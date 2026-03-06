快訊

連平民都炸…無差別襲擊中東多國 伊朗否認與鄰國開戰：都是附帶損害

讓棒球再次偉大：WBC經典賽能否比肩世界盃？

「完整抽出第一張衛生紙」有多難？網崩潰提問 日紙業公司一招解決

聽新聞
0:00 / 0:00

中華電打造海地星空、網路韌性、AI 永續 成智慧城市最佳後盾

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

中華電信（2412）宣布將於今年3月參加「2026智慧城市展暨淨零城市展」，以「海地星空、網路韌性、AI永續」為核心主題，結合全方位的韌性網路與AI技術，展示橫跨多場域之應用生態系，協創智慧城市邁向永續發展。

隨著世界環境日益複雜，「韌性」成為政府與企業永續發展的關鍵。中華電信整合海底電纜、行動與固定通信網路、微波、多軌道衛星，以多層次網路打造高韌性通訊防線，確保災害或突發事件維持服務不中斷，並積極推動全光網路、AIDC與算力雲建設，營造 AI 發展環境。本次展會期間將於台北與高雄展區展示27項創新服務，深入演繹「海地星空」建構的韌性網路與AI應用。

近年智慧城市展打造台北高雄雙展區，中華電信表示，將於3月17日至3月20日率先於台北展區展示15項智慧城市創新應用與技術，涵蓋多軌道衛星、韌性醫療、智慧交通、無人機、文化科技、企業專網、生物保育及國際共創等多元應用成果，以韌性網路與AI技術為基礎，構築跨場域的智慧城市應用生態系，呈現「海地星空」戰略的實踐進程。

中華電信自2018年成立台灣第一家電信加速器，已輔導逾80多家優秀新創團隊發展，促進台灣新創生態系成長。本次更攜手12家AI新創團隊，於四樓新創主題區展出多元創新服務，共同推動AI創新技術於智慧城市實際場域中的應用升級。

此外，中華電信表示，於3月20日至3月22日，將在高雄展區展示12個展項，涵蓋AIDC算力賦能、韌性網路、韌性醫療、智慧交通、文化科技及生物多樣性等多元應用成果。中華電信持續深化網路韌性與AI應用，為城市發展帶來具韌性的智慧城市解決方案，誠摯邀請各界夥伴與民眾於展覽期間親臨現場，共同見證智慧城市的韌性與未來。

網路 中華電信 海地

延伸閱讀

遠傳攜愛立信簽5G-A協議、加速合作 邁向AI原生網路與6G發展

華為、智元機器人等350多家陸企亮相MWC 2026 展示通信與AI應用

中保科啟動AI規模化應用元年 智慧城市展秀自主巡航AI虛擬警衛機器人

中華電搶占Pre-6G制高點 總座林榮賜率隊前進MWC秀多軌衛星、IOWN

相關新聞

英特爾代工策略思維重大轉向 強碰台積

英特爾財務長辛斯納（David Zinsner）4日表示，該公司對旗下18A製程技術的思維正在轉向，從原規劃主要供自家用，轉向探索向外部客戶推銷以該製程代工生產晶片的可能性。

與瑞昱訴訟戰 聯發科駁斥指控、強調與事實不符

晶片大廠聯發科（2454）於今日表示，瑞昱（2379）先前於美國北加州聯邦法院對該公司提出的反壟斷訴訟案，於2024年5月遭駁回。法院之後僅允許瑞昱修正其訴狀，聯發科也聲請法院，應不經實質審理即逕予駁回訴訟。雖然法院裁決並未同意聯發科的請求，但所做裁決僅允許訴訟繼續進行而已，並無所謂「確認瑞昱之主張具備充分理據」的情形。

川普AI電力新政 美七大科技巨擘承諾將自建電廠 台鏈受惠

美國七大科技巨擘承諾，將自建電廠、擴大投資電力基礎建設，以滿足AI用電需求。業內預期，北美等地將釋出更多電力設備訂單，國內供應鏈業者包括華城、士電、東元、大同等多家重電廠，將迎來新一波訂單大潮。

從量子國家隊走向量子國際隊 半導體產業鏈為台灣優勢

在人工智慧（AI）快速發展的同時，量子科技被視為下一波關鍵科技革命。國科會推動的「AI新十大建設」中，已將高速量子運算列為國家戰略重點，量子系統推動小組召集人果尚志指出，期望在未來五年整合產學研能量，打造台灣量子科技生態系，讓台灣從「量子國家隊」逐步走向「量子國際隊」，讓台灣成為全球量子電腦供應鏈的重要角色。

ASML啟動2026校園徵才計畫 在台招募超過600人

為因應半導體產業對高階研發與跨領域人才的需求持續，ASML（台灣艾司摩爾）今日宣布啟動2026 年校園徵才計畫，預計將在台灣招募超過600名菁英，職務涵蓋客戶支援、研發支援、智慧製造與供應鏈管理等領域。ASML祭出具競爭力的薪資福利、全方位培訓計畫、及跨國學習發展機會，全力搶攻頂尖人才。

台灣網通重返二位數成長 Moxa：工業、雲端、資料中心是成長關鍵

台灣網路設備市場走過多年來個位數成長的低迷氣勢，2025年回到二位數成長，工業互聯網的領導品牌四零四科技（Moxa）認為，工業網通應用和雲端與大型資料中心推動台灣網通設備成長，貢獻占比達六到七成，Moxa 2025年的營收成長也從前兩年的個位數重返兩位數，當中也受惠於半導體快速擴產及供應鏈分散化之舉動、邊緣AI及邊緣端架構升級、資料中心架構翻新及關鍵系統的監控需求，帶動高頻寬網路設備需求，以及產業的AI轉型已悄然啟動。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。