台灣大前進智慧城市展 首次展 Tesla Powerwall 儲能服務、智慧門鎖

台灣大哥大（3045）6日宣布參加由台北市電腦公會主辦、亞洲最大的智慧城市專業展會「2026智慧城市展」台北、高雄雙展區，打造六大領域，攜手合作夥伴，秀20種服務，更首次展出Tesla Powerwall儲能服務及智慧門鎖解決方案，布局全方位智慧生態系，賦能城市AI升級，構築韌性永續未來。

台灣大表示，以「智慧賦能 綠動未來」為主題，展現台灣大深厚的 AI 與大數據底蘊，並呼應淨零趨勢，平衡「科技」與「環境」，讓發展的足跡轉化為可實現的永續未來。本次展出「智慧家庭與儲能」、「智慧移動」、「智慧店家」、「智慧基建」、「智慧醫療」及「智慧救災」6大領域；攜手USPACE、WeMo、點點全球、MENU 店+等合作夥伴，並首次實際展出Tesla Powerwall儲能服務，帶來從能源管理、電動車充電與共享生態圈，到AI商業營運與企業減碳治理，再延伸至公共安全、醫療照護場景等共20項服務應用。

台灣大強調，為體現科技如何勾勒未來城市的新形態，展區以「數位賦能中樞」為核心概念，透過高穿透感 LED 透明屏與動態島設計，鏈結家戶生活、綠色通行與企業應用等多元服務，將展場打造為擁有智慧生態系的未來AI島，搭配動態影像輪播與互動體驗機制，讓參觀者親身體驗全場景智慧城市藍圖。台北展區將於3月17日至20日在南港展覽館2館1樓Q區424展區亮相；以及首度進軍高雄展區，在3月20日至22日於高雄展覽館S1324區亮相。

「智慧家庭與儲能」領域，台灣大取得「Tesla Powerwall」認證安裝廠商資格，一站式客製規劃到施工、售後服務為中小企業/家戶提供能源管理備援的基礎後盾；同步呈現「OP響樂生活」的極致魅力，結合AI智慧科技，提供用戶穩定網路、嚴選智慧家電以及多元應用情境，更可在 Matter 通訊協定架構發展下，實現跨品牌裝置串聯，支援多系統聲控；更首度展示全新「SwitchBot 智慧影像門衛套裝」，智慧門鎖解決方案全面實現雙手解放與居家安全升級。

此外，智慧移動網則展示台灣大持續以「Telco+Tech」策略推動的Taiwan Mobility戰略，串聯MyCharge充電服務、USPACE智慧停車與WeMo共享機車，實踐「停車即補電」的無感移動，並提供二輪、四輪無縫切換的綠色出行體驗，以及UGO 機場接送等出行服務，讓日常生活更從容，打造新世代移動生態系。

現在台灣大MyCharge全台已建置破百站，累計近600支充電樁，布點各大賣場、星級飯店、商辦百貨、如好市多、秀泰生活等，上線至今已減碳逾76萬噸，推動城市低碳轉型；其中，USPACE推出「全方位出行訂閱制」USPACE Premium，整合停車、機場接送、代駕、外送/自助洗車、鍍膜、食住行樂與禮賓秘書等服務，以單一訂閱完成多元出行與生活需求。

「智慧店家」方面，台灣大指出，整合行動市話與寬頻服務的「OP 開店包」、人才培訓工具「AI教練」、具備「語音預約」與「留言助理」功能的「AI 智慧語音」、電信業首家先買後付服務「大哥付你分期」、AI 智慧點餐系統、線上點餐系統、訂候位服務，一站式整合七大服務，助力中小企業搶占AI時代商機。

「智慧基建」則聚焦「AI資料中心（AIDC）」，台灣大表示，憑藉機房電力容量達25MW的規模優勢，透過模組化Data Module架構，整合最新液冷散熱技術與高密度運算架構，單櫃散熱能力可達135kW以上，並支援NVIDIA GB300領先算力布署需求。在AI優化電力與散熱設計下，最佳化PUE可降至1.2，優於傳統資料中心2.0的水準，為企業提供綠色永續的算力基礎。

立足於高效能AIDC，台灣大指出，攜手NVIDIA全球僅有七家的 NCP（Reference Platform Cloud Partner）之一的戰略夥伴，在台灣大 AIDC 機房部署高達 7,000 顆 Blackwell GB300 GPU，並推出「算力即服務 (GPUaaS)」，將GB300的強大運算力轉化為「隨租即用、按需付費」的高彈性服務，GB300 的運算峰值達前代 B200 的 1.5 倍、H200 的 7.5 倍，將為亞太AI生態發展提供強勁動能；「碳管理系統暨顧問整合服務」，協助企業將溫室氣體盤查數位化，產出符合ISO 14064-1、ISO 14067及GHG Protocol國際標準之報告書，將複雜數據轉化為精準減碳對策，協助企業在算力時代下降本增效，落實淨零轉型與永續目標。

在「智慧醫療」方面，台灣大表示，應用「AI聽寫大哥」、「LLM 語意理解」、「GenAIus」、「AI Agent」與「M+ 通訊」，可精準識別中英夾雜的醫學術語，將初步紀錄歸類成標準病歷格式，自動判斷病歷並發起跨科會診，更實現地端部署確保資安，提升醫療效率與服務品質。此外，「智慧救災」解決方案「5G智慧消防輔助救援系統」，結合5G專網、AI、IoT技術，協助指揮中心即時掌握消防人員位置與生理狀態，研判風險並即時指揮救援，縮短緊急應變與救援時間。