及銳澤總經理曾建程一同出席，提出將以「聯合艦隊」模式，整合聖暉的無塵室與機電、朋億的製程供應系統、銳澤的氣體主系統與二次配工程等優勢，強化海外整體接案能力與服務品質。

聖暉集團發言人梁鈞幃表示，公司近年營運持續穩定成長，2024年營收約300億元，2025年在全球市場波動與關稅議題影響下，仍交出414億元的營收成績，年增約37%至38%，每股純益也由21元提升至28.4元，成長幅度約三成。

他並解釋，有別業界普遍偏好承接為期兩到三年的長期訂單，但聖暉則傾向承接一年至一年半內可完成的專案。原因是長期訂單在通膨與原物料價格波動時，容易使企業承擔較高的成本風險。以2025年第1季為例，由於美國政策變動與關稅議題帶動通膨壓力，使部分成本上升，當季毛利率受到一定影響。不過在後續季度隨著成本逐步調整及短期訂單消化，毛利率已逐步改善。

梁鈞幃說，在手訂單並非評估營運表現的唯一指標，更重要的是訂單周轉率。以2024年底為例，當時在手訂單約380億元，但2025年全年營收仍達414億元，顯示透過較快的訂單周轉，同樣能支撐營運成長。目前在手訂單已逾500億元，預料今年仍會逐季提升，且在第2、3季接單增幅會特別明顯。

至於訂單動能，除了人工智慧（AI）伺服器組裝廠、晶圓和封裝廠新一波擴產計畫正逐漸啟動。相關設備與工程服務商指出，不論是國際記憶體大廠或台灣主要記憶體廠商，近期都提出新的投資計畫，也開始釋出相關訂單，為供應鏈帶來新的商機。

聖暉集團去年2025年營收仍有約59%來自台灣市場，為降低對單一市場依賴，將加強海外市場開發，包括美國、日本、印度及東南亞等地，都是重要布局方向。部分公司已在日本、美國與新加坡設立子公司，並在當地開始接單，同時爭取大型半導體建廠專案。

聖暉預期今年訂單高峰有機會落在第2季至第3季，全年營運成長動能可望延續。公司也樂觀預期2026年的成長幅度有機會超越2025年。

聖暉集團宣布將以聯合艦隊，整合資源拓展國際市場，為集團建立長期成長動能。左起為銳澤總經理曾建程、聖暉總經理賴銘崑及朋億總經理馬蔚。記者簡永祥／攝影
聖暉集團宣布將以聯合艦隊，整合資源拓展國際市場，為集團建立長期成長動能。左起為銳澤總經理曾建程、聖暉總經理賴銘崑及朋億總經理馬蔚。記者簡永祥／攝影

營收 每股純益 總經理

延伸閱讀

研華營收／2月56.2億元、年增6.27% 首季營運將「淡季不淡」

騰輝營收／2月達3.55億元 產品升級漲價效應挹注

AI、半導體建廠潮 聖暉集團打造國際聯合艦隊迎接新成長

衛星貢獻再上修 法人調高這檔太空 AI 股目標價逾九成

相關新聞

英特爾代工策略思維重大轉向 強碰台積

英特爾財務長辛斯納（David Zinsner）4日表示，該公司對旗下18A製程技術的思維正在轉向，從原規劃主要供自家用，轉向探索向外部客戶推銷以該製程代工生產晶片的可能性。

與瑞昱訴訟戰 聯發科駁斥指控、強調與事實不符

晶片大廠聯發科（2454）於今日表示，瑞昱（2379）先前於美國北加州聯邦法院對該公司提出的反壟斷訴訟案，於2024年5月遭駁回。法院之後僅允許瑞昱修正其訴狀，聯發科也聲請法院，應不經實質審理即逕予駁回訴訟。雖然法院裁決並未同意聯發科的請求，但所做裁決僅允許訴訟繼續進行而已，並無所謂「確認瑞昱之主張具備充分理據」的情形。

川普AI電力新政 美七大科技巨擘承諾將自建電廠 台鏈受惠

美國七大科技巨擘承諾，將自建電廠、擴大投資電力基礎建設，以滿足AI用電需求。業內預期，北美等地將釋出更多電力設備訂單，國內供應鏈業者包括華城、士電、東元、大同等多家重電廠，將迎來新一波訂單大潮。

從量子國家隊走向量子國際隊 半導體產業鏈為台灣優勢

在人工智慧（AI）快速發展的同時，量子科技被視為下一波關鍵科技革命。國科會推動的「AI新十大建設」中，已將高速量子運算列為國家戰略重點，量子系統推動小組召集人果尚志指出，期望在未來五年整合產學研能量，打造台灣量子科技生態系，讓台灣從「量子國家隊」逐步走向「量子國際隊」，讓台灣成為全球量子電腦供應鏈的重要角色。

ASML啟動2026校園徵才計畫 在台招募超過600人

為因應半導體產業對高階研發與跨領域人才的需求持續，ASML（台灣艾司摩爾）今日宣布啟動2026 年校園徵才計畫，預計將在台灣招募超過600名菁英，職務涵蓋客戶支援、研發支援、智慧製造與供應鏈管理等領域。ASML祭出具競爭力的薪資福利、全方位培訓計畫、及跨國學習發展機會，全力搶攻頂尖人才。

台灣網通重返二位數成長 Moxa：工業、雲端、資料中心是成長關鍵

台灣網路設備市場走過多年來個位數成長的低迷氣勢，2025年回到二位數成長，工業互聯網的領導品牌四零四科技（Moxa）認為，工業網通應用和雲端與大型資料中心推動台灣網通設備成長，貢獻占比達六到七成，Moxa 2025年的營收成長也從前兩年的個位數重返兩位數，當中也受惠於半導體快速擴產及供應鏈分散化之舉動、邊緣AI及邊緣端架構升級、資料中心架構翻新及關鍵系統的監控需求，帶動高頻寬網路設備需求，以及產業的AI轉型已悄然啟動。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。