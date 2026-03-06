聽新聞
中華電打造海地星空、網路韌性、AI 永續 成智慧城市最佳後盾
中華電信（2412）宣布將於今年3月參加「2026智慧城市展暨淨零城市展」，以「海地星空、網路韌性、AI永續」為核心主題，結合全方位的韌性網路與AI技術，展示橫跨多場域之應用生態系，協創智慧城市邁向永續發展。
隨著世界環境日益複雜，「韌性」成為政府與企業永續發展的關鍵。中華電信整合海底電纜、行動與固定通信網路、微波、多軌道衛星，以多層次網路打造高韌性通訊防線，確保災害或突發事件維持服務不中斷，並積極推動全光網路、AIDC與算力雲建設，營造 AI 發展環境。本次展會期間將於台北與高雄展區展示27項創新服務，深入演繹「海地星空」建構的韌性網路與AI應用。
近年智慧城市展打造台北高雄雙展區，中華電信表示，將於3月17日至3月20日率先於台北展區展示15項智慧城市創新應用與技術，涵蓋多軌道衛星、韌性醫療、智慧交通、無人機、文化科技、企業專網、生物保育及國際共創等多元應用成果，以韌性網路與AI技術為基礎，構築跨場域的智慧城市應用生態系，呈現「海地星空」戰略的實踐進程。
中華電信自2018年成立台灣第一家電信加速器，已輔導逾80多家優秀新創團隊發展，促進台灣新創生態系成長。本次更攜手12家AI新創團隊，於四樓新創主題區展出多元創新服務，共同推動AI創新技術於智慧城市實際場域中的應用升級。
此外，中華電信表示，於3月20日至3月22日，將在高雄展區展示12個展項，涵蓋AIDC算力賦能、韌性網路、韌性醫療、智慧交通、文化科技及生物多樣性等多元應用成果。中華電信持續深化網路韌性與AI應用，為城市發展帶來具韌性的智慧城市解決方案，誠摯邀請各界夥伴與民眾於展覽期間親臨現場，共同見證智慧城市的韌性與未來。
