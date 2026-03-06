台灣網通重返二位數成長 Moxa：工業、雲端、資料中心是成長關鍵

台灣網路設備市場走過多年來個位數成長的低迷氣勢，2025年回到二位數成長，工業互聯網的領導品牌四零四科技（Moxa）認為，工業網通應用和雲端與大型資料中心推動台灣網通設備成長，貢獻占比達六到七成，Moxa 2025年的營收成長也從前兩年的個位數重返兩位數，當中也受惠於半導體快速擴產及供應鏈分散化之舉動、邊緣AI及邊緣端架構升級、資料中心架構翻新及關鍵系統的監控需求，帶動高頻寬網路設備需求，以及產業的AI轉型已悄然啟動。

四零四科技深耕工業互聯網超過35年，打造邊緣連線、工業運算和網路基礎設施解決方案，連結全球1.18億台工業設備，服務遍及全球87國，年度營收突破百億。

Moxa亞太區總經理林世偉表示，Moxa在2026年的成長引擎都直接或間接跟AI相關的爆發式需求有關，看好由AI需求驅動的擴廠趨勢及台灣供應鏈海外建廠分散產能，將會進入規模化落地，持續帶動「整廠網通設備」的採購需求；設備的資安與安全性變為進入全球市場的「必備通行證」，像 Moxa 這種專業網通廠商提供的技術培訓與認證服務是關鍵的「資安服務化」加值配套；AI 實體化讓會移動的而且具備AI功能的自動化設備或載具增加，這帶動工業無線網通需求勁揚，並看好它在感知、控制、協作和資安四個層面的呈現爆發性成長。

林世偉認為，隨著AI實體化逐漸進入半導體廠、智慧倉儲及能源基建，工業網通已不再只是後勤支援的數據傳輸，更是支撐AI大腦運作的「神經系統」。網路通訊掌控了AI應用在場域落地的成功關鍵，成為新一波驅動工業網通布建需求的成長動能，尤其無線工業網通提穩定可靠的高頻寬、低延遲的無線環境，將在感知、控制、協作和資安四個層面呈現爆發性成長。

Moxa也邀請所羅門資深協理鍾毓修、Moxa台灣區負責人劉孟迪一起對談，剖析AI、視覺感知與新一代無線通訊技術的深度整合，如何加速AI化智慧工廠演進。