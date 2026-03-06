聖暉在手訂單逾500億元 逐季看增 今年營收、獲利估二位數增幅

無塵室廠聖暉集團拓展國際市場，經營團隊今日表示，目前在手訂單總金額超過500億元，預期第2季及第3季海外訂單可望增加，將進一步推升在手訂單金額逐季走高，2026年營收與獲利應可成長2位數百分比增幅。

聖暉集團今日舉行媒體交流會，旗下聖暉總經理賴銘崑、朋億總經理馬蔚及銳澤總經理曾建程一同出席，提出將以「聯合艦隊」模式，整合聖暉的無塵室與機電、朋億的製程供應系統、銳澤的氣體主系統與二次配工程等優勢，強化海外整體接案能力與服務品質。

聖暉集團發言人梁鈞幃表示，公司近年營運持續穩定成長，2024年營收約300億元，2025年在全球市場波動與關稅議題影響下，仍交出414億元的營收成績，年增約37%至38%，每股純益也由21元提升至28.4元，成長幅度約三成。

他並解釋，有別業界普遍偏好承接為期兩到三年的長期訂單，但聖暉則傾向承接一年至一年半內可完成的專案。原因是長期訂單在通膨與原物料價格波動時，容易使企業承擔較高的成本風險。以2025年第1季為例，由於美國政策變動與關稅議題帶動通膨壓力，使部分成本上升，當季毛利率受到一定影響。不過在後續季度隨著成本逐步調整及短期訂單消化，毛利率已逐步改善。

梁鈞幃說，在手訂單並非評估營運表現的唯一指標，更重要的是訂單周轉率。以2024年底為例，當時在手訂單約380億元，但2025年全年營收仍達414億元，顯示透過較快的訂單周轉，同樣能支撐營運成長。目前在手訂單已逾500億元，預料今年仍會逐季提升，且在第2、3季接單增幅會特別明顯。

至於訂單動能，除了人工智慧（AI）伺服器組裝廠、晶圓和封裝廠新一波擴產計畫正逐漸啟動。相關設備與工程服務商指出，不論是國際記憶體大廠或台灣主要記憶體廠商，近期都提出新的投資計畫，也開始釋出相關訂單，為供應鏈帶來新的商機。

聖暉集團去年2025年營收仍有約59%來自台灣市場，為降低對單一市場依賴，將加強海外市場開發，包括美國、日本、印度及東南亞等地，都是重要布局方向。部分公司已在日本、美國與新加坡設立子公司，並在當地開始接單，同時爭取大型半導體建廠專案。

聖暉預期今年訂單高峰有機會落在第2季至第3季，全年營運成長動能可望延續。公司也樂觀預期2026年的成長幅度有機會超越2025年。