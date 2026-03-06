MWC落幕 台灣館促跨國合作搶攻通訊商機

2026年世界行動通訊大會（MWC）展會落幕，經濟部產業發展署今天表示，今年打造的台灣館主打AI通訊賦能與邊緣運算解決方案，包括台揚科技、現觀科技、新漢集團和太思科技等都獲得多項跨國合作機會，顯示台灣通訊產業正逐步卡位全球供應鏈的關鍵戰略夥伴。

2026年全球行動通訊大會（MWC）於3月2日至5日在西班牙巴塞隆納舉行。經濟部發布新聞稿指出，展會期間多家台廠技術產品與歐美日電信商、系統整合商洽談合作並取得進展。

經濟部表示，台揚科技與NTT Docomo、NEC合資成立的系統整合商OREX SAI合作，結合台廠射頻設備與OREX SAI的基站處理設備與核心網路模式，鎖定歐美開放網路（Open RAN）市場，目前商談已進入最後階段。

此外，現觀科技與帛琉國營電信公司PNCC合作，將平台軟體導入當地4G與5G商用網路，提供關鍵網路情資。新漢集團則與日本系統整合商Hytec Inter策略結盟，運用5G開放網路專網與軟體定義閘道器技術，打造具備雲端與邊緣雙備援的工廠自動化及軌道運輸通訊解決方案。

太思科技也與日商JCI簽署合作備忘錄（MOU），將整合數位身分證、行動銀行、SIM卡與門禁驗證的智慧行動身分晶片卡技術導入日本市場。

經濟部回顧，自2017年設立台灣館以來，除提升台灣產業國際能見度，也逐步轉化為切入全球電信供應鏈的商機，累計創造逾百億元產值。例如明泰科技以高可靠度5G固接式終端、800G與1.6T高速交換器等通訊設備打入印度電信市場；優達科技開發的開放網路基站高速傳輸設備，也成功進入AT&T及NTT Data等國際電信與資訊服務市場。

軟體方面，現觀科技的行動網路優化定位平台，協助國際電信商掌握基站覆蓋品質與盲區。經濟部表示，這些多元案例顯示台灣業者已具備通過國際嚴格驗證、參與電信網路運作的關鍵技術實力。

經濟部表示，未來將持續透過國際合作平台與驗證環境，協助產業布局6G與AI通訊技術發展，建立更完整、創新且具韌性的產業生態系，並協助台灣企業拓展國際市場，強化在次世代通訊供應鏈中的戰略角色。