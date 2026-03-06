從量子國家隊走向量子國際隊 半導體產業鏈為台灣優勢

在人工智慧（AI）快速發展的同時，量子科技被視為下一波關鍵科技革命。國科會推動的「AI新十大建設」中，已將高速量子運算列為國家戰略重點，量子系統推動小組召集人果尚志指出，期望在未來五年整合產學研能量，打造台灣量子科技生態系，讓台灣從「量子國家隊」逐步走向「量子國際隊」，讓台灣成為全球量子電腦供應鏈的重要角色。

果尚志指出，量子科技的發展被視為「百年一遇的科技浪潮」，未來將與人工智慧並列為影響全球科技與產業競爭的重要技術。政府早在2021年便宣布啟動量子運算國家戰略，並成立跨部會的「量子國家隊」，由國科會領軍，結合經濟部、中研院與多所大學，推動量子科技發展。

目前台灣量子科技的布局，涵蓋多個核心領域，包括量子電腦硬體、量子軟體與演算法、量子通訊、量子材料技術，以及後量子密碼學等。技術發展路線也同步推進多種量子位元架構，例如超導量子位元、中性原子量子位元等，以提升技術多元性與競爭力。

果尚志表示，相較於其他國家，台灣的優勢在於成熟的半導體產業鏈。量子電腦除了核心的量子位元外，還需要大量低溫控制設備、測量儀器與訊號傳輸電路。台灣在IC設計、晶片製程與封裝整合方面具備深厚基礎，可望在低溫元件、關鍵零組件以及系統整合等領域發揮重要角色。

目前量子電腦需要在極低溫環境下運作，因此系統內部需要大量線材與儀器控制。果尚志表示，未來的技術方向之一，是透過低溫控制晶片與模組整合，縮短控制系統與量子位元之間的距離，降低雜訊干擾與功耗，同時簡化複雜的布線問題。

在未來五年的第二階段規畫中，政府也提出四大推動方向。果尚志表示，首先是硬體擴展，目標突破目前量子電腦的技術瓶頸，發展超過100個量子位元的控制能力，邁向具容錯能力的量子運算系統。其次是軟體發展，吸引資訊、數學與AI領域人才投入量子演算法與作業系統開發。

第三項重點是建置國家級算力平台，推動高效能運算與量子電腦結合的混合式運算主機，提升國內研究與產業應用能力。第四則是推動量子科技的產業應用，例如生技製藥、智慧物流、金融科技與數據分析等領域。

希望透過量子科技的技術籌碼，在全球量子科技生態系中占有一席之地。