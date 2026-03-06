快訊

ASML啟動2026校園徵才計畫 在台招募超過600人

聯合報／ 記者簡永祥／台北報導
ASML啟動2026年校園徵才計畫，預計將在台灣招募超過600名菁英，職務涵蓋客戶支援、研發支援、智慧製造與供應鏈管理等領域。圖／ASML提供
ASML啟動2026年校園徵才計畫，預計將在台灣招募超過600名菁英，職務涵蓋客戶支援、研發支援、智慧製造與供應鏈管理等領域。圖／ASML提供

為因應半導體產業對高階研發與跨領域人才的需求持續，ASML（台灣艾司摩爾）今日宣布啟動2026 年校園徵才計畫，預計將在台灣招募超過600名菁英，職務涵蓋客戶支援、研發支援、智慧製造與供應鏈管理等領域。ASML祭出具競爭力的薪資福利、全方位培訓計畫、及跨國學習發展機會，全力搶攻頂尖人才。

根據WSTS預估，受惠於AI人工智慧應用及資料中心基礎設施強勁需求，2025年全球半導體營收可望成長22.5%，2026年則預期再成長26.3%，達到近1兆美元。 ASML副總裁暨台灣區總經理汪佳慧表示，隨著客戶因應AI需求持續擴大先進製程技術與產能，ASML也將持續強化在地服務、研發支援，並提升製造產能，與客戶一同成長。

汪佳慧指出，ASML是全球最大半導體設備商，而台灣是 ASML在亞洲最大的營運據點，歡迎渴望解決技術難題、持續學習並拓展國際視野的新世代工程師加入。相信透過ASML聞名業界的系統化培訓和全球職涯發展平台，能夠讓新進人才在ASML不只累積技術實力，更可培養跨域和跨國協作的軟實力，成為真正的國際人才，與全球客戶與生態系夥伴一同支撐產業的長期發展。

台灣是ASML亞洲最大據點，從北至南有五個辦公室據點與兩座工廠。隨著半導體產業全球成長和布局，ASML 持續強化內部輪調與跨國協作，使台灣工程師得以接觸全球最先進的半導體技術與專案環境。透過線上系統讓員工能透過跨部門學習與跨地區交流累積更全面的技能與視野，並以更透明、更具彈性的方式在組織內探索職涯可能。

ASML將於明日展開 2026 年校園徵才行程，包含參與四場校園博覽會、兩場現場面談活動，以及五場 ASML Day校園企業說明會。活動期間，來自客戶支援、研發支援、智慧製造與供應鏈管理的主管與工程師將到場與同學直接交流，分享部門任務與職缺內容、技術挑戰及長期發展方向，讓學生快速了解半導體產業的核心運作。

ASML也同步推出高規格人才培育計畫，包括為期三年的科技儲備幹部、企業實習、導師計畫、校園大使及產學合作課程等。其中，科技儲備幹部計畫採用職能導向與國際輪調雙軸並行，讓新進人才可於研發支援、智慧製造、採購、客戶支援等多個重要部門歷練，並搭配海外培訓，協助新世代工程師在職涯早期就能快速建立全球競爭力。

英特爾代工策略思維重大轉向 強碰台積

英特爾財務長辛斯納（David Zinsner）4日表示，該公司對旗下18A製程技術的思維正在轉向，從原規劃主要供自家用，轉向探索向外部客戶推銷以該製程代工生產晶片的可能性。

與瑞昱訴訟戰 聯發科駁斥指控、強調與事實不符

晶片大廠聯發科（2454）於今日表示，瑞昱（2379）先前於美國北加州聯邦法院對該公司提出的反壟斷訴訟案，於2024年5月遭駁回。法院之後僅允許瑞昱修正其訴狀，聯發科也聲請法院，應不經實質審理即逕予駁回訴訟。雖然法院裁決並未同意聯發科的請求，但所做裁決僅允許訴訟繼續進行而已，並無所謂「確認瑞昱之主張具備充分理據」的情形。

川普AI電力新政 美七大科技巨擘承諾將自建電廠 台鏈受惠

美國七大科技巨擘承諾，將自建電廠、擴大投資電力基礎建設，以滿足AI用電需求。業內預期，北美等地將釋出更多電力設備訂單，國內供應鏈業者包括華城、士電、東元、大同等多家重電廠，將迎來新一波訂單大潮。

從量子國家隊走向量子國際隊 半導體產業鏈為台灣優勢

在人工智慧（AI）快速發展的同時，量子科技被視為下一波關鍵科技革命。國科會推動的「AI新十大建設」中，已將高速量子運算列為國家戰略重點，量子系統推動小組召集人果尚志指出，期望在未來五年整合產學研能量，打造台灣量子科技生態系，讓台灣從「量子國家隊」逐步走向「量子國際隊」，讓台灣成為全球量子電腦供應鏈的重要角色。

台灣網通重返二位數成長 Moxa：工業、雲端、資料中心是成長關鍵

台灣網路設備市場走過多年來個位數成長的低迷氣勢，2025年回到二位數成長，工業互聯網的領導品牌四零四科技（Moxa）認為，工業網通應用和雲端與大型資料中心推動台灣網通設備成長，貢獻占比達六到七成，Moxa 2025年的營收成長也從前兩年的個位數重返兩位數，當中也受惠於半導體快速擴產及供應鏈分散化之舉動、邊緣AI及邊緣端架構升級、資料中心架構翻新及關鍵系統的監控需求，帶動高頻寬網路設備需求，以及產業的AI轉型已悄然啟動。

