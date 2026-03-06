快訊

連平民都炸…無差別襲擊中東多國 伊朗否認與鄰國開戰：都是附帶損害

讓棒球再次偉大：WBC經典賽能否比肩世界盃？

「完整抽出第一張衛生紙」有多難？網崩潰提問 日紙業公司一招解決

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣網通重返二位數成長 Moxa：工業、雲端、資料中心是成長關鍵

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
Moxa憑藉深耕全球產業的網通佈建經驗，攜手所羅門揭示新一波驅動工業網通布建需求的成長動能，以及工業AI落地普及的關鍵核心。（左起為Moxa台灣區負責人劉孟迪、Moxa亞太區總經理林世偉、所羅門資深協理鍾毓修）記者黃晶琳／攝影
Moxa憑藉深耕全球產業的網通佈建經驗，攜手所羅門揭示新一波驅動工業網通布建需求的成長動能，以及工業AI落地普及的關鍵核心。（左起為Moxa台灣區負責人劉孟迪、Moxa亞太區總經理林世偉、所羅門資深協理鍾毓修）記者黃晶琳／攝影

台灣網路設備市場走過多年來個位數成長的低迷氣勢，2025年回到二位數成長，工業互聯網的領導品牌四零四科技（Moxa）認為，工業網通應用和雲端與大型資料中心推動台灣網通設備成長，貢獻占比達六到七成，Moxa 2025年的營收成長也從前兩年的個位數重返兩位數，當中也受惠於半導體快速擴產及供應鏈分散化之舉動、邊緣AI及邊緣端架構升級、資料中心架構翻新及關鍵系統的監控需求，帶動高頻寬網路設備需求，以及產業的AI轉型已悄然啟動。

四零四科技深耕工業互聯網超過35年，打造邊緣連線、工業運算和網路基礎設施解決方案，連結全球1.18億台工業設備，服務遍及全球87國，年度營收突破百億。

Moxa亞太區總經理林世偉表示，Moxa在2026年的成長引擎都直接或間接跟AI相關的爆發式需求有關，看好由AI需求驅動的擴廠趨勢及台灣供應鏈海外建廠分散產能，將會進入規模化落地，持續帶動「整廠網通設備」的採購需求；設備的資安與安全性變為進入全球市場的「必備通行證」，像 Moxa 這種專業網通廠商提供的技術培訓與認證服務是關鍵的「資安服務化」加值配套；AI 實體化讓會移動的而且具備AI功能的自動化設備或載具增加，這帶動工業無線網通需求勁揚，並看好它在感知、控制、協作和資安四個層面的呈現爆發性成長。

林世偉認為，隨著AI實體化逐漸進入半導體廠、智慧倉儲及能源基建，工業網通已不再只是後勤支援的數據傳輸，更是支撐AI大腦運作的「神經系統」。網路通訊掌控了AI應用在場域落地的成功關鍵，成為新一波驅動工業網通布建需求的成長動能，尤其無線工業網通提穩定可靠的高頻寬、低延遲的無線環境，將在感知、控制、協作和資安四個層面呈現爆發性成長。

Moxa也邀請所羅門資深協理鍾毓修、Moxa台灣區負責人劉孟迪一起對談，剖析AI、視覺感知與新一代無線通訊技術的深度整合，如何加速AI化智慧工廠演進。

網通設備 基礎設施 自動化設備 央行

延伸閱讀

AI、半導體建廠潮 聖暉集團打造國際聯合艦隊迎接新成長

邁達特旗下聚上雲代理 Forcepoint助企業打造資料護城河

遠傳攜愛立信簽5G-A協議、加速合作 邁向AI原生網路與6G發展

相關新聞

英特爾代工策略思維重大轉向 強碰台積

英特爾財務長辛斯納（David Zinsner）4日表示，該公司對旗下18A製程技術的思維正在轉向，從原規劃主要供自家用，轉向探索向外部客戶推銷以該製程代工生產晶片的可能性。

與瑞昱訴訟戰 聯發科駁斥指控、強調與事實不符

晶片大廠聯發科（2454）於今日表示，瑞昱（2379）先前於美國北加州聯邦法院對該公司提出的反壟斷訴訟案，於2024年5月遭駁回。法院之後僅允許瑞昱修正其訴狀，聯發科也聲請法院，應不經實質審理即逕予駁回訴訟。雖然法院裁決並未同意聯發科的請求，但所做裁決僅允許訴訟繼續進行而已，並無所謂「確認瑞昱之主張具備充分理據」的情形。

川普AI電力新政 美七大科技巨擘承諾將自建電廠 台鏈受惠

美國七大科技巨擘承諾，將自建電廠、擴大投資電力基礎建設，以滿足AI用電需求。業內預期，北美等地將釋出更多電力設備訂單，國內供應鏈業者包括華城、士電、東元、大同等多家重電廠，將迎來新一波訂單大潮。

從量子國家隊走向量子國際隊 半導體產業鏈為台灣優勢

在人工智慧（AI）快速發展的同時，量子科技被視為下一波關鍵科技革命。國科會推動的「AI新十大建設」中，已將高速量子運算列為國家戰略重點，量子系統推動小組召集人果尚志指出，期望在未來五年整合產學研能量，打造台灣量子科技生態系，讓台灣從「量子國家隊」逐步走向「量子國際隊」，讓台灣成為全球量子電腦供應鏈的重要角色。

ASML啟動2026校園徵才計畫 在台招募超過600人

為因應半導體產業對高階研發與跨領域人才的需求持續，ASML（台灣艾司摩爾）今日宣布啟動2026 年校園徵才計畫，預計將在台灣招募超過600名菁英，職務涵蓋客戶支援、研發支援、智慧製造與供應鏈管理等領域。ASML祭出具競爭力的薪資福利、全方位培訓計畫、及跨國學習發展機會，全力搶攻頂尖人才。

台灣網通重返二位數成長 Moxa：工業、雲端、資料中心是成長關鍵

台灣網路設備市場走過多年來個位數成長的低迷氣勢，2025年回到二位數成長，工業互聯網的領導品牌四零四科技（Moxa）認為，工業網通應用和雲端與大型資料中心推動台灣網通設備成長，貢獻占比達六到七成，Moxa 2025年的營收成長也從前兩年的個位數重返兩位數，當中也受惠於半導體快速擴產及供應鏈分散化之舉動、邊緣AI及邊緣端架構升級、資料中心架構翻新及關鍵系統的監控需求，帶動高頻寬網路設備需求，以及產業的AI轉型已悄然啟動。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。