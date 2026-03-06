國票金自結前2月賺6.9億元、年增113.7% EPS 0.19元

快訊

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導

國票金（2889）6日公告今年2月自結稅後純益為2.06億元，累計1至2月稅後純益6.9億元，相較於去年同期增加3.6億元，年成長113.7%，每股稅後純益（EPS）0.19元；2月底每股淨值為12.97元。

儘管今年2月適逢農曆春節及228連假，工作天數較少，但國票金2月自結獲利仍有2.06億元，相較於去年同期仍成長22.6%，相較上個月則月減57.6%。累計今年前二月稅後盈餘6.9億元，年增3.6億元，年增113.7%。

觀察各子公司表現，子公司國際票券受惠於美國聯準會在去年降息3碼影響，外幣RP成本下跌，外幣債券養券為正貢獻，年初並實現部份債券資本利得，今年前二月獲利分別較去年同期增加79.5%。

另外，子公司國票證券則受惠於股市上漲，證券市場日均量較去年同期高，股權投資及自營業務獲利也較去年增加，今年前二月獲利也較去年同期增加274.9%。

不過，子公司國票創投則因持股評價利益較去年同期減少加上轉投資大陸國旺租賃虧損，今年前二月獲利較去年同期減少47.3%。

相關新聞

英特爾代工策略思維重大轉向 強碰台積

英特爾財務長辛斯納（David Zinsner）4日表示，該公司對旗下18A製程技術的思維正在轉向，從原規劃主要供自家用，轉向探索向外部客戶推銷以該製程代工生產晶片的可能性。

與瑞昱訴訟戰 聯發科駁斥指控、強調與事實不符

晶片大廠聯發科（2454）於今日表示，瑞昱（2379）先前於美國北加州聯邦法院對該公司提出的反壟斷訴訟案，於2024年5月遭駁回。法院之後僅允許瑞昱修正其訴狀，聯發科也聲請法院，應不經實質審理即逕予駁回訴訟。雖然法院裁決並未同意聯發科的請求，但所做裁決僅允許訴訟繼續進行而已，並無所謂「確認瑞昱之主張具備充分理據」的情形。

川普AI電力新政 美七大科技巨擘承諾將自建電廠 台鏈受惠

美國七大科技巨擘承諾，將自建電廠、擴大投資電力基礎建設，以滿足AI用電需求。業內預期，北美等地將釋出更多電力設備訂單，國內供應鏈業者包括華城、士電、東元、大同等多家重電廠，將迎來新一波訂單大潮。

AI、半導體建廠潮 聖暉集團打造國際聯合艦隊迎接新成長

為滿足客戶多元市場的擴張需求，聖暉（5536）集團攜手子公司朋億*（6613）、銳澤（7703），以及轉投資合作夥伴組成聯合艦隊，因應產業結構變化與客戶全球化布局需求，集團近年已前瞻完成美國、日本等重點市場據點建置，逐步強化在地工程技術團隊、專案管理機制與供應鏈協作體系，提升跨區域統籌與即時服務能力，目前全集團在手訂單已續創歷史新高水準，整體訂單能見度與專案排程掌握度良好，為未來營收認列與營運規模放大奠定穩健基礎，對整體成長動能樂觀且深具信心。

台灣邁入量子世界隊！賴總統：支持量子研究第二期計畫

賴清德總統6日出席高速量子運算國家戰略發布會。他表示，台灣的量子科技已經從基礎研究邁向應用實踐，從「量子國家隊」邁入到「量子世界隊」、「國際隊」。前總統蔡英文任內開啟了量子研究第一期計畫，他今天再度宣布，一定大力支持第二期的計畫。

