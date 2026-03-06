MWC落幕 台灣館促跨國合作搶攻通訊商機

快訊

中央社／ 台北6日電

2026年世界行動通訊大會（MWC）展會落幕，經濟部產業發展署今天表示，今年打造的台灣館主打AI通訊賦能與邊緣運算解決方案，包括台揚科技、現觀科技、新漢集團和太思科技等都獲得多項跨國合作機會，顯示台灣通訊產業正逐步卡位全球供應鏈的關鍵戰略夥伴。

2026年全球行動通訊大會（MWC）於3月2日至5日在西班牙巴塞隆納舉行。經濟部發布新聞稿指出，展會期間多家台廠技術產品與歐美日電信商、系統整合商洽談合作並取得進展。

經濟部表示，台揚科技與NTT Docomo、NEC合資成立的系統整合商OREX SAI合作，結合台廠射頻設備與OREX SAI的基站處理設備與核心網路模式，鎖定歐美開放網路（Open RAN）市場，目前商談已進入最後階段。

此外，現觀科技與帛琉國營電信公司PNCC合作，將平台軟體導入當地4G與5G商用網路，提供關鍵網路情資。新漢集團則與日本系統整合商Hytec Inter策略結盟，運用5G開放網路專網與軟體定義閘道器技術，打造具備雲端與邊緣雙備援的工廠自動化及軌道運輸通訊解決方案。

太思科技也與日商JCI簽署合作備忘錄（MOU），將整合數位身分證、行動銀行、SIM卡與門禁驗證的智慧行動身分晶片卡技術導入日本市場。

經濟部回顧，自2017年設立台灣館以來，除提升台灣產業國際能見度，也逐步轉化為切入全球電信供應鏈的商機，累計創造逾百億元產值。例如明泰科技以高可靠度5G固接式終端、800G與1.6T高速交換器等通訊設備打入印度電信市場；優達科技開發的開放網路基站高速傳輸設備，也成功進入AT&T及NTT Data等國際電信與資訊服務市場。

軟體方面，現觀科技的行動網路優化定位平台，協助國際電信商掌握基站覆蓋品質與盲區。經濟部表示，這些多元案例顯示台灣業者已具備通過國際嚴格驗證、參與電信網路運作的關鍵技術實力。

經濟部表示，未來將持續透過國際合作平台與驗證環境，協助產業布局6G與AI通訊技術發展，建立更完整、創新且具韌性的產業生態系，並協助台灣企業拓展國際市場，強化在次世代通訊供應鏈中的戰略角色。

經濟部 行動通訊 數位身分證

英特爾代工策略思維重大轉向 強碰台積

英特爾財務長辛斯納（David Zinsner）4日表示，該公司對旗下18A製程技術的思維正在轉向，從原規劃主要供自家用，轉向探索向外部客戶推銷以該製程代工生產晶片的可能性。

與瑞昱訴訟戰 聯發科駁斥指控、強調與事實不符

晶片大廠聯發科（2454）於今日表示，瑞昱（2379）先前於美國北加州聯邦法院對該公司提出的反壟斷訴訟案，於2024年5月遭駁回。法院之後僅允許瑞昱修正其訴狀，聯發科也聲請法院，應不經實質審理即逕予駁回訴訟。雖然法院裁決並未同意聯發科的請求，但所做裁決僅允許訴訟繼續進行而已，並無所謂「確認瑞昱之主張具備充分理據」的情形。

川普AI電力新政 美七大科技巨擘承諾將自建電廠 台鏈受惠

美國七大科技巨擘承諾，將自建電廠、擴大投資電力基礎建設，以滿足AI用電需求。業內預期，北美等地將釋出更多電力設備訂單，國內供應鏈業者包括華城、士電、東元、大同等多家重電廠，將迎來新一波訂單大潮。

從量子國家隊走向量子國際隊 半導體產業鏈為台灣優勢

在人工智慧（AI）快速發展的同時，量子科技被視為下一波關鍵科技革命。國科會推動的「AI新十大建設」中，已將高速量子運算列為國家戰略重點，量子系統推動小組召集人果尚志指出，期望在未來五年整合產學研能量，打造台灣量子科技生態系，讓台灣從「量子國家隊」逐步走向「量子國際隊」，讓台灣成為全球量子電腦供應鏈的重要角色。

ASML啟動2026校園徵才計畫 在台招募超過600人

為因應半導體產業對高階研發與跨領域人才的需求持續，ASML（台灣艾司摩爾）今日宣布啟動2026 年校園徵才計畫，預計將在台灣招募超過600名菁英，職務涵蓋客戶支援、研發支援、智慧製造與供應鏈管理等領域。ASML祭出具競爭力的薪資福利、全方位培訓計畫、及跨國學習發展機會，全力搶攻頂尖人才。

台灣網通重返二位數成長 Moxa：工業、雲端、資料中心是成長關鍵

台灣網路設備市場走過多年來個位數成長的低迷氣勢，2025年回到二位數成長，工業互聯網的領導品牌四零四科技（Moxa）認為，工業網通應用和雲端與大型資料中心推動台灣網通設備成長，貢獻占比達六到七成，Moxa 2025年的營收成長也從前兩年的個位數重返兩位數，當中也受惠於半導體快速擴產及供應鏈分散化之舉動、邊緣AI及邊緣端架構升級、資料中心架構翻新及關鍵系統的監控需求，帶動高頻寬網路設備需求，以及產業的AI轉型已悄然啟動。

